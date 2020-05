Feriados nacionales 2020: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

No habrá que esperar demasiado para que los argentinos que desempeñan tareas esenciales y quienes trabajan desde su casa tengan otro fin de semana XL

Este lunes 25 de mayo, en medio de la pandemia que azota todas las regiones del mundo, los argentinos transitaron el sexto fin de semana largo del año, de acuerdo al calendario de feriados nacionales 2020.

Fue una fecha patria atípica, sin grandes actos oficiales y con un Tedeum virtual para asegurar la participación del presidente Alberto Fernández en la misa religiosa tradicional.

Además tuvo lugar en medio de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que impiden las escapadas turísticas internas a las que están acostumbrados los argentinos para sus feriados nacionales. Más aún, el día libre llegó tras el anuncio de endurecimiento de las restricciones de la cuarentena para la zona metropolitana del país (AMBA), lo que dejó a los habitantes de esa área con menos posibilidades aún de celebrar el Día de la Patria.

Entonces, si bien los planes para los feriados nacionales 2020 este año debieron modificarse, de todas maneras el fin de semana largo es una buena ocasión para que puedan descansar aquellas personas que siguen desarrollando tareas laborales, tanto los profesionales de la salud como los trabajadores considerados "esenciales" y quienes cumplen con su trabajo desde su casa y a distancia.

Por ese motivo, aún es válida la pregunta: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo de acuerdo al calendario oficial de feriados 2020?

La lista oficial completa de feriados nacionales 2020 está siempre disponible en Internet, en un calendario que pone a disposición el Ministerio del Interior de la República Argentina, que incluye además un contador que permite conocer al instante cuánto falta para el próximo día libre.

Ese documento también aclara cuándo un feriado es inamovible o puede ser trasladado a una fecha diferente de la original.

Ya la buena noticia es que los argentinos no tendrán que esperar demasiado para tener un nuevo fin de semana largo, ya que el primer día libre que tendrá junio ofrece un descanso de tres días.

¿Cuáles son los feriados nacionales de junio 2020?

Feriados Nacionales 2020 en el Año del General Manuel Belgrano

En junio habrá un importante feriado trasladable: el Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que cada año ocurre el 17 de junio pero en el calendario de feriados nacionales 2020 se trasladó al lunes 15 de junio.

Asimismo, el 20 de junio también será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Este último día cae sábado dentro de la lista de feriados nacionales 2020, y es inamovible. Por lo tanto se prevé que no se modifique ni se genere un fin de semana largo como se hizo este año, por ejemplo, con el feriado del 2 de abril, que se trasladó al 31 de marzo para reducir el movimiento de personas al inicio del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. .

Es decir que el mes próximo, solo el lunes 15 de junio será un feriado nacional que genere un fin de semana largo para todos los argentinos.

Si bien se ha trasladado a esa fecha en el calendario de feriados nacionales 2020, se conmemora el fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes el día 17 de junio.

Feriados nacionales 2020: este año el Paso a la Inmortalidad del General Güemes se celebrará el 15 de junio

Güemes fue también gobernador de la provincia de Salta durante seis años, pero se destacó sobre todo por su carrera militar. Ésta comenzó con un puesto de cadete en el 3º Batallón del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires. Se trasladó luego a Buenos Aires para pelear en defensa del país durante las invasiones inglesas.

También cumplió funciones y roles estratégicos en batallas y lugares cruciales como la Quebrada de Humahuaca, donde evitó la comunicación entre los realistas del Alto Perú y Córdoba.

Güemes se destacó finalmente en la guerra de la independencia y en las guerras civiles argentinas, librando la conocida "Guerra Gaucha" que mantuvo al territorio argentino libre de invasiones realistas en los primeros años del joven país. Llegó entonces a ser designado General en Jefe del Ejército de Observación por el general don José de San Martín.

El General falleció el 17 de junio de 1821 como consecuencia de un balazo en la espalda que recibe mientras escapaba de los realistas que invadieron la provincia de Salta. Pero fue una figura indispensable para que por fin, el 9 de julio de 1816, se declarara formalmente la independencia de la Argentina.

Sin embargo, no fue hasta 2016 que se lo reconoció incluyéndolo en el calendario oficial de feriados nacionales. Se incorporó la fecha de su trágico deceso como "feriado nacional y día no laborable en todo el territorio de la Nación" mediante el decreto 765/2016, y también se determinó que "el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, desarrollará acciones de difusión tendientes a promover la reflexión sobre la personalidad del prócer nacional Don Martín Miguel de Güemes y su gesta en defensa de la libertad e independencia de la patria, por medios adecuados y con la antelación y periodicidad suficientes".

