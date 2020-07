Polémica por la ocupación de camas en la Ciudad: para el Gobierno porteño, "el número no es debatible"

"Se cuentan una por una todos los días en el sistema público y en el privado", dijo el ministro de Salud local, Fernán Quirós. Qué escenario prevén

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, defendió las cifras oficiales de camas ocupadas en la Ciudad, en el marco de la pandemia de coronavirus.

En el sistema público de salud, que dispone de 450 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 269 con pacientes graves de Covid-19, mientras que de las 1.500 camas para paciente moderados la ocupación es de 818 y de las 5.000 camas para casos leves se están utilizando un 3.124. El subsector privado, en tanto, reportó ayer 74% de ocupación, con 600 camas dedicadas a Covid, aseguró el ministro.

Al respecto, Quirós sostuvo: "Como Gobierno somos responsables de mostrar el censo de las camas de la Ciudad. No es debatible ese número, se cuentan una por una todos los días en el sistema público y en el privado. Ese número no tiene ningún margen de error estadístico".

En cuanto a la distribución de pacientes en ambos sectores, aseguró: "En estos últimos diez días el subsector privado viene aumentando la cantidad de casos que tiene que atender. Estamos en 50 y 50, la mitad del trabajo está cayendo en el sector privado".

Quirós reconoció que hay mucha gente que está saturada y cansada de la cuarentena , lo que dificulta su cumplimiento

Cumplimiento de la cuarentena

En cuanto al cumplimiento de la cuarentena, el titular de la cartera porteña de Salud cuestionó que "hay cierta cantidad de gente que está haciendo encuentros en lugares cerrados". "Eso no es conveniente, es muy riesgoso", afirmó al tiempo que sostuvo que "de esto no se sale buscando culpables sino cooperando. Necesitamos pasar estas semanas por delante tratando de sostener el cuidado de todos nosotros".

n el marco del reporte de la situación sanitaria de la Ciudad, Quirós coincidió con Ginés González García en que "hay que evitar al máximo los cruces de amigos y familia en lugares cerrados porque son muy riesgosos". Sin embargo, el funcionario porteño destacó que "de esto no se sale buscando culpables, se sale colaborando y nosotros, los funcionarios, pensando en qué podemos aportar".

El ministro de Salud porteño se refirió a la ocupación de camas en la Ciudad

No buscar responsables

"Hay una cosa que es evidente, la gente está muy saturada, hay gente que ya no la puede cumplir, hay muchas problemáticas de todo tipo que hace que mucha gente ya no pueda cumplir la cuarentena, pero sobre todo... esto no es un tema de buscar culpables... Hay cierta cantidad de gente que está cruzando familias, haciendo encuentros sociales en lugares sociales. Y eso no es conveniente", expresó el funcionario de Larreta.

Cuando fue consultado sobre si coincidía con los dichos del ministro de Salud nacional, señaló que "no me gusta hablar de responsabilidad, porque responsables somos todos, me gusta hablar de aporte colaborativo, porque todos tiene situaciones particulares y personalísimas, me gusta llamar a la ciudadanía a llamar al mayor esfuerzo y a nosotros los funcionarios también, todos tenemos algo más para hacer y colaborar".

Los casos de coronavirus en la Ciudad ya son 50.599 y 1.050 los fallecidos. Las altas, por su parte, son 18.153.