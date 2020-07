Cont.ar y Cine.ar, las "Netflix" argentinas para ver películas gratis

Ver películas gratis de cine argentino nunca fue tan fácil que ahora, donde una gran cantidad de títulos están disponibles en Cont.ar y Cine.ar

Ver películas gratis es uno de los pasatiempos más elegidos por los usuarios hoy en día. En tiempos de aislamiento es un hábito que se ha difundido todavía más y saber dónde ver películas gratis se ha vuelto casi una necesidad.

En el gigantesco mundo de internet hay muchos sitios donde se pueden hallar contenidos y ver películas gratis, además de las ya conocidas plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney +. Pelispedia o Xmovies8 son algunas de las páginas donde los usuarios pueden ver películas gratis, y como esos hay varios más.

Sin embargo, no todos tienen una gran cantidad de contenido local disponible. Es posible ver películas gratis de cine argentino, claro que sí, pero la lista de opciones no siempre es larga y nutrida. Hay otras plataformas donde se pueden ver películas gratis de producción local y donde, además, se puede elegir de un catálogo variado y diverso, no solo en géneros, sino también en tiempo, en épocas, en calidad. Para todos los gustos, el cine argentino se puede encontrar hoy en internet y ver todas las películas gratis.

Ver películas gratis de cine argentino

El cine argentino, tal como ya se ha mencionado en otros momentos, merece un capítulo aparte. La cantidad y calidad de los contenidos se ha incrementado mucho en los últimos años, por lo que se constituyen como una alternativa ideal para los amantes de cualquier género. Desde largometrajes hasta series y documentales, hay una gran cantidad de títulos orientados a que los fanáticos puedan disfrutarlos.

Dónde ver películas gratis de cine argentino

Aquí es donde cobran protagonismo algunas plataformas lanzadas en los últimos años en el país. Ver películas gratis nunca fue tan fácil ni estuvo tan al alcance de un clic y una pequeña búsqueda. Ver películas gratis de cine argentino, tampoco.

Cont.ar apareció hace poco más de dos años, en el marco del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que en aquel momento dirigía Hernán Lombardi. Se trata de una plataforma de contenidos audiovisuales, que permite ver películas gratis, al igual que acceder ví­a streaming a programas, series, documentales y material de archivo en todo momento. Es importante destacar ofrece la posibilidad de ver películas gratis desde dispositivos como computadoras, laptops, tablets y teléfonos celulares que cuenten con una conexión a Internet Wi-Fi, 3G o 4G.

Además de ver películas gratis brinda acceso a todos los contenidos audiovisuales de la Televisión Pública, los canales Encuentro, PakaPaka y DeporTV. Asimismo, se transmiten los espectáculos que tienen lugar en el CCK y Tecnópolis, y se podrá acceder al archivo de contenidos de la Televisión Pública.

"Los medios públicos son de todos y para todos los argentinos. Ahora, con esta fantástica plataforma no solo garantizamos el acceso gratuito al sistema público (radio y televisión), sino que abrimos las puertas a una variada oferta de contenidos audiovisuales y producciones privadas", había sostenido Lombardi en aquel momento, cuando se produjo el lanzamiento.

Te puede interesar ¿Qué camino tomarías?: el test psicológico que define tu personalidad

Para poder ver películas gratis a través de Cont.ar se puede ingresar a la web o descargar las aplicaciones para celulares, que están disponibles en las tiendas de iOS y Android.

Qué películas gratis ver en Cont.ar

Cuando el usuario ingresa en búsqueda de ver una película gratis tiene diversas opciones. Los títulos están divididos por géneros, al igual que en otras plataformas, de modo que cada uno pueda encontrar lo que busca en función de sus intereses.

Una de las alternativas más novedosas para ver películas gratis es el Ciclo rojo sangre, actualmente disponible en este sitio. Buenos Aires Rojo Sangre es un festival de cine fantástico y de terror que se realiza anualmente en el mes de noviembre. Actualmente en Cont.ar se pueden encontrar todas las películas que se presentaron el año pasado en dicho evento, de modo que quienes busquen títulos internacionales de estos géneros van a tener una larga lista para ver películas gratis.