Desde entonces, cada 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Días después, se conmemora también el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, fecha incluida en el calendario oficial de feriados nacionales 2020 el sábado 20 de junio.

Pero no será una celebración más de este prócer y padre de la Patria sino que el presidente Alberto Fernández declaró que el 2020 será el año del Belgrano.

Ocurre que hay dos aniversarios importantes para festejar en torno al General Belgrano. "A 250 años de su nacimiento y a 200 de su muerte, el gobierno de Alberto Fernández, a través del Decreto 2/2020, publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero, determinó el 2020 como el "AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO", resaltando su destacada actuación pública en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana".

La mencionada normativa destaca que por "su destacada actuación pública, llevada a cabo entre los años 1806 y 1820, se vio coronada al erigirse D. Manuel BELGRANO como una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana", y que "por su probada austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la Patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra Nación".

En este sentido el Presidente consideró importante recordar este año el legado de Belgrano y darlo a conocer sobre todo entre las y los argentinos más jóvenes, por "su personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas", en pos de fomentar la unidad nacional.

El decreto está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. La decisión invita a toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes, a llevar la leyenda: 2020 -Año del General Manuel Belgrano, y a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la conmemoración.

Feriados nacionales 2020: ¿cuántos fines de semana largos quedan?

Este es el calendario oficial de feriados nacionales 2020

En total, el calendario oficial de feriados nacionales 2020 incluyó 19 feriados y 10 días no laborables.

Luego del fin de semana largo del 15 de junio, habrá que esperar hasta el mes siguiente para tener otro período de descanso extendido.

Julio llega con un finde XL por el jueves 9 – que es feriado inamovible por el Día de la Independencia, según figura en el calendario de feriados nacionales 2020- que se combina con el día viernes 10, que fue definido como "feriado con fines turísticos" por la administración del Gobierno anterior.

En agosto habrá un descanso de tres días gracias al lunes 1, día de conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En septiembre no habrá fines de semana largos, y el siguiente llegará recién al mes siguiente, por el lunes 12 de octubre. Se trata de un feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En noviembre habrá un fin de semana largo gracias a que el día 20, que es feriado por el Día de la Soberanía Nacional, se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Y el último mes del año se despedirá con un fin de semana XL incluso antes de las fiestas de Fin de Año. El primero será por el lunes 7 de diciembre, que fue definido día no laboral con fines turísticos, en relación al martes 8, que es feriado inamovible en el calendario nacional, por la Inmaculada Concepción de María.

A estos deben sumarse de acuerdo al calendario de feriados nacionales 2020, los fines de semana largos que ya tuvo el año en el primer trimestre, para totalizar ocho fines de semana largos, de los cuales 4 son de más de tres jornadas o XL- en 2020.

Feriados nacionales 2020: ¿qué es un feriado por fines turísticos?

Feriados nacionales 2020: qué diferencia a un día no laborable por fines turísticos de un feriado

El gobierno nacional tiene la potestad de determinar en el calendario de feriados nacionales 2020 tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriado puente".

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía, aunque este objetivo este año haya quedado truncado por las medidas de aislamiento social. Se seleccionan días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas.

Para los feriados nacionales 2020, la gestión de Mauricio Macri estableció como feriados con fines turísticos, a través del Decreto 717/2019, los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

Feriados nacionales 2020: ¿qué diferencia a un feriado de un día no laborable?

Feriados nacionales 2020 y días no laborables

Más allá de los feriados nacionales por fiestas patrias, hay fechas que solo algunos trabajadores tendrán libres, ya sea por motivos religiosos o por decisión de su empleador.

Sucede que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, aunque ambos se rigen por la Ley 27.399.

La jornada considerada como "no laborable" sí afecta a la administración pública.

"No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

Cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

La Ley de Contrato de Trabajo especifica en su artículo 167 que "en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple".

En 2020 algunos de los días no laborables definidos en el calendario oficial son el 24 de abril , por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (que corresponde a empleados y estudiantes de origen armenio), los primeros dos días y los dos últimos de la Pascua Judía (Pésaj), los dos días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), 19 y 20 de septiembre, el Día del Perdón (Iom Kipur) el 28 de ese mes.

Asimismo, hay días no laborables específicos para los habitantes que profesen la religión islámica: 24 de mayo, 31 de julio, 20 de agosto y 28 de septiembre.