Andy Kusnetzoff con coronavirus: qué hizo el conductor cuando se enteró que era positivo

Este martes, el conductor de PH hizo público su diagnóstico. El miércoles pasado había grabado el programa que se emitió este fin de semana

El periodista Andy Kusnetzoff dio a conocer este martes que dio positivo en coronavirus y que se encuentra "bien y aislado" en una clínica porteña.

Antes de darlo a conocer por los medios, el conductor de "PH Podemos hablar" se contactó con cada uno de los invitados que participó del programa del último sábado, el que fue grabado el miércoles 8 de julio, para informarles personalmente que su hisopado había dado positivo.

Los invitados en dicha oportunidad fueron el chef Christophe Krywonis, la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández y la ex "Gran Hermano" y conductora Romina Malaspina, con quienes se respetaron todos los protocolos sanitarios.

Posteriormente, y ya pasado el mediodía, contó lo que le había pasado a través de su programa en Radio Metro, "Perros de la calle".

"Yo estoy bien pero ya el sábado a la emisión (de "PH", por Telefe) llegué medio ‘baqueteado’. Estaba con un poco de tos", explicó por teléfono a sus compañeros y los oyentes con una voz notoriamente afectada, y añadió que como el domingo continuó con tos y "cansancio de cuerpo", ayer decidió hacerse ver por los médicos.

El conductor se comunicó con los invitados de su último programa

"Por precaución el lunes dije ‘me voy a hacer ver’ y fui a la clínica donde estoy ahora, me hice ver, me hice el hisopado y hace un rato me dieron el resultado y di positivo en Covid", agregó Kusnetzoff.

El conductor afirmó que "nunca" tuvo fiebre, que estaba "tranquilo" y "en buenas manos" de los médicos.

"Por suerte no tengo fiebre, tengo esta tos y estoy transitándolo. Hay que cuidarse; el que me conoce sabe que soy muy ‘obse’, venía esquivándolo desde que vine de Europa y ya no quería dar besos ni abrazos", relató sobre los cuidados que mantenía en su vida social y laboral, pese a lo cual se contagió de coronavirus.

"Estamos en un momento muy jodido. Es un momento muy difícil de contagios así que les diría que se cuiden. Mi familia está bien, por suerte están sin síntomas", finalizó Kusnetzoff.

"Estamos en un momento muy jodido", dijo Andy Kusnetzoff

Los casos positivos en Telefe

La cuestión de los contagios en Telefe fue noticia hace algunas semanas, luego de que se conocieran varios tests positivos en el marco de la producción de "El precio justo", entre los que se encontraban su conductora, Lizy Tagliani, y dos de los participantes invitados, Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese.

"Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. No tengo ningún síntoma. Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo", pubicó en su momento Tagliani en la red social.

Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. ???????????? no tengo ningún sintoma... les pido unos minutos quiero procesar esto y contesto todo pic.twitter.com/ivfCAbBvRx — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 19, 2020

El programa dejó de salir al aire y se tomaron medidas más restrictivas en el resto de la grilla del canal de Martínez, como la emisión de sus noticieros con los conductores y columnistas por videollamada, igual que con el magazine "Cortá por Lozano".