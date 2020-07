AMBA: cómo descargar el permiso para circular sin problemas

En algunos distritos todavía es obligatorio tener una habilitación para circular, por eso es importante saber cómo descargar el permiso para circular

El permiso de circulación es ese elemento con el que muchas personas salen de sus casas todos los días hace más de cuatro meses. Olvidarse el DNI o la billetera ya no es lo principal, ahora el tema pasa por no olvidarse el permiso. Además de llevarlo en el celular -en la app Cuidar o en Mi Argentina- también es posible descargar el permiso para circular y llevarlo en papel. De esta manera, se puede guardar en la billetera o en el vehículo y siempre tenerlo a disposición por si las autoridades lo solicitan.

Meses atrás todas las personas argentinas que estuvieran autorizadas a trabajar debían tramitar y descargar el permiso para circular. No había diferencias entre las provincias del norte, del sur o la propia Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, esta realidad comenzó a cambiar a partir de que la mayor parte de la Argentina tuvo la posibilidad de salir del régimen de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto implica que algunos distritos están en un régimen más estricto, mientras que otros ya han atravesado esa etapa y han podido retomar gradualmente sus actividades.

La situación menos flexible y más estricta alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algunas ciudades del Chaco y ahora también a Jujuy, que ha mostrado un repunte en casos nuevos de coronavirus. Por ese motivo, sus autoridades decidieron volver a la fase 1 del aislamiento, es decir, confinar nuevamente a sus habitantes para tratar de frenar el rebrote, proteger la salud de sus habitantes y, al mismo tiempo, cuidar el sistema de salud para aquellos que lo necesitan.

¿Quiénes deben tramitar y descargar el permiso para circular?

La respuesta a esa pregunta depende del lugar de residencia de la persona. Esto significa que no todos deben tramitar y descargar el permiso para circular, sino que solo quienes vivan en las localidades con régimen de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Como ya se mencionó, el resto del país se encuentra en una fase diferente, que se llama distanciamiento social, preventivo y obligatorio, situación que responde a la menor circulación viral que tienen esos lugares.

Los residentes de algunos distritos del país deben tramitar y descargar el permiso para circular

Las zonas de la Argentina que están en aislamiento, entoncs, son Jujuy, el AMBA y el departamento de San Fernando, en Chaco, que incluye a las ciudades de Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas y Barranqueras. Los ciudadanos que vivan en esos sitios deben tramitar y descargar el permiso para circular, que es lo único que les permitirá transitar de manera legal y poder desempeñar sus actividades regulares.

Esas localidades permanecerán en aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 605/2020, que a su vez fue anunciado por el Presidente y un grupo de gobernadores el pasado viernes.

Ahora bien, no todas las personas pueden y deben tramitar y descargar el permiso para circular. Solo tienen esta posibilidad y obligación aquellos que se encuentren dentro del listado de actividades exceptuadas del cumplimiento del aislamiento. Todos los demás deben seguir las imposiciones de las autoridades, que son quedarse en sus hogares y solamente salir para tareas básicas -abastecimiento de alimentos, alguna visita médica y compras esenciales-.

Para que los residentes de las zonas mencionadas sepan si deben tramitar y descargar el permiso para circular el Gobierno ha puesto a disposición una página donde se puede consultar actividad por actividad.

Aquí, las personas podrán entrar y buscar la tarea que desempeñan. Con esa información el sistema les dirá si se considera actividad esencial o no, si están autorizados a circular o no y si pueden usar el transporte público o no.

Es importante tener en cuenta que las personas que se consideran grupo de riesgo de Covid-19 (mayores de 60 años, embarazadas, pacientes con ciertas patologías preexistentes) no podrán tramitar y descargar el permiso para circular, dado que están exceptuadas de desempeñar sus actividades de manera regular. Esta normativa aplica también para los trabajadores esenciales que cumplan con las características mencionadas.

Descargar el permiso para circular: qué pasa en el resto del país

Tal como se mencionó, el resto del país está en un régimen titulado distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Los habitantes de todas las localidades del país que estén en esta situación no deben tramitar ni descargar el permiso para circular.

Lo que sí deben hacer es tramitar y descargar un permiso para circular únicamente si deben viajar a otra localidad para realizar alguna de las actividades exceptuadas. De todos modos, siempre se aconseja buscar específicamente esta información en la web oficial de la provincia de residencia, dao que así será más fácil conocer y cumplir con la normativa vigente a nivel local.

Descargar el permiso para circular: cuántos hay y para qué sirven

En las localidades en aislamiento social preventivo y obligatorio se otorgan tres tipos distintos, es decir que los usuarios tienen tres opciones para descargar su permiso para circular, de acuerdo a la situación particular de cada uno.

Una de las alternativas es el permiso para viajar al trabajo o a una actividad considerada esencial. Los usuarios que puedan tramitar y descargar este permiso para circular quedan habilitados al uso del transporte público.

Otra de las opciones es el certificado que habilita a viajar al trabajo o a una actividad considerada no esencial, es decir, que está por fuera del primer DNU, que estableció el aislamiento obligatorio en todo el país. Los habitantes argentinos que puedan descargar este permiso para circular no podrán usar los medios de transporte público, dado que se busca evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados.

