¿Cuándo cobro?: este martes, se paga a jubilados y pensionados

Según el cronograma elaborado por la Anses, este martes cobran los jubilados y pensionados con ingresos superiores a $18.952 y DNI terminado en 4 y 5

Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 4 y 5, cuyos haberes superen los $18.952, podrán cobrar el haber correspondiente a julio en las sucursales bancarias por ventanilla.

Así lo precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y recordó que, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

Asimismo, Anses puntualizó que los haberes de jubilados y pensionados que no concurran el día indicado permanecerán depositados en sus cuentas.

Llega el tercer pago del IFE: cómo y cuándo cobro

El presidente Alberto Fernández anunció días atrás la extensión por un mes más del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de ayuda para los trabajadores de la economía informal y monotributistas de las categorías más bajas. De esta forma, hace ya algunas semanas se supo que se concretaría una tercera ronda del bono ANSES.

En ese contexto, muchos beneficiarios estarán preguntándose: "¿cómo y cuándo cobro el IFE de este mes?", ya que en su anuncio, el primer mandatario comunicó esta información desde una videoconferencia realizada desde la Quinta de Olivos, su lugar de residencia, infromando algunas modificaciones para el pago de esta nueva cuota, pero hasta ahora se desconocía cómo y cuándo se cobraría el IFE de agosto.

Cabe recordar que desde el comienzo de la pandemia y el consecuente establecimiento de una cuarentena obligatoria el Gobierno en cabeza de Alberto Fernández decidió entregar una ayuda económica a ciertos grupos vulnerables, aquellos que resultarían más golpeados por una situación inusitada que azota al mundo y a la Argentina.

Hasta el momento ya se pagaron dos cuotas de $10.000 correspondientes al IFE.

Cómo y cuándo cobro el tercer IFE

En su tercera edición, se prevé mantener los casi 9 millones de personas alcanzadas, mientras que el modo de pago repetirá el orden: primero lo percibirán aquellos beneficiarios que ya hayan informado su CBU o cuenta bancaria.

El calendario para saber cómo y cuándo cobro ya se publicó. El pago del tercer IFE comenzará con quienes cobran AUH, y será a partir del lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 0 , lunes 10 de agosto

terminados en , lunes DNI terminados en 1, martes 11 de agosto

terminados en martes DNI terminados en 2 , miércoles 12 de agosto

terminados en , miércoles DNI terminados en 3 , jueves 13 de agosto

terminados en , jueves DNI terminados en 4 , viernes 14 de agosto

terminados en , viernes DNI terminados en 5 , martes 18 de agosto

terminados en , martes DNI terminados en 6 , miércoles 19 de agosto

terminados en , miércoles DNI terminados en 7 , jueves 20 de agosto

terminados en , jueves DNI terminados en 8 , viernes 21 de agosto

terminados en , viernes DNI terminados en 9, lunes 24 de agosto

Cómo y cuándo cobro el IFE: los montos

Te puede interesar Procrear 2020: cuándo se relanza el plan de viviendas y cuáles son las novedades

La titular de ANSES, Fernanda Raverta, detalló durante una entrevista realizada en Radio Nacional, si el tercer pago del IFE tendrá un aumento: "A partir del cronograma que anunciaremos en unos dias, que comenzará en agosto entregado a la misma gente, será de diez mil pesos sin necesidad de inscribirse de nuevo, sino que es la misma población por el mismo monto por tercera vez desde ingreso exepcional y de emergencia que tiene que ver con el IFE".

De este modo, quienes quieran saber cómo y cuándo cobran el IFE ya están al tanto de que el monto será el mismo que en meses anteriores.

Cómo y cuándo cobro el IFE: ya se publicaron las fechas del tercer pago

Cómo y cuándo cobro el IFE: a quiénes va dirigido este mes

El bono ANSES IFE llegará nuevamente, al igual que las ediciones anteriores, a casi 9 millones de personas. Entre ellas se encuentran trabajadores informales y de casas particulares, así como también monotributistas de las categorías A y B y monotributistas sociales.

En declaraciones previas, la titular de la ANSES había anticipado que "el tercer pago del IFE estará referenciado en, por lo menos, tres indicadores: una cuestión de precariedad habitacional, otra de linea de pobreza e indigencia, y, finalmente, una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cumplir el aislamiento".

Para quienes quieran saber cómo y cuándo cobran el IFE esta información es importante. La titular de ANSES dijo que "hay que cruzar esas tres cuestiones, que son pilares fundamentales para pensar este tercer cronograma del IFE".

