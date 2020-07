Test psicológico: el retrato que elijas revelará mucho de tu personalidad

5. El histérico

Seguramente reprimes la tendencia a llamar la atención. De niño te dijeron, adultos o compañeros, que no presumas. Como tal, probablemente seas una persona modesta y sincera. En el fondo te encanta llamar la atención y encantar a otros. Aunque raramente lo seas, cuando lo consigues, estás en un éxtasis. También es probable que prestes mucha atención a los detalles, como evidencia del esfuerzo que le pones a tu apariencia. Esto podría ser el yo subconsciente presumiendo, ya que el yo consciente sigue actuando modestamente.

6. El depresivo

En la superficie, eres feliz. Como si no tuvieras ni una preocupación. Bueno, al menos eso le muestras al mundo. En tu interior, es probable que tengas sentimientos de culpa, falta de amor propio y repulsa por vos mismo. Seguro intentas no pensar eso concentrándote en el trabajo y en otras personas.La baja autoestima también se relaciona con esta elección. Esta foto no significa que seas una personas deprimida, sino que tenés predisposicion hacia las emociones negativas.

7. El maníaco