Descargar los permisos para circular es necesario para poder hacerlo de manera legal

En estos casos, los empleadores están obligados a proveer transporte propio para sus empleados o, quienes tengan vehículo personal, podrán trasladarse de esta manera. De cualquier modo, deben tramitar y descargar el permiso para circular, tanto para sí mismos como para su vehículo, en caso de tenerlo.

El último de los permisos es especial y dura únicamente 24 horas. Se trata de una habilitación, en la que los habitantes pueden tramitar y circular su permiso para circular, que permite afrontar ciertas situaciones:

afrontar una situación de emergencia o imprevisto

hacer un trámite impostergable

asistir a un turno médico

asistir de manera excepcional a familiares, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, o personas con discapacidad

a familiares, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, o personas con discapacidad asistir a tratamientos médicos prolongados

médicos trasladar hijos o hijas de un domicilio a otro de padres separados

Los permisos especiales por 24 horas habilitan a viajar en transporte público, por lo que aquellos que puedan descargar el permiso para circular en estos supuestos podrán utilizar los medios de transporte como el tren, el subte o el colectivo, en la ciudad en la que se encuentren.

¿Cómo descargar el permiso para circular?

Descargar el permiso para circular es una de las alternativas para tenerlo disponible y poder mostrárselo a las autoridades cuando haya un control. También se puede tener y actualizar en la app Cuidar y en la aplicación Mi Argentina.

De todos modos, se aconseja descargar el permiso para circular, guardarlo en el celular y, para aquellos que tengan la posibilidad, imprimirlo. De esta manera, se podrá llevar a todos lados sin depender de que las aplicaciones funcionen adecuadamente, dado que a veces pueden fallar y podrían demorar en un control.

Para descargar el permiso para circular es necesario ingresar a este link.

Allí los usuarios que quieran descargar el permiso para circular primero deberán ingresar su número de DNI y el número de trámite (los 11 números que se encuentran en la cara frontal de la tarjeta). A continuación va a aparecer el botón para descargar el permiso para circular en formato pdf.

Si al hacer el trámite la persona informó la patente de un auto o moto, podrá descargar dos permisos para circular:

una para imprimir y pegar en un lugar visible del vehículo, que se puede descargar en la solapa "Comprobante vehículo". Este certificado permite pasar más rápido por los controles.

otra copia para llevar con el documento, que se puede descargar en la solapa "Certificado persona".

Es importante destacar que el certificado del vehículo solo es válido en formato papel. Esto significa que todas las personas que se trasladen en una moto o auto particulares deben descargar el permiso para circular inherente al vehículo impreso. No es posible llevarlo en formato pdf en el celular, tampoco en las aplicaciones disponibles en las tiendas de aplicaciones (Cuidar y Mi Argentina), opciones que sí están disponibles para los permisos personales.

Además de descargar el permiso para circular, también es posible llevarlo en la app Cuidar

Por último, en relación a este certificado, cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política especial al respecto. Las autoridades anunciaron que todos aquellos que circulen con vehículos deberán tener este certificado impreso. De lo contrario, se les quitará la licencia de conducir, por lo que descargar el permiso para circular es esencial en esa jurisdicción.

Pasaron más de 24 horas y no pudiste descargar el permiso para circular, ¿qué pasó?

En este punto es necesario tener en cuenta que los permisos se otorgan entre 2 y 4 horas después de haberlo tramitado, lo cual implica que transcurrido ese tiempo debería ser posible descargar el permiso para circular. Si pasadas 24 horas la persona no tiene novedades de su certificado y no puede descargar el permiso para circular, pueden haber pasado dos cosas:

un error en la carga de los datos. Siempre se debe recordar que el número de trámite de DNI es el que figura en la primera línea, a la derecha del número de DNI, no los 4 de la segunda línea. Según el ejemplar, también puede figurar en el reverso del documento de identidad.

puede ser que la persona esté tratando de realizar el trámite con un ejemplar de DNI anterior al vigente. En ese caso, deberá consultar en el Registro de las Personas para saber cuál es el DNI que tiene vigente y, de este modo, poder hacer el trámite y descargar el permiso para circular de manera adecuada.

Empleo no registrado: cómo hacer para descargar el permiso para circular

Para descargar el permiso para circular es necesario completar un formulario con información personal y relacionada a la tarea que la persona desempeña. Es por eso que se solicitan datos del empleador y del tipo de tarea que se desempeña.

Ahora bien, en Argentina hay una gran cantidad de trabajadores que no se encuentran registrados en como tales pero, aún así, deben descargar el permiso para circular. En ese caso, hay una posibilidad, pero siempre es necesario recordar que la registración del trabajo es una obligación legal para empleadores y empleadoras, no es una opción ni tampoco es algo optativo.

De cualquier modo, esta posibilidad se contempló y es posible para muchos trabajadores descargar el permiso para circular. En esos casos, la persona puede pedir al empleador o empleadora una nota que acredite el trabajo. Cabe recordar que en el último formulario se había agregado este requisito: era necesario adjuntar un documento que acredite la relación laboral, aún para trabajadores esenciales.

En caso de que el empleador o empleadora se niegue a brindarle este documento, la persona puede adjuntar un breve escrito en el que explique su situación, es decir, que no está registrado, o puede agregar cualquier documentación que considere pertinente y que acredite la relación de trabajo. Solo así podrá descargar el permiso para circular que necesita para trasladarse de manera legal.