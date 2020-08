Viviana Canosa podría ser sancionada por el Enacom por tomar dióxido de cloro en vivo

Desde el comienzo de la pandemia, el organismo apeló "a la comunicación responsable y a que se consulte a sitios estatales o prestigiosos"

Luego de que la conductora televisiva Viviana Canosa tomó en su programa dióxido de cloro, un tratamiento infeficaz y peligroso contra el coronavirus, desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se pidió prudencia en el tratamiento de temas vinculados a la salud, en el contexto actual de pandemia.

Gustavo López, vicepresidente del ente, explicó que "el 21 de marzo, es decir al día siguiente de la cuarentena, hicimos recomendaciones de cómo tratar el tema del coronavirus, y hace un mes volvimos a reiterar esas comunicaciones".

El funcionario recordó que "en el artículo 70 de la ley de servicios de comunicación audiovisual se sanciona a aquellos licenciatarios que den información falsa o puedan dar algún tipo de información que ponga en riesgo la salud o la vida de las personas. En cualquier caso, vamos a actuar en consecuencia".

Sin hacer alusión a la acción de Canosa, pero en referencia a las buenas prácticas en los medios de comunicación, Claudio Ambrosini, titular del ente, sostuvo: "No podemos hablar a la ligera en la televisión de cualquier tema, no sería lo conveniente y menos en este momento tan delicado que está viviendo la Argentina y el mundo".

Ambrosini señaló que desde el comienzo de la pandemia, el organismo apeló "a la comunicación responsable y a que se consulte a sitios estatales o prestigiosos en cuanto a la temática de salud".

La ingesta polémica de Canosa

La conductora contó en redes sociales que tomaba dióxido de cloro (CDS), un elemento que no es eficiente contra el coronavirus. Ante la catarata de críticas que recibió, Canosa redobló la apuesta y en su programa Nada personal ingirió lo que, según ella dijo, era CDS.

Luego de dar un largo trago, miró a la cámara y aseguró: "Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago". Además, mostró un desafiante cartel que decía: "Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo".

No obstante, desde el organismo aclararon que hasta el jueves no habían recibido denuncias sobre el hecho protagonizado por Canosa.

Otros choques de Canosa con el Gobierno

En el marco de un debate sobre la sanción de la ley de fibrosis quística en el programa Nada personal, emitido por el canal de TV elnueve, la conductora Viviana Canosa cuestionó al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y pidió su renuncia frente a las cámaras.

"Yo creo que es un gran momento para que el ministro Ginés González García sea tan amable y dé un paso al costado. González García, usted ya no está a la altura. Presidente háblelo con Ginés. Me hago cargo de lo que digo. Hay gente que debería estar en ese lugar", dijo la periodista quien dijo esta semana que habra recibido mensajes, vía WhatsApp, de Alberto Fernández.

Canosa se refirió a la ley de fibrosis quística, que el ministro de Salud objetó por los altos costos que implicaría su aplicación para un el sistema sanitario. Sin embargo, Fernández le ordenó a la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, la sanción de la ley.

El ministro de Salud fue cuestionado por Canosa

Canosa, Ginés y leyes sanitarias

"Me extraña mucho, o no tanto, la posición de Ginés", dijo la conductora, quien comparó la postura del ministro de Salud respecto a la ley de fribosis quística y la ley de interrupción legal del embarazo. Canosa se opone al aborto.

"A mí me hace ruido el contraste a favor del aborto, yo respeto todas las voces, pero no estás a favor de esta ley, que son los chicos que ya viven, que son grandes, y que también tienen, en algunos casos, un tiempo limitado de vida. Son los contrastes que, en este país, sobre todo con el tema de la salud, dejan mucho que desear, con esa posibilidad que tienen de hacer algo por la gente, sobre todo la que los eligió". Y cuestionó: "Si proclaman vida no apoyen la muerte".

La conductora, que buisca elevar su perfil opositor luego de revelar los mensajes del Presidente, estaba acompañada por el diputado macrista Fernando Iglesias, quien se sumó a los cuestionamientos de la anfitriona. Mientras se mostraban imágenes de Dante, el niño que impulsó la discusión sobre la ley de fibrosis quística, Canosa elogió a otros referentes de la política sanitaria en desmedro de González García:

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla "Vizzotti está haciendo un trabajo extraordinario en esta pandemia, como también (el ministro de Salud, Fernán) Quirós en la Ciudad de Buenos Aires. No puede estar Ginés, a esta altura, debatiendo lo que debate y proponiendo lo que propone".

Canosa elogió el trabajo de Carla Vizzotti.

Con un medio tono y lamentando no poder comunicarse en vivo, por cuestiones técnicas, con la familia del pequeño Dante, Canosa insistió en su reclamo: "Ginés, por favor, hágale honor al ministerio que está encabezando, que esto se termine y que esto se apruebe, y que esto sea ley".

Consciente de la repercusión mediática de sus palabras, la conductora concluyó su argumento reiterando el pedido de renuncia: "De un paso al costado Ginés, es hora", increpó.

