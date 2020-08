Longobardi: "Estoy como Oscar Martínez, he perdido toda esperanza"

En el pase de programas entre "Cada Mañana" y "Lanata sin Filtro", Marcelo Longobardi contó por qué está entregando el programa a horario

El periodista Marcelo Longobardi se mostró desilusionado con la situación actual del país y se comparó con el actor Oscar Martínez quien aseguró que abandonó la argentina por "falta de esperanza".

En el pase de programas entre "Cada Mañana" y "Lanata sin Filtro", Marcelo Longobardi contó por qué está entregando el programa a horario. En la charla con Jorge Lanata alternaron el humor con los temas de actualidad.

En determinado momento, Lanata bromeó sobre el horario en el que dio inicio el Pase y Longobardi aseguró: "Te voy a confesar la verdad".

"Estamos entregando a horario porque nos hemos dado por vencidos", indicó Marcelo, quien comenzó a explicar que "Alberto (Cormillot) no da más. Puso en su zoom una imagen del Kilimanjaro, Leandro (Buonsante) ya no distingue la hora, Rolo (Villar), que toda su vida quiso escaparse a Balcarce ya no aguanta más a nadie. Willy (Kohan) ya no puede ni salir de su cuarto y no sabe qué hacer ni qué decir. Ya casi ni sabe cómo está la calle. María (Sánchez) está indignada".

Longobardi admitió que perdió la esperanza

"Voy a llamar a la desobediencia civil", afirmó María, quien está enojada porque no puede ir a jugar al tenis. "Es la furia de los mansos, y esa es muy complicada", añadió Longo.

El conductor de Cada Mañana aseguró: "Estoy como Oscar Martínez. He perdido toda esperanza. Este equipo fue vencido. Ya no podemos más. Por eso entregamos a horario". Marcelo indicó: "Hemos presentado batallas, amenazamos con rebelarnos, entrevistamos a cientos de personas, a cronistas internacionales…hemos hecho lo imposible, pero hemos sido abatidos por los ball boys".

"Ayer nos liquidó el ministro (Daniel) Gollán. Es la teoría del cisne negro, y eso nos pasó a nosotros. No creo que lleguemos al lunes", cerró Longobardi.

Oscar Martínez: "abandoné toda esperanza en la Argentina"

El actor Oscar Martínez habló de la desazón que siente desde la tremenda derrota que sufrió Mauricio Macri en las PASO de 2019 que selló su destino en las generales de octubre, a punto tal de afirmar que desde ese entonces no tiene esperanzas en la Argentina.

Entrevistado por Cristina Pérez en Radio Mitre, el artista criticó al gobierno de Alberto Fernández. "No milito ni me enrolé en un partido político, no me gusta que me digan cómo tengo que pensar, pero eso no quiere decir que uno no piense. Esa es la mejor manera para poder tener la mayor libertad posible", comenzó a explicar el intérprete.

El actor Oscar Martínez criticó al presidente y dijo que perdió las esperanzas sobre el futuro de la Argentina

"Escandaloso"

Al ser indagado sobre el proyecto de reforma judicial que presentó el oficialismo, Martínez fue contundente. "Es escandaloso y muy desesperanzador. Lamentablemente estamos viviendo en nuestro país un proceso de degradación de la calidad institucional que uno se pregunta hasta dónde va a llegar", sostuvo el protagonista de El Ciudadano Ilustre.

"¿Qué nos pasa para que sea tan impune el avasallamiento? Tan descarado y brutal, llevado a cabo además por un presidente que hasta hace unos meses decía todo lo contrario, es impresionante y estremecedor", dijo Oscar Martínez, coincidiendo con la conductora de Confesiones en la noche y Telefe Noticias.

"Yo no esperaba otra cosa, pero esperaba quizás un estilo más refinado, menos grotesco", disparó el actor antikirchnerista de 70 años de edad

"Me resultaba inexplicable que la gente elija otra vez esto"

Luego de que Cristina Pérez le dijese a su entrevistado que "hay una parte de la sociedad que no está dormida", este señaló: "Hay una parte de la sociedad que no lo está, pero la verdad es que yo después de las PASO, es muy fuerte lo que voy a decir, abandoné toda esperanza en este país porque me resultaba inexplicable que la gente elija otra vez esto".

"Yo creo que mucha de esa gente, y no hablo del núcleo duro o fanatizada, que ya sabemos que es una especie de religión y no hay posibilidad de hablar, donde los hechos no cuentan, pero hay otra enorme porción dispuesta a creer en los espejos de colores o que está dormida. Después hay otra porción que advierte, que está indignada, dolida y otra que, con el privilegio de poder elegir, está pensando en irse del país", continuó la figura de la televisión, teatro y cine argentino.

"Es doloroso. Seguro que es injusto, pero bueno, sobre todo para los que, como yo, queremos un país plural. No demonizo al que piensa distinto, pero sí estoy en contra de toda clase de pensamiento hegemónico o pensamiento único, porque la historia demuestra que todas esas experiencias han fracasado en el mundo entero", sostuvo Oscar.

"El desprecio a la libertad del otro es supremo. Gente que todavía defienda el régimen cubano. O Venezuela. No lo puedo entender", siguió Martínez, coincidiendo nuevamente con la periodista, para luego decir otra frase impactante: "Tal vez no debería decirlo, pero es la verdad. Las mafias y la corrupción son la verdadera pandemia de la Argentina".