Buenos Aires Rojo Sangre en Cont.ar: se pueden ver todas las películas gratis

Pinball es uno de los cortometrajes que se pueden encontrar en esa sección. La sinopsis indica que "Nesquick tiene a un tipo secuestrado en el baúl del auto. Al mismo tiempo trata de hacer una transa de drogas, pero la situación lo supera y todo explota".

Culto al terror es otro de los títulos que se pueden ver gratis en la plataforma argentina en este género. Se trata de "un documental que muestra el miedo como forma de arte", tal como lo explica el detalle del título. Constituye, entonces, un viaje adrenalínico con espíritu de rock por lo mórbido y siniestro, contado por los máximos artífices del miedo. Con secuencias espeluznantes, realizadores cinematográficos, escritores del horror, especialistas y también bares, festivales como Sitges, BARS y FrifhtFest y hasta zombie-walks. La idea del cortometraje es que las personas vean "qué divertido es asustarse".

Definitivamente, no es una opción para cualquiera. Miedosos, abstenerse.

Aquellos que tengan ganas de ver películas gratis que sean de terror y pongan en jaque a sus miedos, aquí hay otra recomendación. Los olvidados acompaña a un grupo de jóvenes que van hacia las ruinas de Epecuén a filmar un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a esa localidad bonaerense en los años ochenta. Sin embargo, hay algo que no sabe. Allí los esperan una serie de terribles personajes que les demostrarán que hay cosas peores que la muerte.

Pero miedo no es todo lo que se puede encontrar en Cont.ar. Aquellos que busquen ver películas gratis de producción local sin asustarse pueden hacerlo en otra se las secciones que se titula cine argentino para ver en casa. Allí se ofrecen películas que ya casi son clásicas, como El secreto de sus ojos o Iluminados por el fuego, y otras menos renombradas pero igual de recomendables.

Te puede interesar Esta icónica marca de ropa argentina ya debe seis meses de sueldos a sus empleados

La salada es otra de las producciones que se pueden hallar. Se trata de un título del director Juan Martín Hsu que relata tres historias de desarraigo, muy duras algunas de ellas, que acontecen en la feria de La salada. Si bien no es un documental, tiene una gran carga de sucesos realistas que interpelarán al espectador en relación a la realidad que se vive en dicho sitio.

Cont.ar es una de las plataformas para ver películas gratis

Para aquellos que busquen ver películas gratis con actores reconocidos, Sin retorno es una gran alternativa. Con el protagónico de Leonardo Sbaraglia, la película cuenta una historia de lo más cotidiana, aunque eso es lo que también la hace terrible. "Un joven ciclista muere atropellado por un auto. El culpable huye. El padre de la víctima y los medios presionan para que aparezca el culpable", indica la sinopsis.

Grandes personajes, grandes historias, es otro de las divisiones que hay en el inicio de la plataforma. Allí se pueden encontrar algunas películas que cuentan las vidas -o una pequeña parte de ellas- de algunas personalidades célebres en la historia argentina y, en algunos casos, del mundo.

Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica; La vida según Galeano; Los caminos de Atahuapla; Espíritu Newbery; César Miltein; Marta Minujín, partenón de libros prohibidos; son algunas de las alternativas documentales para ver películas gratis. Cada una de ellas relata una historia diferente, cada personaje llevó una vida particular y repercutió con ella en la Historia nacional. Para los aficionados de las biografías y de los relatos de estas características, esta es una alternativa para ver películas gratis y aprender al mismo tiempo.

Ver películas gratis, sección niños y niñas

Pero el drama y el terror no son los únicos géneros que ofrece Cont.ar para ver películas gratis. Los más chicos de la casa también tienen una sección especialmente dedicada a ellos, donde podrán pasar horas de entretenimiento y, lo más importante, también de educación.

Cuentos, dibujos animados de producción local, canciones y programas de televisión para niños; todo eso se puede encontrar en este apartado audiovisual, de modo que tanto los padres como sus hijos podrán ver películas gratis y disfrutar de un momento juntos o separados.

