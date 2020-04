¿El dengue es contagioso? Cómo se contrae la enfermedad

Más allá del coronavirus, es importante también prestar atención al dengue, una enfermedad endémica en Argentina que puede llegar a ser muy grave

Si bien el coronavirus es el tema del momento, en Argentina hay otras enfermedades que están presentes hace tiempo y que también pueden poner en riesgo la salud y la vida de muchas personas.



Una de ellas es el dengue, que al igual que el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla es una patología transmitida por mosquitos que tiene alta presencia en zonas tropicales y subtropicales del mundo. El norte de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, entre otros países de la región, son los más afectados por este virus. Pero no son los únicos. Millones de casos de infección por dengue ocurren anualmente en todo el mundo, con alta presencia en el sudeste asiático, el Caribe y las islas del Pacífico occidental.



En todo el mundo hay investigadores trabajando en vacunas contra el dengue. Recientemente Estados Unidos aprobó una que podría contribuir a inmunizar a la población de las zonas endémicas y así, reducir la cantidad de contagios que se producen cada año.



Sin embargo, todavía no se ha llegado a un resultado que pueda ser aplicable a toda la población. Es por eso que, por el momento, la mejor prevención es reducir el hábitat del mosquito en zonas donde el dengue es frecuente.

En el agua estancada se pueden criar los huevos de mosquito

Cuáles son los síntomas de dengue

Muchas personas, especialmente los niños y los adolescentes, pueden manifestar signos o síntomas durante un caso leve de dengue. Cuando los síntomas se presentan, por lo general, comienzan entre cuatro y siete días después de la picadura de un mosquito infectado.



El dengue provoca, en la gran mayoría de los casos, fiebre alta, de cerca de 40 °C. Además, este síntoma se suele acompañar de, por lo menos, dos de las manifestaciones características de la patología.

Dolor de cabeza

Dolor en los músculos, los huesos y las articulaciones

Náuseas

Vómitos

Dolor detrás de los ojos

Glándulas inflamadas

Erupción cutánea

El dolor de cabeza es uno de los síntomas del dengue

La mayoría de las personas se recuperan en aproximadamente una semana. En algunos casos, los síntomas empeoran y pueden ser potencialmente mortales, por lo que siempre se aconseja hacer una consulta médica ante los primeros síntomas, o incluso antes si se tiene la certeza de haber sido picado por un mosquito Aedes Aegypti.



El problema, en dichos casos, es que los vasos sanguíneos pueden dañarse y comenzar a sangrar. Es así que disminuye la cantidad de células formadoras de coágulos en el torrente sanguíneo, conocidas como plaquetas, y se puede desencadenar una forma más grave de la enfermedad. Esta patología se conoce como fiebre hemorrágica del dengue, o síndrome por choque de dengue.



Ahora bien, esta forma más severa de la patología comprende una serie de síntomas que también son característicos y pueden ayudar a diagnosticarla. De esa manera, aún en casos avanzados, será posible conocer el estado de salud del paciente.

Dolor abdominal intenso

Vómitos constantes

Sangrado de encías o nariz

Sangre en la orina, las heces o el vómito

Sangrado debajo de la piel, que podría tener el aspecto de un moretón

Dificultad para respirar o respiración rápida

Piel fría o húmeda

Fatiga

Irritabilidad

En caso de presentar cualquiera de los síntomas mencionados la consulta debe ser urgente. Tanto si los padece la propia persona como si los ve en alguien más, es necesario concurrir a una sala de emergencia de un hospital -o de la entidad que se encuentre más cerca- para poder comunicar a un médico la situación y que el especialista determine qué hacer.

Cuáles son las causas del dengue

El dengue se produce por la presencia de cualquiera de los cuatro tipos de virus transmitidos por mosquitos que proliferan dentro de las viviendas humanas y en sus alrededores. Cuando un mosquito pica a una persona infectada con un virus del dengue, este ingresa al insecto. Cuando el mosquito infectado luego pica a otra persona, el virus entra en el torrente sanguíneo de esa persona.



Es importante tener en cuenta que cuando una persona se cura de dengue, ya sea de su tipo más leve o del más severo, pasa a ser inmune a esa cepa del virus, al igual que sucede con muchos otros virus. No obstante, no lo es a las otras tres variedades de dengue. Esto implica que debe tener los mismos recaudos que en cualquier otro momento; no por haber tenido dengue debe dejar de seguir las recomendaciones para prevenirlo.



Además, aquellas personas que ya tuvieron dengue tienen más probabilidades de desarrollar dengue hemorrágico que aquellas que se infectan por primera vez.

¿Cómo es el proceso de enfermedad del dengue?

El dengue tiene un período de incubación de entre 3 a 15 días, y se divide en 3 etapas.



La primera se conoce como etapa febril y va desde los días 0 a 5 de la enfermedad.



El segundo período se conoce como etapa crítica y se da entre los días 5 a 7 del contagio de la patología.



Por último, el paciente llega a la etapa de recuperación, que se da luego del 7 día de enfermedad. A partir de entonces, en caso de no haber complicaciones, la persona comienza a mejorar.

¿En qué casos podrían presentarse complicaciones?

Tal como se mencionó, hay casos en los que la enfermedad podría avanzar hacia una fase más severa y complicar la salud del paciente, incluso al punto de poner en riesgo su vida. Junto a la reaparición de fiebre, hay otros síntomas que pueden ser indicativos de progresión de la enfermedad y complicaciones.

Dolor abdominal intenso y sostenido

Vómitos persistentes

Sangrado de mucosas

Irritabilidad

Somnolencia

En algunos casos el dengue puede producir vómitos

Qué hacer ante la sospecha de padecer dengue

En caso de sospecha de dengue es importante seguir algunas recomendaciones para reducir los potenciales contagios a otras personas y para cuidar el propio bienestar.



En pacientes febriles se aconseja evitar las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelentes y telas mosquiteras para frenar la transmisión viral.



Tal como se mencionó anteriormente, la consulta médica es fundamental. Aunque los síntomas no sean severos, y aunque no se tenga la confirmación del diagnóstico, es muy importante consultar con un especialista para tener la certeza del estado de salud de la persona. Así, el profesional podrá indicar el tratamiento adecuado.



Además, cabe hacer hincapié en la importancia de evitar la automedicación. Son muchas las personas que toman medicamentos sin consultar con un profesional de la salud porque creen que saben qué es mejor para su cuerpo. En caso de tener dengue, o cualquier otra enfermedad, la automedicación podría contribuir a empeorar el cuadro general y a poner en riesgo la salud. Es por eso que siempre se aconseja consultar, no aplacar los síntomas y permitirle al médico indicar el tratamiento necesario.