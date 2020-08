Histórico: Galperín superó a Tinelli en la pelea por el rating

Un nuevo prime time del rating de la TV abierta porteña comenzó desde el miércoles con la llegada de un nuevo ciclo musical de Telefe a la pantalla

¿Marcos Galperín, el cofundador de Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina, deja el comercio electrónico por la televisión? La respuesta por ahora es negativa pero el empresario se dio el gusto la noche del 5 de agosto de que un ciclo musical organizado por su compañía fuera lo más visto en la TV abierta porteña en su horario de emisión, superando en el rating a la propuesta de un histórico jugador de la pantalla chica: el empresario Marcelo Tinelli.

Un nuevo prime time del rating comenzó desde el miércoles con la llegada de un nuevo ciclo de Telefe a la pantalla. Al exitoso Jesús se sumo Codo a Codo, un ciclo de conciertos íntimos, en el que los héroes de la pandemia serán sorprendidos a solas por su artista favorito.

Codo a Codo se refiere al logo de Mercado Libre: unos pocos días después del inicio del confinamiento social por la pandemia del coronavirus, la empresa cambió su imagen de dos manos estrechándose por el saludo sugerido por la emergencia sanitaria.

En este primer envío, Abel Pintos brindó en un show privado y exclusivo a Verónica, una docente voluntaria que se encuentra en la primera línea de lucha contra la Covid-19. Y se impusieron en la pelea por el rating.

Cantando 2020, el programa que produce Tinelli, tuvo su primera sentencia potenciada por la curiosidad de saber quién sería el primer eliminado del reality. El ciclo del Trece volvió luego de un martes muy caliente en el que Moria Casán amenazó con renunciar al jurado. Estrategias para ganar la pelea por el rating.

Como era de esperar Telefe estiró diez minutos más a Jesús y se consagró en el rating como lo más visto de la noche con pico de 13.2 , mientras que el certamen de canto tocó 9,8. Luego el estreno de Codo a Codo se impuso arriba de los 8 puntos. Esta cifra no cuenta a los espectadores que siguieron por Internet el recital de Pintos.

Codo a Codo, la apuesta musical de Mercado Libre

Para homenajear a quienes están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, así como también para recaudar fondos para Cruz Roja y la Red Argentina de Bancos de Alimentos, Mercado Libre presenta Codo a Codo. Son 10 shows realizados en seis países de América latina, cada uno con una sola persona como espectador.

Abel Pintos, Vicentico, Sebastián Yatra, Natalia Lafourcade, Seu Jorge, Daniela Mercury, Paula Fernandes, Tito Fuentes -de Molotov-, Gepe y Sebastián Teysera -cantante de La Vela Puerca- son los que participaron de esta iniciativa, cantando en un espectáculo íntimo y exclusivo.

Pintos se presentó ante Verónica Esquivel, voluntaria en un comedor de la Villa 6, en un espectáculo especial que tuvo lugar en la Usina del Arte.

"Cuando nos encontramos para grabar con Veronica y el equipo, fue mi primera oportunidad de salir de casa. De camino al lugar, sentí mucho miedo. Fue muy extraño salir de casa y tener miedo. Me resultaba muy conmovedor hacer lo que más amo en la vida desde niño y tener esa sensación. Pero cuando estaba en el escenario y la vi entrar a Verónica, volví a sentir la magia y el disfrute que me hace poder dar un concierto. Fue un privilegio poder cantar para ella, representa a miles de personas", dijo Abel Pintos. Y agregó: "Esta oportunidad me iluminó, me hizo recobrar las esperanzas".

"Viví una de las experiencias más lindas de mi vida, que no me voy a olvidar jamás. Realmente me sorprendieron. Disfruté mucho encontrarme con Abel Pintos, sentarme frente a él y escuchar su música que me hace muy feliz", comentó Esquivel.

Además reflexionó sobre uno de los momentos más duros que le tocó vivir durante la pandemia, haciendo referencia al estar en contacto con las necesidades del pueblo.

Junto con los espectáculos, se lanza una campaña de donaciones para recaudar fondos para Cruz Roja y la Red Argentina de Bancos de Alimentos. A través de un código QR que podrá verse en pantalla, los espectadores podrán colaborar. Las donaciones no tienen ningún costo de comisión y la totalidad del dinero recaudado será destinado a las asociaciones.

Cómo ver los shows de Mercado Libre

Los shows para la Argentina pueden verse a través de Telefe y el canal de YouTube de Mercado Libre. Las horas corresponden a la Argentina.

12 de agosto: Vicentico junto a Magalí Avruj, médica argentina. 23.30.

19 de agosto: Natalia Lafourcade junto a Magalí Pichardo, enfermera pediatra mexicana. 23.30.

26 de agosto: Sebastián Yatra junto a María Clara Salazar, médica colombiana. 23.30 h.

Cantando 2020: el concurso ya tiene su primera pareja eliminada

Este miércoles llegó la primera instancia de eliminación en Cantando 2020 en su pelea con Telefe por el rating. Apenas comenzado el programa, los conductores Laurita Fernández y Ángel De Brito anunciaron que será el público el encargado de salvar a sus favoritos y de eliminar una pareja.

Una de las grandes incógnitas de la noche era si Moria Casán estaría presente, luego de haber amenazado el martes con renunciar a su puesto en el jurado, enfurecida con Laurita y la producción por no dejarla explayarse en sus devoluciones. "Se va. Se queda. Se va. Se queda", la presentó Fernández, dando por finalizada la incógnita: finalmente, la exvedette se decidió a seguir ocupando su histórica silla.

Entonces, sí, llegó el momento de revelar el voto secreto de Casán y dejar en claro, así, cuáles eran las parejas que quedaban sentenciadas y debían batirse a duelo. Con quienes estaban en la zona de riesgo en el piso y los demás en sus casas se dio conocer quiénes consiguieron menos de 24 puntos y quedaron en esa peligrosa instancia: Esmeralda Mitre y Nell Valenti, Lizardo Ponce y Lucía Villar, Agustín Sierra e Inbal Comedi, Karina Jelinek y Manu Victoria, y Melina Lezcano y Juan Pérsico.

Luego del duelo, llegó el momento de conocer a los primeros salvados. Esa decisión estuvo a cargo del jurado, compuesto por Casán, Pepito Cibrián, Karina "La Princesita" y Nacha Guevara, que debido a las medidas impuestas por la pandemia de coronavirus mantuvieron una conversación con micrófonos y auriculares sin abandonar sus lugares.

"Notamos que en todos hubo un compromiso importante, porque trabajaron con los tips que les dimos. Casi todos mejoraron, pero algunos perdieron energía. A Lizardo, por ejemplo, lo vi desarmado, como si le hubiera pasado un camión por encima", explicó Casán, y reveló que, de manera "casi unánime", decidieron salvar a Esmeralda Mitre. "Hubo progreso y cambio. Esmeralda estuvo mucho más a tierra", agregó Nacha.

"Les quiero agradecer a Laflia y a Marcelo Tinelli especialmente que nos den trabajo a todos, los participantes, los camarógrafos y a todos, no como la Asociación Argentina de Actores que no tomó conciencia", expresó la actriz. La segunda pareja salvada, de manera unánime, fue la de Jelinek y Victoria. Luego, por fallo dividido, salvaron a Sierra y Comedi. Entonces, Lezcano y Ponce quedaron a instancias del voto de la gente.

Y entonces sí, por decisión del público -que pudo votar de manera gratuita- se reveló que, con el 68 por ciento de los votos, quien seguía en carrera es el mediático Lizardo Ponce.