Cabe mencionar que en esta sección se pueden hallar contenidos nuevos, pero también contenidos clásicos, con los que muchos argentinos han crecido. En el género kids, donde los más chiquitos pueden ver películas gratis, conviven Zamba con María Elena Walsh, que se presenta con reversiones de El reino del revés, Marcia de Osías el osito o La reina batata.

El entretenimiento de los más chicos también es muy importante en su formación y educación, por lo que resulta esencial que los contenidos que consuman sean constructivos para ellos y para su futuro, tanto mediato como inmediato.

Te puede interesar Las 10 mejores páginas para ver películas online y atravesar mejor esta cuarentena

Punto y aparte. Ahora Cine.ar

Cine.ar es otra de las alternativas para ver películas gratis de cine argentino desde cualquier dispositivo. Se trata de un canal de televisión que se encuentra disponible en la Televisión Digital Abierta (TDA), Cablevisión, Telecentro y DirecTV. Cuenta con una plataforma on demand de películas online y también una aplicación para descargar en dispositivos conectados a Internet; toda la web está dedicada a películas, los cortometrajes, las series y los programas de televisión de producción argentina.

Si bien la gran mayoría de los contenidos son gratuitos, con motivo de la cuarentena y la imposibilidad de ir al cine, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también tiene estrenos para ver películas gratis a través de CINE.AR Play. Para darle un pequeño halo de normalidad y seguir con las tradiciones del mundo como era antes de la pandemia, los estrenos de títulos se realizan los días jueves. Un dato para tener en cuenta: la disponibilidad dura una semana, es decir, que por 7 días se puede ver las producciones nuevas sin pagar.

Ver películas gratis de cine argentino nunca fue tan fácil

Cine.ar tiene una gran cantidad de géneros, lo cual permite ver películas gratis e incluso hacer maratones cinéfilas. Policiales, documentales, películas de terror, de suspenso, largometrajes de comedia y títulos clásicos. Todos en un mismo sitio.

Una de las más nutridas secciones de Cine.ar para ver películas online son los clásicos. Muchas de las producciones más antiguas del cine argentino no son fáciles de encontrar en alta calidad, con derechos de autor en regla y en forma gratuita. Atentos a este bache que hay para ver películas gratis que se constituyan como clásicos argentinos, desde la plataforma han dispuesto una larguísima lista de títulos.

Las películas más conocidas de Isabel "la coca" Sarli, las producciones de Luis Sandrini, los protagónicos de las hermanas Silvia y Mirtha Legrand, los papeles de la célebre Libertad Lamarque. Parecen difíciles de encontrar actualmente, pero en Cine.ar la oferta es grande y las horas de cine podrían no llegar a su fin, excepto para los más fanáticos.

Además, hay una gran cantidad de películas -algunas documentales, otras ficcionadas- focalizadas en lo histórico, en algunos años en particular de la historia de la Argentina. Los juicios a las Juntas, la vida de Belgrano, la historia de la Independencia, la guerra por Malvinas, son algunos de los sucesos que aparecen en esta sección de la plataforma y que pueden ayudar a aprender y entender los hechos que sucedieron en aquellos momentos y cómo evolucionaron sus consecuencias. Juan Manuel de Rosas, Eva Duarte de Perón o Domingo Faustino Sarmiento son algunos de los célebres personajes argentinos cuyas vidas se pueden conocer desde Cine.ar.

La lista de géneros sigue y los títulos parecen no terminar. Comedias para reirse hasta que duelan las costillas, dramas para llorar y pensar un poco en ciertas realidades, musicales para cantar al compás de los músicos reconocidos cuyas historias se cuentan. Para ver películas gratis de cine Argentino ambas plataformas, tanto Cont.ar como Cine.ar son ideales.

Ver películas gratis que se hayan producido en Argentina le brindará al espectador una visión más amplia, diversa e informada acerca de lo prolífico que ha sido -y todavía es- el cine local. Podrá ver películas gratis y conocer, de ese modo, por qué muchos actores argentinos son de renombre en el mundo, por qué hay una gran cantidad de producciones muy respetadas a nivel mundial, y cómo ha ido evolucionando esta industria en el país.