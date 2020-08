El test del animal oculto: ¿qué imagen ves y qué puede decir esto de vos?

La imagen se puede interpretar de dos maneras; lo que cada persona vea dirá mucho acerca de su personalidad y de su forma de ser

Esta imagen tiene dos posibles interpretaciones. Qué vea cada persona dirá revelará mucha información acerca de su personalidad, datos que incluso ella misma desconoce.

¿Qué ves, cocodrilos o un pájaro?

Es un reto que se hizo viral y que se basa en la capacidad perceptiva e intuitiva, además de tener en cuenta lo que se le ofrece para observar los detalles. Hay quienes notan la evidencia y hay quienes tienen una mirada que va más allá, atraídos por lo que no es tan evidente.

Un pájaro que vuela

Si notaste que el pájaro vuela, "entre las fauces" de los dos depredadores estás entre el grupo minoritario de personas que han hecho este test. Esto indica que sos una persona muy ingeniosa y de sangre fría. No te dejás impresionar por la realidad y tu espíritu de observación y tu calma interior te permiten tomar decisiones específicas y reflexivas, de las cuales rara vez te arrpentís.

Tu forma de pensar es definitivamente fuera de la normal y tu sentimiento "diferente" no lo hace pesar: sabés que mirar las cosas desde otros puntos de vista te hace ver la vida de una manera fuera de lo común, y que te parece mejor, porque no le importan las apariencias.

Siempre sabés qué consejo dar porque tu peso también es un regalo para las personas cercanas a vos y sos un excelente punto de referencia. Nunca te desanimes, tenés mucha paciencia. Digamos que la prudencia saludable te lleva a pensarlo por un momento antes de evaluar algo. Solo tené cuidado de no sospechar demasiado y pensar que hay algunos antecedentes sobre quién sabe cuán intrincadas son las cosas, ¡aunque a veces todo es mucho más simple!

Dos cocodrilos

Si notaste de inmediato a los dos cocodrilos, sin darte cuenta de nada más, significa que sos una persona muy sensible, que tiende a sentirse impresionado por la evidencia de los hechos cuando no le gustan. Sos un poco fatalista y pensás que si las cosas son así no podés hacer mucho, pero a pesar de esto, la vida te llevó a desarrollar una gran fuerza y enfrentar las cosas como son. No te gusta engañarte: el blanco es blanco y el negro es negro. Sos valiente y enfrentás el problema sin pensarlo demasiado.

Solo tratá de no apurarte y de contar hasta 10 cuando tengas que decir algo importante o tomar una decisión. ¡Pensarlo un poco más podría hacerte ver que las cosas no están tan claras como parece!

