González Oro se va a vivir a Uruguay y desató la bronca de Baby Etchecopar

El Negro Oscar González Oro reveló días atrás que tomó la decisión de irse a vivir al Uruguay "ni bien pueda hacerlo" y parece que el plan se materializa

Luego de que a mediados de junio contara que se sentía defraudado con el gobierno de Alberto Fernández, el "Negro" Oscar González Oro, de 68 años, reveló días atrás que tomó la decisión de irse a vivir al Uruguay "ni bien pueda hacerlo".

El plan parece materializarse ya que este fin de semana el conductor de Radio Rivadavia se instalará en Punta del Este, desde donde seguirá haciendo Tarde pero temprano, su ciclo en las tardes de la AM 630.

Del tema habló su amigo Baby Etchecopar (67), quien le dedicó un fuerte editorial al Presidente en Basta Baby (A24, lunes a viernes a las 23) mencionando a la gente "que la está pasando realmente mal" durante la pandemia. Y en medio de su descargo tocó el caso del popular locutor.

"Ayer hablé con amigos, uno de ellos el Negro, Oscar González Oro. Y llorando se despidió porque se va a vivir al Uruguay. Me dijo: 'No aguanto más, no puedo más'. ¿Y sabe quién es González Oro? Es mi compañero, que lo apoyó, lo bancó y lo votó a usted. Ese es el primero que se va, no aguanta más la situación", comenzó diciendo Baby.

Luego agregó: "Yo, que no lo voté, no lo apoyo y no me banco a ninguno de ustedes, sigo poniendo el pecho a las balas. ¿Pero por qué no nos cree un poco a los que no lo queremos, y deja a los alcahuetes del lado de afuera? ¿Por qué no se saca toda esa peste de encima y nos da bola a los ciudadanos?".

El Negro Oro y Baby Etchecopar coincidieron hace poco en la mesa de Juana Viale.

"Ya estoy en el puerto, despidiendo como (Carlos) Gardel​ a mis amigos que se van. Se van a Uruguay, acá enfrente, mire usted...", comentó Baby después, destacando las virtudes del país vecino en contraposición con todas las dificultades que presenta la vida en la Argentina.

"Con el perímetro de Córdoba (sic) es una república maravillosa", describió el conductor. Y añadió, resignado y a modo de chicana: "Vengan, inviertan, Uruguay los espera. ¿Quieren ser residentes? Les hacemos los trámites. Nosotros echamos a la gente. ¿Plata? No, queremos piqueteros, la JP, el pañuelo verde... ¿Para qué queremos gente que labure? Esos que se vayan a Uruguay", cerró Baby.

Nuevo récord de casos de coronavirus: 7.513 confirmados

Al igual que sucede diariamente, este viernes las autoridades sanitarias argentinas hicieron público el reporte diario en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, a la situación actual en el país. Allí también hicieron referencia a las recomendaciones y a las medidas que se han implementado hasta el momento.

Según esa información, la cantidad total de casos confirmados en el país es de 228.195 de los cuales 7.513 se han reportado en las últimas 24 horas. Es importante tener en cuenta que la tasa de incidencia es de 503 casos cada 100 mil habitantes argentinos.

De ese total, el 85,6% se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un lugar que se posiciona como cada vez más crítico en relación a esta enfermedad.

Es importante tener en cuenta que el 7% del total de casos confirmados se encuentran dentro del grupo de trabajadores de la salud.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/Bo6DcthWr0 — Casa Rosada (@CasaRosada) August 7, 2020

De dónde provienen los contagios

La principal vía de contagio es la transmisión comunitaria, con el 56,4% de los casos confirmados por este tipo de contagio. Ese tipo de transmisión se puede ver de manera sostenida en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También en algunas localidades de Chaco -como Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas-, Río Negro -Cipoletti, Bariloche y General Roca-, Neuquén -capital, en Plottier y Centenario-, Mendoza -capital y alrededores, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo- y en Santa Fe - Rosario y Gran Rosario-.

La Lic. Carla Vizzotti encabeza el informe diario del ministerio de Salud al frente del informe todos los días

A las zonas mencionadas se suman otras, que están situadas en otras provincias. La provincia de Jujuy tiene espacios de transmisión comunitaria, que son El Carmen, San Pedro, Manuel Belgrano y Ledesma. También se han reportado nuevas zonas donde está presente este tipo de transmisión en La Pampa -Santa Rosa, Catriló y Macachín-, en Córdoba -la ciudad capital- en Tierra del Fuego -Río Grande- y en Santa Cruz - Río Gallegos-.

El total de fallecidos en Argentina actualmente asciende a 4.291 personas. Así, la tasa de letalidad se mantiene en un 1,9%. Por otro lado, la relación con el total de la población es de 94 fallecidos cada millón de habitantes. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 75 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo.

Es importante aclarar, además, que ya son 1.245 pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por esta causa, de acuerdo a lo informado por los sistemas de salud de las diversas jurisdicciones. Del total de personas en esta situación el 81,6% tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

A nivel nacional el porcentaje de ocupación general de camas de terapia intensiva es del 56,6%, mientras que en AMBA ese porcentaje asciende a 66,5%. Ambos porcentajes han crecido leve pero progresivamente desde que las autoridades sanitarias comenzaron a incluir este dato en el informe diario.

EL informe de este viernes indica que hubo más de 7 mil casos en un día

En relación a los recuperados, actualmente ascienden a 103.297 de los cuales 3.445 se fueron con el alta médica en la jornada de ayer. Esto representa el 45,2% del total de los casos confirmados hasta el momento y desde comenzada la pandemia.

Testeos en Argentina

Por último, el funcionario aclaró que ya se han hecho 812.564 tests en todo el país. En la jornada de ayer se realizaron 18.020, lo cual permite decir que en Argentina se realizan 17.755 tests cada millón de habitantes. Es importante destacar que algunos de ellos se realizaron en el Instituto Malbrán, mientras que el resto se hicieron el la red de 338 laboratorios descentralizados en todo el país. Esos testeos permitieron descartar hasta el momento más de 459.686 en un 99,8% por análisis de laboratorio y tests virológicos y en menos del 1% por la sintomatología -que no era característica de coronavirus-.

El porcentaje de positividad es otro de los indicadores clave para entender la situación del coronavirus en Argentina y, sobre todo, en las zonas donde el virus tiene mayor circulación. De acuerdo a los datos del informe de este jueves, el porcentaje de positividad es de 32,58%. Es importante tener en cuenta que esta variable ha crecido mucho en los últimos días y meses y lo seguirá haciendo hasta que se llegue al pico de la presencia de Covid-19 en Argentina.

