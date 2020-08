Milei: "El liberalismo es el único que le dice al político que es un chorro"

El economista indicó que la cuarentena impuesta en la Argentina por el presidente Alberto Fernández era un delito de lesa humanidad

Javier Milei estuvo de invitado en el programa de Viviana Canosa, que se emite por Canal 9. Con un recorrido por todos los temas de actualidad el economista liberal hizo hincapié en le debacle económica del país.

El polémico economista comenzó la noche diciendo que consideraba que la cuarentena impuesta en la Argentina por el Presidente Alberto Fernández era un delito de lesa humanidad. Frente a la pregunta de la conductora sobre si esto era un estado de sitio encubierto, el mismo contestó que no pero que hay un fuerte avance contra las libertades individuales de los ciudadanos argentinos que desean circular y trabajar.

La charla se intensificó frente a la premisa de la cuarentena donde el propio Javier Milei le comenzó a gritar a uno de los panelistas con los que no estaba de acuerdo que pensaba y era un esclavo al que no le importaban la libertad.

En medio de su exposición sobre liberalismo y mercado, Milei discutió con un panelista

Cuando comenzaron a hablar del concepto "mercado", el economista no aguantó y fiel a su estilo lanzó varias frases con las cuales el panelista se sintió ofendido y por las cuales todo casi pasa a mayores.

"Decime lo que es el mercado que me quiero divertir con un ignorante como vos", comenzó a gritar sacado el lider del movimiento libertario. A pesar de haber tratado de poner paños fríos a la situación, la conductora no pudo controlar lo que estaba pasando en el piso. Mientras que con humor intentaba remar los alaridos del economista que no dejaba hablar a nadie más y solo gritaba, ella decidió ir a un informe.

Por último, consideró que "el liberalismo es el único que le dice al político que es un chorro".

Acuerdo con bonistas

Para Milei, que el Gobierno haya logrado un acuerdo con los principales bonistas para realizar el canje de deuda es "una buena noticia", no obstante consideró que el ministro de Economía, Martín Guzmán "es un pelele" porque se podría haber llegado antes a este término, sin perder tanto tiempo.

"Argentina tenía un claro problema, porque técnicamente estábamos en un default y evitar que esto pase a mayores es una buena noticia, la tasa de interés que va a enfrentar el país va a ser más baja y va a hacer que no sufra tanto la economía", detalló en diálogo con radio Con Vos.

Sin embargo, el economista planteó que "Igual para llegar a este acuerdo se podría haber logrado mucho antes y no se hubiera perdido tanto tiempo, pero ya está se terminó este capítulo, es una buena noticia y ahora va a haber que trabajar en cosas que puedan respaldar esto. Porque la realidad es que a la deuda se paga con superávit primario, y el de Argentina va a terminar este año con un déficit de entre 8 y 10 puntos del PBI, por lo que habrá que ver por dónde se va a hacer el ajuste para honrar los compromisos de la deuda".

Milei, que durante los últimos meses, fue muy crítico con la manera en que se venía manejando la negociación con los acreedores, indicó que sigue considerando que "Guzmán es un pelele", porque según explicó "para llegar a este acuerdo, el más bien podría haberlo hecho ni bien asumía el presidente Alberto Fernández y no se perdía todo este tiempo. De origen la negociación estaba siendo muy mal llevada y la aparición de la crisis hizo barajar y dar de nuevo. Pero la verdad que haber llegado a este punto para terminar dándole a los acreedores lo que querían lo hubiera hecho antes y se evitaban toda esta tortura".

Para Milei el que terminó cediendo fue el Gobierno, porque "los acreedores se están llevando lo que originalmente querían".