Baby Etchecopar se refirió a Cristina como "el cáncer de Argentina": ¿qué le dijo ahora a la expresidenta?

El conductor calificó duramente a la expresidenta con una frase que levantó muchas polémicas y decidió dar marcha atrás a sus críticas

El conductor Baby Etchecopar, quien suele decir frases controvertidas, criticó duramente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, e incluso llegó a decir que "es el cáncer de la Argentina", si bien decidió dar marcha atrás a esa calificación y pidió disculpas.

En su participación como invitado en el programa La Noche de Mirtha (Eltrece), que conduce Juana Viale y que además contó con la presencia de Oscar González Oro, Eduardo Feinmann y Fernando Carnota, el periodista dijo: "Cristina es el cáncer de la Argentina, honestamente ella no quiere a nadie. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina".

Pero este lunes, en su programa Baby en medio (Rivadavia), pidió "disculpas" por la polémica frase.

"Me arrepentí de esa frase por mi hijo, y por Cristina, lo que pasa que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas por esa frase", dijo durante su editorial.

Justamente, al final del programa del sábado, "el Negro" Oscar González Oro había pedido un "brindis por Leandro", el hijo de Etchecopar, que está luchando contra el cáncer. "Está saliendo de una quimio", reveló Baby.

"La verdad que fue una palabra desafortunada, yo vengo trabajando el tema del cáncer, que destruye y no construye; cuando lo pensé me pareció una boludez lo que dije y le pido disculpas a Cristina, usted es un desastre para la Argentina, pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas", reiteró.

"Es una palabra que no me gusta, que no hay que usar y mucho menos para otra persona, por eso le pido disculpas públicamente", concluyó.

Cristina es el cáncer de la Argentina", dijo el conductor

Te puede interesar Feinmann y una impactante teoría sobre lo que busca hacer Cristina Kirchner con Macri

La frase de Baby Etchecopar en las redes sociales

En Twitter hubo muchas críticas al conductor por esa polémica frase:

Ya sabemos que a "Baby" no le gusta, ni vota, ni piensa como peronista pero eso no lo habilita (ni a él ni a nadie) a violentar a la Vice Presidenta. El antiperonismo no puede funcionar como "mantra" que te permite hacer cualquier cosa. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 22, 2020

Producto de años de debate político transversal es que Argentina tiene un vasto cuerpo normativo sancionado por el Congreso.Las mujeres tenemos Organismos públicos, creados por Ley, que deben velar por el cumplimiento de nuestros derechos. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 22, 2020

Las mujeres que hacemos política, partidaria o no, sabemos que lo que sufrió Evita nos puede pasar y lo que soporta Cristina, también.Alguno de esos organismos que creamos por Ley en todos estos años de democracia va a tener que cumplir sus obligaciones y hacer la denuncia. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 22, 2020

Te puede interesar Cómo es y cuánto cuesta el auto eléctrico argentino del que ya se vendieron 30 unidades

Mientras los argentinos y las argentinas trabajamos sobre el compromiso y la responsabilidad de construir una país libre de violencias, personajes como #Etchecopar alimentan los discursos de odio. #EsViolenciaPolitica: repudiemos, y sigamos demostrando que el amor vence al odio. pic.twitter.com/M4KVaaAZMe — Gabriela Cerruti (@gabicerru) June 22, 2020

???? A veces la violencia política, que es una de las formas de la violencia de género, es sutil. Otras veces es Baby Etchecopar.Presenté un proyecto de declaración repudiando sus dichos: https://t.co/JC7vypVfrx pic.twitter.com/9ZSFTVOP22 — Mónica Macha (@MoniMacha) June 22, 2020

Reformulando el "Viva el Cáncer" que escupian contra Evita, ahora el misógino de Baby Echecopar dice que @CFKArgentina "es el cáncer de la Argentina"#EsViolenciaPolíticaLa atacan por ser mujer y por el proyecto político que representaY nos atacan a todas! pic.twitter.com/V1Vvg5uEiI — Erica Porris (@EriPorris) June 22, 2020

Baby Etchecopar y la crisis de Vicentin

En el marco de la crisis de Vicentin, el conductor Baby Etchecopar dio a conocer la opinión del ex presidente Mauricio Macri sobre el papel del Gobierno. Y fue una visión que sorprendió porque no solo va en contra del enojo manifestado por distintos grupos empresarios, sino que difiere de la dureza que expresó su propia fuerza política, Juntos por el Cambio.

Te puede interesar La única fábrica argentina de porcelana dejó de producir y está en venta

Etchecopar realizó la revelación en su programa "Baby en el medio", que se emite por Radio Rivadavia AM 630, cuando se hablaba sobre la polémica alrededor de la intervención de la empresa Vicentin.

El periodista conversaba con sus columnistas acerda de las tensiones internas que el avance sobre Vicentin podría generar o disipar dentro del Gobierno. Y, más precisamente, sobre la relación del "albertismo" con el kirchnerismo duro.

"Me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto", reveló el conductor que le dijo Macri en una charla.

¿De dónde vino la idea del apoyo al actual presidente? Justamente, de un ex presidente. El periodista sorprendió compartió el dato revelador: "Ayer hablé con Macri".

Mauricio Macri mantuvo un perfil bajo desde que dejó la Casa Rosada.

"Me dijo que hay que pedirle calma a la gente. Hablé anoche, te lo juro por Dios, antes de salir al aire me llamó", detalló Baby.

"Me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto", agregó. Y aclaró: "Hablé y no lo hice como militante porque no lo soy, yo soy radical. Pero lo apoyo a Macri porque el cemento no se come pero llegan las ambulancias a los centros de vacunación, antes no podían".

"Me llamó y me dijo: 'Baby, hay que pedirle calma a la gente, es un momento muy difícil'. Fueron tres palabras porque salía al aire. Y yo le pregunté: '¿Por qué no salís a hablar?'", comentó el popular conductor.

Justamente, Mauricio Macri viene manteniendo un perfil bajo desde que dejó la Casa Rosada. En cambio, las cabezas más visibles de su espacio político son ahora Patricia Bullrich (presidenta del Pro) y Miguel Ángel Pichetto (ex senador justicialista).