Video: Adrián Suar habló del estado actual de Polka y confesó qué es lo que más le dolería

El empresario de los medios habló por primera vez de la situación que atraviesa su compañía a raíz de la pandemia y cuál puede ser su futuro

Luego de meses en los que se especuló con el cierre de la productora Pol-ka y de que varios artistas expresaran preocupación por la continuidad de sus ingresos, el empresario de los medios Adrián Suar habló por primera vez de la delicada situación de su compañía.

A raíz de la pandemia la famosa productora audiovisual está cerrada, al igual que muchas de sus competidoras.

"Hoy Polka está cerrada. Muchas de las cosas de la productora están en stand by. Mi situación es parecida a la de muchas empresas en la Argentina que están cerradas. Tengo el desafío de ver cómo me reinvento", dijo Suar en entrevista con TN.

"Pero también quiero aclarar, porque se estuvo hablando mucho sobre Polka en estos días: este problema que tiene Polka hoy, en honor a la verdad, es algo que yo vengo arrastrando hace 4 o 5 años. No es de ahora. Mentiría si dijera que es por la pandemia. La pandemia termina de darle la estocada final", dijo el actor y productor.

"Yo siempre cuento algo: hace 7 u 8 años Polka tenía 260 horas al aire, sumada una tira, un unitario y alguna otra cosa, con un staff de 300 personas más los contratados. ¿Qué cambió? Cambió el negocio: ya no tengo esa cantidad de horas pero tengo la misma cantidad de gente. La pandemia me termina de sacar de juego", agregó.

Con respecto al futuro de Polka, aún es incierto porque no se sabe cuándo retomará las grabaciones después de la cuarentena. Suar dijo: "Yo quiero pelear. Lo que más me dolería es quebrar, que el negocio me tape. Yo sé lo que la gente de Polka está pasando. Siempre fuimos una productora modelo, en la que todo estuvo bien. Es la primera vez que me enfrento a una situación así, que tengo estos líos".

"Si tenés más gente que horas de televisión, podés aguantar unos meses. Le debe pasar a muchos restaurantes, bares y Pymes. Polka es una de esas Pymes, somos 280 personas. Es gente para la que es su vida la productora. No tengo miedo, tengo una preocupación y una responsabilidad", prosiguió el empresario de los medios.

Otra cosa que cambió, de acuerdo a Suar, es el monto de publicidad destinado a la televisión: "Hace 7 y 8 años, era de 350 millones de dólares y hoy no llega a 100 millones de dólares. Polka fue la única productora que generó una producción industrial. Yo siempre jugué con el caballo del comisario, es la verdad", dijo.

Suar también hizo referencia a la competencia con Telefe. "La locura del rating me hizo cometer varios errores. Este es un oficio de emociones", dijo como definición de las audiencias.

Y resaltó que la competencia programa muchos ciclos "enlatados" y que él prefiere la televisión en vivo: "Cuando en 1998 Polka hace el acuerdo con Clarín, empieza a hacer ficción, una, dos, tres. Hoy eso no está en la industria, no sólo en eltrece, otros canales no lo hacen, o hacen cosas más chiquitas. Entonces, tengo el desafío de ver cómo me reinvento, si puedo", reflexionó.

Al finalizar, dejo un mensaje sobre el futuro de la industria audiovisual en el país: "Si no nos juntamos todos a levantar la industria, esto va a peor".

Suar puso en venta su mansión en Uruguay

La mansión de Adrián Suar en Punta del Este

El Grupo Clarín es dueño del 55% de Pol-ka y Suar de otro 27 por ciento. Durante la crisis sanitaria, la empresa se acogió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que la Anses le pague a los empleados el 50 por ciento de sus haberes de abril. Sin embargo, anunció un recorte de salarios.

Luego, el Ministerio de Trabajo intimó a la compañía a que se paguen los salarios adeudados. Dicho Ministerio le dio a la empresa de Adrián Suar el plazo de tres días para ponerse al día con el personal representado por la Asociación Argentina de Actores.

En medio de este conflicto, el empresario de los medios decidió poner en venta su casa prácticamente sin estrenar en uno de los barrios más caros de Punta del Este, Uruguay.

La propiedad está ubicada en un gran terreno ubicado entre la ruta 10 y el mar, de acuerdo a Mdzol.

Está valuada en más de 3,5 millones de dólares, y tiene una superficie total de 1.671 metros cuadrados en el barrio "La Juanita", en donde también tienen casas otras celebridades del espectáculo local.