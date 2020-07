Claudio Belocopitt: "La situación en entidades de salud privadas es muy crítica, la ocupación está en el 85%"

"A mi me preocupa el mensaje de que vamos bien. Yo no veo eso cuando miro los números", dijo el empresario y representante del sistema privado de salud

El titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud y dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, advirtió que la situación de las clínicas y hospitales del sector privado en la pandemia es muy crítica.

"Parece mentira que cada vez nos acostumbramos más a ver como sube la cantidad de muertos. Las últimas cifras fueron tremendas y confirman algo que venimos sosteniendo desde hace días, lo que se está viendo en el campo de batalla no se condice con la realidad de las curvas que parecen reflejar cierta tranquilidad", afirmó por TN.

"La situación en las entidades de salud privada es muy crítica, la ocupación está muy alta. Hace tres semanas el sistema estaba funcionando al 65% de ocupación y hoy en promedio está al 85%. La ocupación está creciendo de manera muy veloz en los últimos días y eso tiene que ser un alerta para la población", agregó el empresario.

"No hay chance de ofrecerle a la sociedad una buena noticia. Pero se puede analizar de qué manera atravesar esto que nos queda. A mi me preocupa el mensaje de que vamos bien. Yo no veo eso cuando miro los números, la cifra de muertos, cómo está la ocupación de camas y lo alto que es el porcentaje de resultados positivos en los test que realizamos, que está rondando entre el 45% y el 47%", aseveró.

"Se está trabajando bien, se está haciendo un esfuerzo enorme. Yo quiero despejar a la política de todo esto. Estamos frente a una pandemia, a una catástrofe espantosa, entonces tenemos que trabajar en conjunto para que los daños sean menores. Pero no hay que perder de vista la realidad. Nosotros tenemos que dar la cara con nuestras enfermeras y médicos y muchas veces, cuando ellos escuchan que estamos mejor, se preguntan qué es lo que pasa, si ellos están viendo otra cosa", destacó Belocopitt.

La cuarentena, la única opción

Sobre la reciente flexibilización de la cuarentena, el dueño de Swiss Medical señaló que "no había otra opción".

"Lo único que ha existido para evitar esta situación, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, es la cuarentena. Lamentablemente es así. No hicieron mal en flexibilizar la cuarentena, porque no había opción, la gente ya no la iba a hacer. Si el presidente pedía que se queden adentro, no se iban a quedar. En las íuiltimas dos semanas ya no sucedía, y se castigaba a los comerciantes cuando la gente circulaba igual", analizó el empresario.

"Todo la información que se dio es real. Ningún sistema de salud en el mundo se puede preparar para un hecho como este. Todas las ciudades han colapsado. Por más esfuerzo que hagamos y por más músculo que le pongamos, tenemos que entender que si el sistema satura, satura. No lo vamos a poder evitar", dijo el titular de la UAS.

"Ojalá las curvas se aplanen, porque un mínimo cambio significaría una enorme mejoría. Pero hoy no es lo que está pasando en la realidad", concluyó.