¿Cómo arrancó la tercera semana de competencia entre Jesús, Cantando 2020 y Educando a Nina?

Luego de los buenos números que tuvo el viernes el Cantando 2020 con picos arriba de los 11 puntos, todas las miradas estaban puestas en cómo arrancaría esta tercera semana de competencia entre el reality de eltrece y los dos ciclos de Telefe en el prime time.

Este lunes estuvieron en la pista Gladys la Bomba Tucumana con su hijo Thiago Griffo, luego un fallido tema de Adabel Guerrero y finalmente, Jey Mammón con un muy buen puntaje a pesar de que cantó en inglés, algo que no gusta en el programa.

Nuevamente Jesús se consagró como lo más visto de la noche de la tele con una marca máxima de 13.5, mientras que el certamen del Trece llegó a 10,1 . Luego en competencia directa con Educando a Nina, se impuso con una marca máxima de 9,1.

Cantando 2020 y una carta por el rating: Gladys "La bomba tucumana"

Una nueva noche del Cantando 2020 abrió sus puertas con Gladys "La bomba tucumana" y su hijo, Tyago Griffo, como grandes protagonistas. La dupla de concursantes llegó al estudio y saludó a los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, y como es habitual la cantante no escapó a las polémicas.

A Gladys le preguntaron si le gustaría formar parte del jurado, y ella le respondió a Ángel: "Algún día me gustaría, como me gustaría ser panelista de tu programa también". Pero De Brito, con mucha velocidad le dijo: "Sos muy cara, y yo te lo ofrecí, no te hagas la tonta".

Más adelante, tuvo palabras de elogios para los especialistas: "Nacha sos lo más, te amo, y no me importa el puntaje que me pongas. Karina es divina. Mi amigo Pepe Cibrián, i love you. Y Moria, vos poneme el puntaje que quieras, te amo profundamente".

La que tomó la palabra y apoyó a Gladys fue justamente "la one", que le comentó: "Te veo pasta de jurado, y muy certera. Es buen ojo para criticar". Después de eso, madre e hijo comenzaron a interpretar "La bomba", de Ricky Martin, pero la devolución fue lapidaria.

Cuando tomó la palabra, Nacha Guevara opinó que a Tyago algunas notitas "se le dispararon", y agregó: "Tenés buen swing, eso te ayuda muchísimo, pero de los dos hubo cositas raras. Ahora somos más exigentes, ajusten más, ustedes se comunican bien porque son familia, hagan arreglos de otra manera. No me gustó mucho" (6).

Karina "La Princesita" Tejeda coincidió en que no vio cómodos a los participantes: "Me pareció que estuvo correcto, es un tema fácil de cantar, por eso no me terminó de gustar, puede que sea por la canción. Hicieron el tema correcto" (6). Tyago se defendió y dijo que el estribillo con el "boom boom" quedaba un poco desinflado sin un coro.

Pero ahí hubo una polémica con respecto a quién había pedido ese tema, algo que supuestamente había solicitado la dupla de participantes, aunque ellos lo negaban. Sin embargo, Ángel confirmó que efectivamente Gladys y Tyago la habían incluido en una lista que mostró a través de la pantalla de su celular.

Cantando 2020: Adabel Guerrero se accidentó en la pista

En su primera gala el jurado fue muy severo con Adabel Guerrero, y en especial Nacha Guevara. La bailarina se fue muy molesta con el puntaje bajo que recibió, por ese motivo en su segundo número apostó a más, pero no logró convencer demasiado a los especialistas.

Acompañada de Leandro Bassano, Adabel legó al piso y luego de saludar a Ángel de Brito y a Laurita Fernández, expresó: "Ya no estoy enojada. A partir de que sos madre, nada más te importa. Mi laburo me importa, pero lo negativo que venga de afuera no". Dicho eso, la dupla se entregó a "Será que no me amas".

Pepe Cibrián Campoy apuntó contra el tema, dijo: "No es interesante la canción para mí". Y agregó: "No entiendo, si hablan de la playa, ¿por qué venís vestida de valquiria moderna?" (voto secreto).

Pero la devolución más picante fue la de Moria Casán, que cuestionó mucho a Adabel. El intenso ida y vuelta entre ambas llegó a tal punto en el que Guerrero quiso demostrar sus dotes como bailarina, y protagonizó un accidente que la dejó en el piso.

Recuperada y luego de hacer algunos trucos con más prolijidad, eso no la salvó de una devolución lapidaria por parte de Casán: "Me pareció fea. No sé qué pasó, Adabel vos estuviste como maestrita. Chicos, yo admiro el talento de ambos, pero están como demodé. Adabel a modernizarse un poco" (5).

