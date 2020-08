Nuevo round: la pelea Feinmann vs. Espert se muda a Twitter

La pelea que iniciaron el periodista y el economista en TV se trasladó a las redes sociales, donde ambos protagonizaron un nuevo cruce. ¿Qué se dijeron?

Luego del estruendoso y comentado cruce que protagonizaron en televisión, el conductor Eduardo Feinmann redobló la apuesta contra el economista y excandidato presidencial, José Luis Espert.

Durante las últimas horas, el periodista trató al dirigente de "mala copia de Bolsonaro".

"Yo no veo diferencias entre los impresentables de la política. No veo diferencia entre el autoritarismo de CFK y @jlespert. Son lo mismo en las antípodas es una mala copia de Bolsonaro", lanzó fulminante Feinmann.

Mientras Espert se limitó a responder con un cortante: "Todo lo que tenía para decirte fue en tu cara, en tu programa y en tu canal. End of story (Fin de la historia).

Todo lo que tenía para decirte fue en tu cara, en tu programa y en tu canal. End of story https://t.co/ym5jSPEAyX — Jose Luis Espert (@jlespert) August 13, 2020

Los dichos que provocaron que el docente sea acusado de copiarse del jefe de Estado brasileño de extrema derecha, acusado de machista, racista y homofóbico fueron pronunciados en una entrevista con el periodista Tomás Méndez.

"No sé. No soy un experto en periodismo, pero no me parece que sea muy diferente el ataque de un Feinmann a los ataques que he tenido cuando había un 6, 7, 8", sostuvo el ex candidato a presidente de la Nación.

Pelea original Feinmann vs. Espert

La discusión entre el periodista y el economista inició en la pantalla de A24 días atrás. Los ánimos se caldearon luego de que el periodista asegurara que "le hicieron el juego a Cristina" para que vuelva al poder en las elecciones del 2019. Entonces, Espert sorprendió con una dura respuesta: "Lo que me decís es de facho".

Ya de cara a las elecciones de 2021 y el armado de un nuevo espacio político, el economista habló de los resultados de los comicios presidenciales al afirmar que "las ideas muy bien posicionadas, a pesar de que la cosecha fue magra".

"Fue horrible la cosecha de votos. Dos puntos sacaron", lo interrumpió Feinmann y el economista replicó: "Habiendo empezado en enero y con todo lo que nos hicieron creo que fue excelente".

Y el periodista agregó: "Le permitieron al Gobierno llegar y le hicieron el juego a Cristina".

"¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo?", retrucó el ex candidato y añadió: "¿Qué es para vos la democracia?".

Luego de que Feinmann aceptara que "la democracia es presentarse", Espert sentenció: "Es de facho eso, Eduardo".

"Hago un análisis político", contestó el conductor.

"Que me digas que porque yo me presenté Macri pierde y vuelve el kircherismo es un análisis ridículo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner. Ponete de acuerdo, si fue magro nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo, la culpa es del muy mal gobierno de Cambiemos", sentenció Espert, quien luego continuó enumerando quiénes forman parte de este nuevo espacio.

Nuevos cruces

Para Espert, el programa de Feinmann tiene similitudes con el ciclo kirchnerista "6-7-8"

Tras haber iniciado en cámara, la pelea entre Feinmann y Espert se mudó a las redes sociales, donde otros mediáticos, como Alfredo Casero, se sumaron a la discusión.

Pero el economista no prosiguió luego con sus críticas contra el conductor de A24, y comparó su programa periodístico con el ciclo kirchnerista "6-7-8", que se emitió durante la última presidencia de Cristina Kirchner en la TV Pública.

El economista fue consultado por esta pelea durante una entrevista radial, y respondió que "yo las cosas las digo en la cara, y creo que el fanatismo se da en sociedades que tienen problemas, que tienen poco desarrollada la mente".

Y agregó: "Diría que así como hay fanáticos de un lado, hay fanáticos del otro. Lo que pasó ayer con el tema de Feinmann, que tiene que ver con el macrismo, bueno, hay fanáticos macristas, así como hay fanáticos peronistas y de Cristina".

"Me acuerdo que durante el anterior gobierno kirchnerista, estaba 6-7-8, que de periodismo tenía tanto como yo de astronauta", afirmó Espert.

Y luego agregó: "No soy un experto en periodismo, pero no me parece que sea muy diferente el ataque de un Feinmann a los ataques que tuvo cuando había un 6-7-8".

