Aniversario del atentado a la AMIA: "Ochenta y cinco muertos, y no hay un solo preso"

El tradicional acto, en esta ocasión, se realizó de manera virtual por la pandemia de coronavirus. Hay preocupación por otra posible parálisis judicial

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, sostuvo que "el tiempo de la Justicia está detenido" desde el 18 de julio de 1994, cuando se produjo el atentado contra la mutual judía, y dijo que desde entonces "vivimos en impunidad, el terrorismo gana la batalla y la democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes".

Así lo afirmó durante el tradicional acto, en esta ocasión virtual por la pandemia de coronavirus, para recordar a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista a su sede, al cumplirse mañana 26 años de aquel 18 de julio de 1994.

Eichbaum reclamó "acciones concretas contra Hezbollah" en relación al atentado a la mutual judía ocurrido hace 26 años, y solicitó que "se extremen los esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas de los ciudadanos iraníes acusados sigan vigentes en Interpol".

"Ochenta y cinco muertos, y no hay un solo preso", dijo el titular de la AMIA durante el tradicional acto.

Preocupación

Además, manifestó su preocupación por la reciente renuncia del juez Rodolfo Canicoba Corral, que estaba a cargo de la instrucción. "La causa AMIA no puede quedar sometida a los vaivenes de jueces subrogantes, que irán cambiando cada 6 meses, pues eso implicará una nueva razón para que permanezca definitivamente estancada", aseguró.

También alertó por la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera, valoró que el gobierno argentino haya mantenido la decisión de la administración de Mauricio Macri de mantener esa agrupación en la lista de organizaciones terroristas y realizó un pedido especial para esclarecer el crimen de Alberto Nisman, el fiscal que realizó la investigación y pudo determinar cómo y quiénes planificaron la voladura de la mutual judía.

Por otro lado, señaló que "necesitamos, y parece increíble tener que decirlo a 26 años del criminal atentado, un juez que pueda realmente abocarse al estudio del caso y a conocerlo en profundidad, tal como su compleja naturaleza lo exige".

"Al mismo tiempo, nos indigna ver una vez más cómo se utiliza la causa AMIA, con el dolor todavía a flor de piel de todo un país, para cuestiones políticas que nada tienen que ver con el esclarecimiento del caso y el juzgamiento de los culpables", agregó el titular de la entidad.

"Observamos con asombro que el doctor Mario Cimadevilla, quien estuviera al frente de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, ahora sale a hacer declaraciones altisonantes y denuncia que no lo dejaron trabajar, pero en su momento nada dijo al respecto. Nos preguntamos si habiendo sido funcionario público, no tenía la obligación de efectuar la denuncia en el momento en el que los hechos ocurrieron", remarcó Eichbaum.

"Resulta importante destacar que su actuación durante casi cuatro años fue nula, y su informe final sobre la causa no ha aportado absolutamente nada de valor. Nos avergüenza, una vez más, ver cómo un caso tan sensible para todos es utilizado para cuestiones de política interna que no contribuyen absolutamente nada", concluyó.

A partir del contexto de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, la AMIA realizó este viernes un acto virtual para recordar los 26 años del atentado con la consigna "Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre".

El acto, organizado por AMIA, DAIA y familiares de las víctimas, se pudo ver por YouTube y Facebook a partir de las 9.53 -la hora del atentado- y se realizó un día antes del aniversario exacto para dar lugar al cumplimiento del Shabat.

Mensaje de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández afirmó que el ataque a la AMIA, del que se cumplen el sábado 26 años, "no fue un atentado contra la comunidad judía sino contra Argentina" y señaló que "mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos".

"Argentina todavía está en deuda, mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos. Cada día que se acerca la conmemoración del atentado a la AMIA es un profundo pesar, un profundo dolor, porque no pudimos materializar el imperativo de Justicia", sostuvo el Presidente.

Con motivo de conmemorarse el sábado los 26 años del atentado contra la sede de la AMIA, Fernández brindó una entrevista a Dina Siegel Vann, directora del instituto Arthur and Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos perteneciente al Comité Judío Estadounidense transmitida por la radio FM JAI.

"Esa es una deuda que tiene esta democracia para con la Argentina, no para con la comunidad judía solamente. Porque allí quedaron impunes autores de un hecho tremendo que en la memoria nuestra no se ha borrado", completó el jefe de Estado.

En ese marco, Fernández recordó que "cuando se firmó un memorándum de acuerdo con Irán que, francamente, yo critiqué mucho, en el fondo la búsqueda fue la de tratar de destrabar el problema que existía porque Irán no enviaba a los acusados a declarar".

"Desde entonces Argentina está intentando, a veces de mejor modo, a veces de peor modo, encontrar la verdad de lo que pasó allí; y se presenta la dificultad judicial de que el Gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la Justicia entiende son los responsables", agregó.

Argentina "todavía está en deuda con ese tema, pero la verdad es que el mayor deudor es el país que no accede a que los responsables vengan, declaren y, si terminan siendo inocentes, recuperarán su libertad y volverán a Irán. Y si no tendrán que hacerse cargo", sostuvo el Presidente.

"Todavía están reclamando que los responsables se hagan cargo y lo que necesitamos es saber la verdad porque mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos", resaltó Fernández.

Fernández, por otra parte, mencionó que "el terrorismo no tiene lugar para convivir en un sistema democrático, es inaceptable y debe ser perseguido y castigado porque altera la convivencia pacífica y democrática de cualquier sociedad".

"En eso debemos ser inflexibles, venga el terrorismo de donde venga; es inadmisible y se lleva víctimas inocentes", añadió el Presidente.

Para el mandatario, no realizar una condena firme al terrorismo es similar a "discutir el Holocausto: es algo que no se puede discutir y hay que promover la memoria colectiva para que nunca olvidemos lo que ocurrió y nunca más vuelva a ocurrir".

"Vivimos en un país que alberga a la segunda comunidad judía fuera de Israel y hay una hermandad muy fuerte con esa comunidad", añadió.