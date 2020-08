Fernán Quirós, ministro de salud porteño, le dio una lección a Viviana Canosa: ¿Qué dijo?

La periodista había ingerido dióxido de cloro, un peligroso químico que algunos señalaron que serviría para curar el coronavirus pero no lo hace

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, buscó poner en contexto el peligroso mensaje que Viviana Canosa dio en su ciclo de Canal 9.

"Les recomiendo severamente a los comunicadores que intenten no comunicar diferente a lo que la normativa vigente en la Argentina tiene", dijo Fernán Quirós en una conferencia de prensa. "Porque solamente generan confusión y puede haber algún daño. Y estamos hablando siempre de salud en humanos."

Quirós dijo que la mala información "genera confusión y puede haber algún daño".

En uno de sus cuadros mediáticos que actúa en su ciclo televisivo, Viviana Canosa ingirió dióxido de cloro, un peligroso químico que algunos señalaron que serviría para curar el coronavirus. No lo es.

La periodista Viviana Canosa bebió dióxido de cloro en vivo y fue repudiada

Investigación

Por eso Fernán Quirós se explayó: "La salud en humanos requiere de una investigación, de una forma de explorar e investigar los tratamientos, que es muy exigente porque justamente estamos hablando de vidas humanas. Y para eso están los expertos que saben, no solamente realizar esas investigaciones, sino también evaluar y respetar sus resultados."

El organismo al que hizo referencia Quirós es el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). "Me parece que todos tenemos que ser extremadamente respetuosos de la normativa que la Nación y los expertos de la ANMAT que tienen enorme experiencia y capacidad para hacer esas evaluaciones. Ese tratamiento (dióxido de cloro) no está dentro de los tratamientos aprobados en Argentina. Hay suficiente información para analizarlo y de acuerdo a la ANMAT ya ha hecho una disposición y no lo ha permitido. Por lo cual lo que le digo a la ciudadanía que cumpla y utilice los tratamientos y los elementos de prevención que las entidades regulatorias recomiendan."

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós , pidió responsabilidad a la hora de informar

¿Qué es el dióxido de cloro?

El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel, en plantas públicas de tratamiento de agua y en el proceso de descontaminación de construcciones. Al reaccionar en agua, el dióxido de cloro genera iones clorito. Ambas especies químicas son altamente reactivas, por lo cual cuentan con capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos en medios acuosos.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaron que hace varios años, algunos productos que contienen dióxido de cloro o derivados, se han promocionado como "terapéuticos" para la cura de diversas afecciones, sin contar con ninguna evidencia científica sobre su eficacia. Estas ideas volvieron a aparecen en el marco de la pandemia.

Después de la respuesta sanitaria, más allá de las otras de colegas, Viviana Canosa se aferra a la idea de una campaña oficial que, según ella, intenta asustar a la población. Mientras, la conductora de televisión suma acciones que la van convirtiendo en una rectificadora serial.

