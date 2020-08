Jesús se impone al Cantando 2020

En la última gala de la primera ronda, cantaron los participantes que estaban pendientes: Agustín Sierra, Floppy Tesouro, Dan Breitman y Adabel Guerrero

Segunda semana en la que se enfrentan en la búsqueda de audiencia el tanque de Telefe, "Jesús", con la nueva apuesta de el Trece, Cantando 2020. Ambos programas son lo más visto de cada canal, entonces todas las miradas estaban puestas en su desempeño.

En la última gala de la primera ronda, el martes 4 de agosto, cantaron los participantes que estaban pendientes: Agustín Sierra, Floppy Tesouro, Dan Breitman y Adabel Guerrero. El jurado muy crítico rechazo nuevamente los temas en inglés y bajó puntos por eso.

Jesús» se impuso como lo más visto del prime time con pico de 14.2 , mientras que el Cantando 2020 llegó a 9,9 . Luego frente a Educando a Nina, el certamen de canto empataron arriba de los 9 puntos,

Polémica con Nacha Guevara para levantar el rating

El martes por la noche, la segunda famosa en presentarse en el escenario de Cantando 2020 fue Adabel Guerrero. "Estoy feliz de volver", expresó la bailarina, y luego dio explicaciones sobre la elección de su tema, "Tan solo tú", una canción que Guerrero ya había cantado en su paso por el "Bailando por un sueño", una década atrás. "Este es otro equipo y otra versión", justificó.

Luego sí, acompañada por Leandro Bassano, brindó su nueva versión del tema popularizado por Alejandra Guzmán y Franco De Vita. La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, quien se mostró molesta tanto con la propuesta como con la producción del programa.

"No me gustó. ¿Qué sentido tuvieron los bailarines que salieron a hacer una maratón detrás de ellos? Fue muy raro. Tengo un problema con el sonido, que está muy grave y no puedo distinguir las voces de los que cantan", se quejó. Y agregó: "No me agregó nada. Es lo que ya vimos. Esta es la séptima noche que estamos acá, y vemos siempre lo mismo. Un poco más de creatividad".

Adabel, entonces, pidió a palabra para marcar que la mayoría de las críticas eran sobre cuestiones que no tenían que ver con sus elecciones ni con su desempeño. "Sí tiene que ver con vos que es más de lo mismo. Hace diez años que venís repitiendo, eso dice algo. Arriesgate", refutó la cantante de "Los patitos feos", y los calificó con un 4.

"Nosotros no tenemos nada que ver con los bailarines; yo no voy a pedir que los saquen, porque no los voy a dejar sin trabajo. No es mi trabajo plantear los pasos, la coreografía no tiene nada que ver conmigo... Si no, que incorporen un coreógrafo y que nos juzguen al equipo entero", propuso Guerrero, visiblemente ofuscada.

"Yo me di cuenta de que había bailarines cuando lo dijo Nacha. Estaba muy concentrada escuchándolos. Son uno de los pocos que apostó a lo emocional. Me gustó. Adabel mejoró un montón, pero no tiene que usar tanto la voz de pecho, porque así se va a lucir más", agregó Karina, "La Princesita", diferenciándose de su compañera de estrado.

Luego de su escandalosa pelea con Sofía Pachano y su renuncia al "Bailando por un sueño", Dan Breitman regresó a Laflia. Junto a Flor Anka, el actor fue el tercer famoso en salir al escenario del Cantando 2020 durante la noche del martes y brindó una versión de "Fuego de noche, nieve de día", el clásico de Ricky Martin.

Cantando 2020: dificultades para competir por el rating

Pepito Cibrián siguió por el mismo camino: "Tampoco vi a los bailarines, los vi a ellos. Estoy en desacuerdo. Si una cantante tiene un tema que lo avala durante mucho tiempo, no le podés pedir que no lo cante más. Me parece perfecto lo que hizo Adabel. Es como pedirle a Liza Minnelli que no cante 'Cabaret'. Solo critico el color de la pollera, que es horrible", expresó.

"A mí me pasó lo mismo que a mis compañeros: nunca vi a los bailarines. Leandro, me encantó tu voz. Todavía les falta conexión"; agregó Moria Casán. Fiel al estilo confrontativo y afilado que la hizo famosa durante el siglo pasado, Moria disparó luego una ola de críticas que tuvo como destinatarias a su compañera, Guevara, a quien llamó "la master class" y a la conductora, Laura Fernández, a quien llamó "pulpito" y le pidió que no hable tanto. Minutos después, protagonizaría otro desplante con amenaza de renuncia incluida.

Otro escándalo para subir en el rating

Desde el preciso instante en que se conoció la noticia de que Laurita Fernández estaría acompañando a Ángel de Brito en la conducción del Cantando 2020, Moria Casán se mostró disconforme con la decisión.

Y la realidad es que la poca afinidad entre la diva y la bailarina quedó en evidencia desde la primera gala del certamen, cuando le dijo que llamarla por su diminutivo le parecía "un chiquitaje".

Pero la pica entre Moria y Laurita viene de larga data. En 2017, cuando Fernández era participante del Bailando junto a Fede Bal y la One era la encargada de juzgarlos, los había definido como "una pareja baqueteada" generando gran polémica. Y la vueltas del destino hicieron que, al año siguiente, la bailarina terminara ocupando la silla de diva en el jurado, que durante dos temporadas quedó afuera de ShowMatch.

Así las cosas, estaba claro que la convivencia entre Moria y Laurita en este reality iba a dar mucha tela para cortar. Y, este martes, una pequeña discusión entre ambas detonó el enojo de la diva, quien directamente amenazó con abandonar el programa y dijo que iba a evaluar el tema con su abogado.