Al mismo tiempo, aclaró que, en principio se mantendrá el monto de 10.000 pesos, "pero en función de las regiones y la cantidad de contagios por lugar", algo que se confirmó con el anuncio del nuevo cronograma.

En el promedio del país, el Ingreso Familiar de Emergencia beneficia al 17,3% de la población. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, que es parte del AMBA) es el área de menor incidencia del beneficio respecto del total de la población, según calcularon los investigadores Oscar Cetrángolo y Javier Curcio en un estudio sobre los programas sociales del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Hace algunas semanas la titular de ANSES también había señalado: "La tercera etapa nos tiene que encontrar más organizados, esta etapa tiene que ver con algunas variables que vamos a cruzar en función de zonas geográficas, donde estemos cruzando cantidad y población bajo la línea de pobreza, indigencia y después lo vamos a cruzar con las cuestiones más productivas de este lugar, si la cuarentena permitió que la economía se ponga en funcionamiento en ese lugar y el nivel de contagios".

"Cada vez que se paga el Ingreso Familiar de Emergencia es una decisión nueva, donde se incluye volver a asignar presupuestariamente un monto enorme para acompañar a los argentinos y argentinas a los que el gobierno está cuidando en la situación de pandemia", agregó.

Cómo y cuándo se cobra el IFE: así podés consultarlo

La consulta sobre cómo y cuándo se cobra el bono de $10000 se puede realizar desde el sitio oficial de ANSeS (www.anses.gob.ar/ife).

Te puede interesar ¿Cuál de estos 4 árboles elegís?: este test te dice qué emoción te representa

Allí, quienes quieran consultar cómo y cuándo cobran el IFE deben ingresar a la sección Ingreso Familiar de Emergencia

deben ingresar a la sección Ingreso Familiar de Emergencia A continuación, se les solicitará colocar número de DNI, para poder indicar cómo y cuándo cobran el IFE

La información sobre cómo y cuando se cobra se podrá corroborar desde Mi Anses con número de CUIL y clave de seguridad social.

Los bancos no pueden cobrar comisiones por el IFE

Con el advenimiento del tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aparecieron una gran cantidad de consultas sobre cómo y cuándo se cobra. Además, hay otras dudas relacionadas a este nuevo pago. Una de las más frecuentes es si los bancos donde los beneficiarios abrieron sus cuentas pueden cobrar comisiones o algún tipo de gasto.

En ese contexto, ANSES informó y recordó a los beneficiarios que los bancos no pueden realizar ningún tipo de descuento sobre el Ingreso Familiar de Emergencia.

La agencia lo hizo a través de su cuenta de Twitter, entre otras vías, donde además señaló que cualquier débito que no corresponda se debe reclamar en el banco.

Los bancos no pueden realizar ningún tipo de descuento sobre el Ingreso Familiar de Emergencia. Si detectas débitos que no corresponden, tenés que iniciar el reclamo en el banco. #ANSES pic.twitter.com/X0bfay7mpL — ANSES (@ansesgob) July 22, 2020

Cómo y cuándo cobro el IFE: así podés usar tu dinero

Para aquellos que ya hayan informado el CBU, por ende sepan cómo y cuándo cobran el IFE, ANSES ha publicado una serie de consejos para saber cómo manejar el monto de dinero que se les ha depositado.

En primer lugar, señalan que no es necesario retirar todo el dinero correspondiente al IFE de una sola vez. Esto significa que pueden utilizarlo como cualquier otro monto de dinero que tengan en su cuenta: con la tarjeta podrán hacer todas las compras que quieran, al igual que otros pagos.

Los $10.000 del IFE se depositan en la cuenta bancaria que el beneficiario informó al momento de elegir cómo y cuándo cobrar el IFE. Quienes cobren este beneficio podrán hacer compras con la tarjeta de débito o hacer pagos desde su computadora o celular a través del home banking.

El uso de la tarjeta de débito es clave para poder disponer del dinero que se deposita por el IFE. Con ella el beneficiario que ya sepa cómo y cuándo cobra podrá retirar dinero en efectivo en cualquier cajero automático (Link o Banelco) en forma gratuita, ya sea el monto completo o solo una parte. En este sentido es importante recordar que hay comercios -como supermercados o farmacias, por ejemplo- donde es posible retirar dinero en efectivo cuando se realiza una compra. Quienes sepan cómo y cuándo cobran sabrán cuándo ir a hacer las compras y en qué momento del mes podrán retirar el dinero que tienen disponible en su cuenta.

