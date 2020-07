Brancatelli, a favor del bloqueo a Mercado Libre: así lo criticaron sus compañeros

En el programa en el el que participa el periodista kirchnerista se inició un debate luego del bloqueo de Camioneros a depósitos de la empresa de ecommerce

Tras el bloqueo por parte del sindicato de Camioneros a depósitos de Mercado Libre, en reclamo de que la empresa modifique el encuadramiento de sus trabajadores de logística y pasen a percibir el salario dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCC), se inició un debate en todos los programas.

Uno de ellos fue en Intratables, en América, en donde Diego Brancatelli se mostró a favor de la organización que comandan Hugo y Pablo Moyano, lo que causó duras críticas por parte de sus compañeros de trabajo.

"Estamos opinando como usuarios de Mercado Libre", dijo Brancatelli, a lo que el conductor Fabián Doman le respondió: "No, no, Diego. No es el día, no estamos discutiendo el tema de fondo".

Frente a esto, el periodista preguntó: "¿Cuándo es el día?".

"Bueno, hoy no, Diego. Hoy no", le dijo el conductor. A lo que la periodista Débora Plager areemetió: "Es un delito obstruir el trabajo de otro".

"Bueno, ¿hoy no es el día? Es una discusión. Lo que yo quiero contar es por qué están ahí, porque nadie lo ha dicho hasta el momento. Esto comenzó en 2019, dice Moyano que están cobrando la mitad de lo que tendría que cobrar. La cuestión es de los trabajadores", continuó Brancatelli.

Luego de esto, Paulo Vilouta le dijo: "Pero no es el modo, Diego. Ese es el problema. No me interesa Moyano".

Tras lo que Doman señaló: ¿Sabés cómo se está leyendo, Diego? Que el sindicalista más aliado al Gobierno, hace un paro el día que no lo tenía que hacer. Que no hay un solo teléfono en el Gobierno para llamarlo a Moyano y que lo levante".

"Pero no es un paro, es un bloqueo", respondió Brancatelli. "Como quieras llamarle. Es peor, Diego. Vos entendés de política. ¿Nadie le puede decir 'Hugo, hoy no'"?, volvió a recalcarle Doman.

"¿Y no hay nadie que llame a Punta del Este y le diga que regule a los trabajadores?", dijo el periodista K.

"¡Galperín no forma parte del Frente de Todos, Moyano sí! Ese es el tema", arremetió Doman.

A lo que Ernestina Pais concluyó: "No tiene que haber una ley para Galperín y otra para Moyano. Tiene que haber una ley para todos".

Camioneros bloqueó los depósitos de Mercado Libre por un reclamo de encuadramiento sindical

Pablo Moyano sobre Mercado Libre

El secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano​, dio su versión sobre el conflicto que mantiene el gremio con Mercado Libre​, que paralizó durante horas la entrega de más de 200.000 paquetes por el bloqueo de cinco centros de distribución.

Además, lanzó una advertencia a los ejecutivos de la compañía de comercio electrónico: "Será mañana o será cuando sea, pero los trabajadores de logística van a pertenecer a nuestra agrupación gremial".

En diálogo con Crónica, unas horas antes de que se levantara el bloqueo, Moyano aseguró que los empleados de Mercado Libre que trabajan en el centro de distribución que la firma tiene en el Mercado Central -hoy encuadrados en el sindicato de Carga y Descarga- deberían ser parte de Camioneros.

"La empresa se inscribió en la AFIP con el nombre de 'Meli Lo' y la actividad principal dice que es la de servicios de gestión y logística para transporte de mercadería. Creo que con esta actividad principal, donde ellos mismos se inscribieron como logística y actividad de transporte, no hay más discusión", explicó.

Pablo Moyano aduce que la empresa no respeta "la dignidad de los trabajadores"

Otras empresas, encuadradas en camioneros

En esa línea, el hijo de Hugo Moyano planteó que "Walmart, Carrefour, Coto, Farmacity, Quilmes y Coca-Cola están todas encuadradas en la logística de Camioneros".

​"¿A quién se comió Mercado Libre? ¿Quiénes son para no respetar la dignidad de los trabajadores?", disparó.

En un video difundido por Infocamioneros, el líder gremial contó que la organización denuncia a Mercado Libre desde "la época del macrismo". "La empresa tuvo muy buena relación con el macrismo, por eso permitieron que sea encuadrada en otra organización gremial. Es una empresa que ha ganado, gana y va a seguir ganando millones de dólares con sus negocios, pero a costillas de los trabajadores", denunció.

Según un relevamiento del sindicato, "de las miles de camionetas y unidades de transporte, más del 80 por ciento no cumplen con el convenio colectivo de trabajo y están en negro. Los anotan como monotributistas para eludir impuestos y hay trabajadores que cobran la mitad de lo que tienen que cobrar".

Agregó, en ese sentido: "Esta es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri: tener trabajadores cobrando sueldos miserables, sin ningún tipo de control y, seguramente, sin aguinaldo ni vacaciones".

Moyano también apuntó contra Ocasa, una de las empresas que Mercado Libre contrata para la distribución de paquetes: "Le está haciendo el juego a Mercado Libre subcontratando fleteros que no cumplen con el convenio colectivo de trabajo".

"Las grandes empresas contratan empleados jóvenes para meterles miedo, pagarles lo que quieran, que laburen las horas que quieran y los días que a ellos se les antojen. Es una competencia desleal que está destruyendo a aquellas empresas de logística que están en la organización de Camioneros y cumplen con todo", siguió.