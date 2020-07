Cuáles son los feriados y días no laborables de julio: cuándo caen

Habrá un fin de semana de cuatro días por el día de la Independencia, mientras que aquellos que profesan la religión islámica tendrán un día no laborable

El calendario de este año contempló diecinueve feriados nacionales junto a ocho fines de semana largos. Además, existen varios días no laborables, aunque son menos que en 2019.

Durante el feriado nacional: los empleados no están obligados trabajar. Si trabajan, se les debe abonar el doble (un 100% más que un día normal). En día un no laborable: el empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si se trabaja, el pago es el de un día normal; si no hay actividad, no se recupera otro día.

Cuáles son los feriados y días no laborables en julio

En julio los argentinos tendrán un nuevo fin de semana largo gracias a un día feriado y a un feriado puente con fines turísticos.

Se trata del feriado del 9 de julio, en el cual se festeja el Día de la Independencia de la República Argentina.

Ese feriado en 2020 cae en día jueves, por lo que la administración de Mauricio Macri había definido ya en diciembre de 2019 declarar el día 10 de julio como feriado puente con fines turísticos.

Eso fue, por supuesto, mucho antes de que se expandiera en el país la pandemia de Covid-19 que limita las posibilidades de muchos argentinos de realizar escapadas turísticas o actividades recreativas en los fines de semana XL con feriado puente, como acostumbran hacer.

Esta vez los argentinos transitarán el feriado del 9 de julio en distintas fases de la lucha contra la pandemia, por lo cual habrá diferentes posibilidades de disfrutar ese descanso.

Por caso, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se habla de retroceder a un estadío similar a la fase 1, incrementando aún más las restricciones para circular de quienes no son trabajadores esenciales, de viajar en transporte público, de abrir comercios y retomar determinadas tareas de servicio, etc. Esa zona que incluye a la Capital Federal así como a los barrios de los primeros cordones del conurbano bonaerense, concentra actualmente más del 90% de los casos registrados de Covid-19 en el país.

Mientras que en otras partes de la Provincia de Buenos Aires y del interior del país, se registra un nivel mucho menor de casos positivos. En algunas ciudades y poblaciones hasta ya se estima que no hay ya circulación comunitaria del virus.

Por eso en muchos lugares los argentinos podrán realizar actividades turísticas en su lugar de residencia o incluso algunas reuniones de pocas personas durante los días feriados de julio y su fin de semana largo.

En tanto, el viernes 31 se tratará de un día no laborable, sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica por la conmemoración el día del sacrificio, dispuesto por el articulo 3 de la Ley 27.399.

Feriados nacionales 2020: ¿qué es un feriado por fines turísticos?

Los fines de semana con fines turísticos son aquellos que incluyen feriados puente y están destinados a fomentar el turismo interno y el consumo

El gobierno nacional tiene la potestad de determinar en el calendario de feriados nacionales 2020 tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriado puente".

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía, aunque este objetivo este año haya quedado truncado por las medidas de aislamiento social.

Usualmente, a fin de año el Gobierno selecciona como feriados puente días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas.

Para los feriados nacionales 2020, la gestión de Mauricio Macri estableció como feriados con fines turísticos, a través del Decreto 717/2019, los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

Por eso en julio, pese a que el feriado inamovible por el Día de la Independencia cae en jueves, los argentinos podrán vivir un fin de semana largo de cuatro días junto con el feriado puente por fines turísticos del 10 de julio.

Feriados nacionales 2020: ¿cuál es el día no laborable de julio y cómo se paga?

Los días no laborables se diferencian del feriado porque el empleador tiene la potestad de otorgarlo o no como día de descanso, aunque se abonen como jornada simple

Más allá de los feriados nacionales por fiestas patrias, hay fechas que solo algunos trabajadores tendrán libres, ya sea por motivos religiosos o por decisión de su empleador.

Y el 31 de julio, de acuerdo al calendario de feriados nacionales 2020, es un día no laborable por la Fiesta del Sacrificio. Esta corresponde exclusivamente a los trabajadores que profesan la religión islámica y es una de las más importantes en el calendario islámico.

Eid al-Adha o Fiesta del Sacrificio conmemora la voluntad del profeta Abraham de sacrificar a su propio hijo a pedido de Dios, y se representa en la festividad con sacrificio, oración y ayuda a los más necesitados.

No tiene tampoco una fecha fija en el calendario nacional sino que se celebra cada año el día 10 del mes de Dhu al-Hiyya en el calendario islámico.

Los días no laborables específicos para los habitantes de la Nación de esa religión son también el 24 de mayo, el 20 de agosto y 28 de septiembre.

Sucede que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, aunque ambos se rigen por la Ley 27.399.

Una jornada considerada como "no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

Cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

La Ley de Contrato de Trabajo especifica en su artículo 167 que "en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple".

En 2020 algunos de los días no laborables definidos en el calendario oficial son el 24 de abril, por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (que corresponde a empleados y estudiantes de origen armenio), los primeros dos días y los dos últimos de la Pascua Judía (Pésaj), los dos días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), 19 y 20 de septiembre, el Día del Perdón (Iom Kipur) el 28 de ese mes.

Feriados nacionales 2020: ¿cuántos fines de semana largos quedan?

En total, el calendario oficial de feriados nacionales 2020 incluyó 19 feriados y 10 días no laborables.

Luego del ya mencionado fin de semana XL del 9 de julio, algunos argentinos disfrutarán de un fin de semana largo extra si sus empleadores les otorgan como día no laborable el 31 del mismo mes, como indica el calendario oficial de feriados 2020 del Ministerio del Interior.

Luego, en agosto habrá un descanso de tres días gracias al lunes 17, día de conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En septiembre no habrá fines de semana largos, y el siguiente llegará recién al mes siguiente, por el lunes 12 de octubre. Se trata de un feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En noviembre habrá un fin de semana largo gracias a que el día 20, que es feriado por el Día de la Soberanía Nacional, se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Y el último mes del año se despedirá con un fin de semana XL incluso antes de las fiestas de Fin de Año. El primero será por el lunes 7 de diciembre, que fue definido día no laboral con fines turísticos, en relación al martes 8, que es feriado inamovible en el calendario nacional, por la Inmaculada Concepción de María.