Te puede interesar Test psicológico: descubrí tu personalidad según tu posición para dormir

Quienes cobran el IFE pueden consultar cómo y dónde cobran a través de la web de ANSeS

No obstante, puede que todavía haya personas que no tengan la tarjeta de débito en sus manos. Para ellos, es esencial saber en qué banco tienen radicada la cuenta bancaria. Solo allí podrán ayudarlo a hacer el trámite necesario para obtenerla. Dado que algunos sectores de la Argentina se encuentran en régimen de aisalmiento, cabe recordar que se deben priorizar los canales virtuales o telefónicos de comunicación por sobre los medios presenciales. Ir al banco debería ser una absoluta excepción en la que, además, se deben respetar las medidas de seguridad para evitar el contacto con otras personas. Para saber cómo y cuándo cobrás el IFE no es necesario ir al banco ni dirigirse a una sucursal de ANSeS.

Actualmente la mayoría de las entidades bancarias cuentan con aplicaciones o páginas web desde las cuales se puede acceder a toda la información de las cuentas. Aquellos que ya sepan cómo y cuándo cobran el IFE pero no tengan sus tarjetas de débito pueden acceder al dinero por dichas vías y administrarlo desde allí.

A diferencia del dinero que se dispone a través de la tarjeta alimentaria para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el monto del IFE se puede acumular. Esto significa que si no se gastó por completo en el mes no pasa nada, simplemente queda acumulado en la cuenta bancaria.

Asimismo, quienes ya sepan cómo y cuándo cobran podrán ir a retirar el dinero el mismo día de cobro o cualquier otro día, dado que queda allí, como otras prestaciones.

Aquellas personas que ya hayan accedido a la información sobre cómo y cuándo cobran podrán chequear el banco donde recibieron el dinero una vez depositado. Esta consulta se debe hacer desde la web de ANSES, en la sección sobre Ingreso Familiar de Emergencia (www.anses.gob.ar/ife).

Qué pasó con la compra de dólares para quienes cobran el IFE

Días atrás, el Banco Central se apresuró a tomar medidas para frenar la operatoria de los "coleros digitales", que supuestamente lucran con la venta de su cupo de u$s200 mensuales. Sin embargo, hubo algo de acelerado y descontrolado en los anuncios, dado que a las pocas horas la autoridad monetaria tuvo que dar marcha atrás con una de las restricciones que había anunciado tan solo 24 horas antes.

¿Podrán, entonces, comprar dólares los beneficiarios del bono ANSES IFE? Finalmente, no prohibió que quienes cobren el bono ANSES IFE de $10.000 compren dólares. Esto significa que los beneficiarios que sepan cómo y cuándo cobran el IFE podrán acceder a la compra de dólares como cualquier otro ciudadano, a través de su cuenta bancaria y con el límite de u$s200 mensuales.

En la tarde del miércoles, desde el BCRA habían dejado trascender que era inmimente la aprobación del bloqueo de CUIT de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia para acceder al mercado de cambios. Esta medida dejaba fuera del mercado de cambios a unas 9 millones de personas. En su momento habían asegurado que el bono ANSES IFE tiene caracter "alimentario" (no es una remuneración salarial) y, así como no se le pueden aplicar descuentos impositivos, tampoco iba a poder usarse para comprar dólares.

"Es la misma restricción que tienen las empresas que reciben ATP (ayuda para pagar sueldos) o las personas que tomaron créditos a tasa cero, debido a que hay un beneficio otorgado por el Estado", habían justificado desde la autoridad monetaria nacional.

Sin embargo, horas después, el directorio del Banco Central decidió no avanzar con la restricción a quienes ya sepan cómo y cuándo cobran el IFE.

Los beneficiarios del IFE podrán comprar divisas

Por otra parte, el BCRA aclaró que controlará de manera muy exhaustiva cada transferencia de dólares que realicen los clientes de los bancos. Y las entidades podrán frenar la transferencia en caso de considerarla "inusual" o fuera de las normas.

En cuanto al programa ATP, las empresas que accedieron a la ayuda para pagar los sueldos de sus empleados no podran comprar (sí vender) divisas en el mercado oficial hasta por dos años. El período de cada compañía varía en función de la cantidad de trabajadores que tengan.

Además, el BCRA ha decidido enfrentar a los llamados "coleros digitales", que venden o comparten su cupo de 200 dólares mensuales, usualmente mediante transferencias de home banking. En esta línea, la autoridad monetaria lanzó una serie de advertencias a los bancos, donde los insta a endurecer los controles. Allí, además, detalló las sanciones que les caben a las personas físicas que evadan el cepo cambiario.