Conmoción por la extraña desaparición de Naya Rivera, actriz de la serie Glee

La actriz estadounidense Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie televisiva "Glee", desapareció el miércoles a la tarde tras caer al agua en un lago cercano a la ciudad californiana de Los Ángeles.

Las autoridades indicaron a los medios locales que no hay esperanzas de encontrar con vida a la actriz.

La búsqueda pasó de una misión de rescate a una de recuperación del cuerpo.

La policía dijo que, por lo general, el cuerpo tarda entre 7 a 10 días en salir a la superficie.

En conferencia de prensa, el sheriff de Ventura, Eric Buschow, declaró que no hay indicios de algún crimen y que por ahora se presume que Rivera se habría ahogado.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera, de 4 años, solo y dormido en el barco con un chaleco salvavidas. Al parecer, el menor estaba ileso.

En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar, según los primeros reportes.

A pesar de utilizar helicópteros, drones y equipos de buceo, los equipos de rescate no han conseguido dar con el paradero de Rivera en el Lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, y continuarán con la búsqueda "en cuanto salga el sol".

De acuerdo con USA Today, Naya llegó al Lago Piru,a unos 96 kilómetros al noreste de Los Ángeles, cerca de la 13:00 de este miércoles.

Una vez ahí, de acuerdo con información proporcionada por un portavoz de la oficina del sheriff en el condado de Ventura, Naya rentó un bote para pasear por el lago junto a su hijo de cuatro años.

Entre las 16:00 y las 17:00 el bote fue encontrado con el niño a bordo, pero sin rastro de Naya.

Lo que ocurrió en esas horas desde que Naya rentó el bote y su hijo fue encontrado es ahora un misterio.

Algunas fuentes de las fuerzas del orden revelaron al portal TMZ que el pequeño dijo a las autoridades que su madre había saltado del bote al agua, pero no volvió.

De acuerdo con FOX11, la camioneta de la actriz fue hallada en el estacionamiento cercano al sitio donde se rentan los botes y la bolsa de Naya estaba adentro del vehículo.

Rivera publicó una foto de ella con su hijo en Twitter el miércoles, junto a la frase: "solo nosotros dos".

