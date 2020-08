El Presidente anunció la extensión de la cuarentena: sin cambios hasta el 16 de agosto

Alberto Fernández dijo que, por dos semanas, no habrá cambios a las restricciones vigentes debido a que aumentaron los casos positivos de Covid-19

El presidente Alberto Fernández anunció la prórroga de la cuarentena junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los jefes de los dos distritos donde se concentra el foco de contagios en el marco de la pandemia por coronavirus.

El anuncio se realiza a cabo en la residencia de Olivos. Antes de la reunión, Fernández se reunió con Kicillof y Rodríguez Larreta para analizar la situación epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonerense, donde rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El jefe de Estado y los mandatarios coincidieron en la necesidad de "no producir una mayor apertura de cuarentena" en el Amba y "apelar a la responsabilidad individual" de los ciudadanos, informaron ayer fuentes oficiales.

Al comienzo de su presentación, Alberto Fernández reconoció que el epicentro está en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, aunque se está expandiendo a otras provincias. "Vemos que hay focos en otras provincias, como Jujuy, Rio Negro y Chaco. Se suman otras provincias y hay que llamar la atención", agregó.

Según dijo Fernández, en la ciudad de Buenos Aires se registran 5 contagios por cada manzana de habitantes. "No es un dato menor, es para que todos entendamos. El jefe de Gobierno hace un enorme esfuerzo para que la Ciudad recupere la actividad habitual, pero es una nueva habitualidad, que nos obliga a preservarnos permanentemente del riesgo de poder contagiarnos", expresó.

"No sabemos cómo prevenirla y cómo curarla y la única solución que encontrarnos es cuidarnos entre nosotros. El virus no busca, nosotros lo vamos a buscar. Y ese es el mayor problema que tenemos, la circulación nuestra. Esa es el mayor enemigo para poder superar esta pandemia. Sentimos que el problema se acota, y sentimos que no relajamos y ahí nos exponemos al mayor riesgo", agregó.

Además, se mostró preocupado por las consecuencias que pueda tener la pandemia. "Cuando todo parece superado, todo vuelve a empezar", dijo.

"No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla y la única solución que encontramos en cuidarnos nosotros", dijo el Presidente, y anunció: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy".

El AMBA se encuentra en la fase 3, con restricciones en la circulación de sus habitantes y aperturas específicas de actividades en forma gradual y con protocolos, mientras que gran parte del país está en fases 4 y 5, con mayor flexibilidad en las actividades y en la circulación.

El mandatario expuso los números de la pandemia y su impacto en el sistema de salud

El sistema de salud está "cumpliendo"

Te puede interesar Mirá esta imagen: lo que veas primero dice mucho de tu personalidad, según este test

Por otro lado, el Presidente indicó que el sistema de salud está "cumpliendo". "Si no hubiésemos duplicado las camas de terapia intensiva, la provincia de Buenos Aires estaría explotada", dijo.

"Lo único que nos preserva es querdarnos en casa, y solo les estoy diciendo la verdad. Y detesto decirles esto, porque me gustaría que funcionen los restaurantes, los cines... pero el incremento de casos es producto de la circulación".

"Mientras hubo cuarentena en Córdoba y Mendoza, los casos estaban contenidos, pero aumentaron cuando se abrió más y quitamos la restricción de quedarnos en casa. Este es el costo que pagamos si no somos responsables".

"La curva de fallecidos tiene a estabilizar con una tasa de 1,8 de letalidad. En mayo eran 345 y en junio ya eran 700. Unos 24 días después fueron 1.500 y otros 24 días fueron 3.000. Eso quiere decir que cada 24 días hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Esto no es una estadística, es la vida. Y para que no pase, debemos preservarnos y cuidarnos. Son datos duros y es posible que esta tasa de letalidad crezca, y estoy preocupado por eso", sentenció.

"Los convocamos a no contagiarnos y no contagiar, y que lo hagamos por decisión propia. Sé que para muchos es complejo el tiempo que ha pasado, pero sé que nadie me trae una solución mejor. No discutimos cuán libre somos, o cuan libre somos de la pandemia. Discutimos el único modelo que tenemos para combatir esta pandemia", enfatizó el mandatario.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes por la mañana 25 nuevas muertes por coronavirus, lo que eleva la cifra de fallecidos a 3.466, con un porcentaje de letalidad de 1,9% sobre los casos positivos y una mortalidad de 76 personas por millón de habitantes. A la vez informó que en la última semana, el promedio de casos diarios es 5.355.

Te puede interesar Test de las manchas: elegí una y conocé qué secretos esconde tu personalidad

El mandatario apeló a la responsabilidad de la ciudadanía a los fines de evitar la circulación del virus

La situación en la Ciudad

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño indicó que el sábado a las 11 horas dará una conferencia de prensa para anunciar los detalles de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, Rodríguez Larreta dijo que los casos están estabilizados en un nivel alto y remarcó que están comenzando a testear a los convivientes de los contagiados.

También dijo que continuarán siendo "muy estrictos los controles de movlidad, para que sólo puedan viajar los trabajadores esenciales" en el transporte público.Rodríguez Larreta aseguró además que la Ciudad puso "mucho esfuerzo" para contener los casos de coronavirus en los barrios populares "gracias al trabajo conjunto con Nación y organizaciones sociales".Informó también queel distrito se encuentra en "un nivel alto de casos" y que "el virus circula en todos los barrios de la Ciudad", por lo que llamó a "ser muy cuidadosos y prudentes" porque "depende de nuestra actitud".

El jefe de Gobierno porteño reconoció que se vive "un momento difícil" en la Ciudad de Buenos Aires y que las aperturas se mantendrán "si todos nos cuidamos".

En la Provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que en el AMBA y el mundo "hay una cuarentena intermitente" y consideró que "la pandemia no pasó".

Kicillof aseguró que "lo que está dañando la economía argentina y mundial es la pandemia" y cuestionó a los medios que "manipulan" y atribuyen la caída económica a la cuarentena.

"Cuando la economía cae en un país extranjero, es por la pandemia, cuando es en Argentina, es por la cuarentena", precisó, y mencionó la caída de la economía de Estados Unidos que, dijo, fue "la más grande registrada" en su historia.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