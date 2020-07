Alarmante: confirmaron 54.870 casos de dengue, el mayor registro histórico del país

Jujuy presenta la mayor incidencia acumulada por la acción de los mosquitos. Siguen Salta, Misiones y Tucumán. Qué medidas de prevención hay que tomar

Según el último Boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud, los casos de dengue confirmados por laboratorios en el país ascienden a 54.870, mientras 1.418 se encuentran en investigación.

"Se puede observar que en la presente temporada se ha superado, desde la semana 14, el número de casos registrados en la temporada 2015-2016, en la cual se había dado el mayor número en la historia del país hasta ese momento con 41.749", detallan en un comunicado según la agencia oficial Télam.

Si se mide por año calendario, en las primeras 24 semanas de este 2020, se registraron 55.244 casos mientras en igual periodo del 2016 se registraban 40.797. "Con lo notificado hasta el momento, la ventana a la comunidad de casos autóctonos a nivel país es de 130 casos cada 100 mil habitantes", afirman desde el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

La provincia de Jujuy registra la mayor incidencia acumulada del período con 644,5 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Salta, Misiones y Tucumán con tasas de 497,0; 476,9 y 451,0 respectivamente.

A nivel nacional, el mayor aporte se registró en las regiones del Noroeste y Centro del país con casi 22.000 y 21.000 casos de dengue autóctonos, respectivamente.

En invierno, sigue la prevención

El programa de Zoonosis del Ministerio de Salud recomienda sostener las medidas de prevención, porque con la llegada del frío, el Aedes Aegypti -mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika– muere, pero sus huevos quedan a la espera de temperaturas favorables para activar su ciclo. Eliminar criaderos, entonces, es la principal medida de prevención.

"De esta manera, cuando las temperaturas sean favorables para que reinicie el ciclo biológico, la cantidad de potenciales criaderos será menor, lo que se traducirá en una reducción de la población de mosquitos en verano", señala Laura López, responsable del programa de Zoonosis del Ministerio de Salud.

¿Dónde se esconde el mosquito?

El mosquito puede estar y criarse tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Solo necesita un ambiente propicio.En el exterior del hogar suelen elegir lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, baldes, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos. Por eso es importante mantenerlos limpios y secos.

El agua estancada en los domicilios favorece el desarrollo del mosquito

Por otro lado, en el interior de la casa también puede estar presente el mosquito. Si bien es raro que se críen adentro, sí puede estar presente el mosquito adulto. Se suele esconder en lugares oscuros, como debajo las camas, los muebles, cortinas, etc. Por eso es importante utilizar insecticidas para desinfectar la casa y no olvidarse de esos espacios, dado que muchas veces quedan libres de insecticidas y los mosquitos se esconden allí.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar?

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad -latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados-. Por eso, es necesario eliminarlos y evitar que se acumulen dentro de la casa.Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero pero algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, tanto por su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro que permite mantener la temperatura adecuada.En caso de no poder eliminar los recipientes porque se usan permanentemente lo importante es evitar que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de mascotas).También se deben eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Para evitar que se críe el mosquito es importante eliminar el agua estancada

Asimismo, es necesario dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).En relación a los bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, el agua se debe cambiar cada 3 días. En este sentido es necesario frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.Los floreros y portamacetas se deben rellenar con tierra o arena húmedas. El agua estancada allí puede ser un buen ambiente de desarrollo del mosquito, pero no así la arena o la tierra.Los patios o balcones se deben mantener limpios y ordenados, al tiempo que los espacios don mucha cantidad de vegetación se deben mantener desmalezados. Las canaletas y los desagües de lluvia de los techos siempre deben estar limpios y la inclinación debe permitir que se desagote toda el agua. Los tanques de agua u otro tipo de recipientes se deben mantener tapados. Sin embargo, evitar que el mosquito se reproduzca en el hogar no es suficiente, dado que el insecto puede estar presente de todos modos. Es por eso que prevenir su picadura también es fundamental; no porque se hayan tomado los recaudos necesarios en el hogar se debe dejar de prestar atención a la prevención de la picadura.

Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones.

y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones. Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

con telas mosquiteras. Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales

Qué rol juega la fumigación en la prevención del mosquito

A diferencia de lo que se suele creer, la fumigación no es una solución definitiva ni la más eficaz para eliminar a los mosquitos y prevenir las enfermedades que transmiten.Si bien en las épocas de calor, la fumigación colabora en la reducción de insectos, es preciso saber que solo mata a una parte de los mosquitos adultos y no afecta a las larvas y huevos. Por eso, se utiliza principalmente como medida de control cuando aparece un caso de zika, dengue o chikungunya, con el fin de disminuir la cantidad de mosquitos adultos infectados que podrían transmitir enfermedades a personas sanas.Asimismo, una vez que el insecticida cae al piso o se evapora, ya no ejerce efectos sobre la plaga. Además, aunque su toxicidad sea baja, los productos utilizados en las fumigaciones deben ser manipulados únicamente por profesionales.

¿Cómo se reconoce?

Para reconocer el mosquito que transmite el dengue se lo debe mirar de muy cerca. Esta especie de insecto tiene manchas o rayas blancas en el dorso y en las patas. Además, suele ser pequeño, no de gran tamaño.

¿Sólo vive en casas?

Este mosquito también se puede criar en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales, cualquier espacio cerrado o semi cerrado donde tenga un ambiente propicio para vivir y para reproducirse. No necesariamente las casas con patio son las únicas en las que habita este mosquito. Por ejemplo, un balcón que tenga macetas, floreros y plantas, o frascos con agua también son espacios propicios para que la hembra deposite sus huevos.