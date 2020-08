Un argentino ya se aplicó la vacuna de Oxford contra el coronavirus: esta es su experiencia

Cuando se cumpla un mes de la primera aplicación, le darán la segunda dosis de la vacuna que comenzará a producirse en la Argentina

Nacido en Lomas de Zamora, pero criado en Santiago del Estero, Pablo Andrés Berra se convirtió en el primer argentino en recibir la vacuna experimental que desarrolló la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, junto con el laboratorio AstraZeneca para combatir el coronavirus y es una de las experiencias más avanzadas en el mundo para terminar con la pandemia.

Se trata de la vacuna que se estará fabricando en Argentina, tal como anunció este miércoles el presidente de la Nación Alberto Fernández: "El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021", resaltó el mandatario, además de anticipar para cuándo estarán disponibles.

Berra vive en Sudáfrica desde hace 12 años y en ese país es que se sumó como voluntario en el ensayo en humanos que realiza la universidad británica de su vacuna contra la Covid-19.

El argentino comentó que uno de los principales motivos para tomar esa decisión "fue por la cantidad de casos que hay en la gente de Sudáfrica".

Este lunes, cuando se cumpla un mes de la primera aplicación, le van a dar la segunda dosis. Según afirmó, con una sola dosis el 95% de los vacunados genera los anticuerpos necesarios, pero para que se cubra el 100% es necesaria la aplicación de dos dosis.

Cómo se sumó a los voluntarios

Días atrás, Berra relató que se interiorizó sobre los trabajos de los laboratorios y "me enteré de que estaban buscando voluntarios en Brasil, Inglaterra y Sudáfrica; es allí que yo empecé a buscar a los médicos y científicos locales que están involucrados en el proyecto", detalló y agregó que se contactó con una médica de la Universidad de Witwatersrand (Wits) de Sudáfrica, que "está asociada con la de Oxford para proporcionar la vacuna y en media hora me llamaron y me aceptaron como candidato para ser voluntario", narró.

En ese sentido, comentó que los hechos se sucedieron con rapidez: "Al otro día ya estaba en el laboratorio y estuve un par de semana yendo para hacerme estudios clínicos".

Según explicó el argentino, la Universidad de Oxford buscaba candidatos voluntarios de entre 18 y 65 años, que no hubieran padecido hepatitis B, HIV, diabetes, hipertensión y tampoco el virus antes: "O sea, gente sana", sintetizó.

Además, indicó que está siendo monitoreado constantemente por las universidades de Oxford y Wits para ver que está pasando con su cuerpo: "Si tengo fiebre, tos o cualquier malestar; ellos están llamando seguido y yo tengo que mandar los reportes constantemente avisando si llega a haber algún malestar", detalló.

"Afortunadamente, hasta ahora no tengo nada raro, no tuve fiebre, ni otros síntomas", aseveró y agregó que los médicos le explicaron que "la vacuna de Oxford no presenta problemas secundarios al ser administrada, que quizás en algún alérgico podría haber un problema serio, pero como se hacen los estudios previos los voluntarios no presentan esa condición".

AstraZeneca es el laboratorio que fabrica esta vacuna

Generación de anticuerpos contra el coronavirus

Otro aspecto que le controlan al santiagueño es la generación de anticuerpos: "Estoy monitoreado y seguiré estándolo los próximos 12 meses durante los cuales tengo que ir semanalmente al laboratorio para hacerme chequeos de sangre y de esa forma ver si mi cuerpo está generando los anticuerpos que se necesitan para combatir al virus".

"Los doctores están muy entusiasmados por los resultados que están teniendo, comprobaron que se está logrando que la vacuna genere una doble defensa, por un lado que uno tenga los anticuerpos necesarios y por otro lado tengamos T3, que son los que atacan a la células infectadas", explicó.

Según le fueron detallando, "hasta ahora, está saliendo todo bien y se han superado las Fases 1 y 2 exitosamente. Ahora, estamos en la Fase 3 y la próxima sería aprobar la vacuna", dijo, para lo cual hay "mucho optimismo, lo que no saben es cuánto tiempo duran los anticuerpos que uno genera gracias a la vacuna, pero eso es algo que, creo, se verá con el tiempo", concluyó.

