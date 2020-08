Rating: Lanata se impuso por poco a Marley en el día del niño

Mirko recibió un saludo de su madrina, Susana Giménez, mientras que el conductor de Periodismo Para Todos apuntó contra Viviana Canosa

Desde el fin del concurso repostero Bake off, el rating de la TV abierta porteña de los domingos cambió de dueño. Jorge Lanata se viene imponiendo semana a semana como lo más visto del prime time y del día. Si bien Telefe hizo varios cambios en su programación, aún no logró cambiar los números de la competencia.

Marley junto a Mirko festejaron el día del niño en su casa, en un programa a pura emoción, con muchas sorpresas y toda la diversión. Revivieron grandes momentos de los viajes de Marley y Mirko por el mundo y su encuentro con las personalidades más importantes.

Mirko recibió un saludo de su madrina, Susana Giménez. En este día tan especial Por el mundo en casa tuvo una invitada de lujo, Cris Morena. Mientras que PPT, más allá del editorial de Lanata, con muñequitos incluidos, trató el tema de la propiedad privada y las tomas de tierra en Buenos Aires y sus alrededores.

Comenzó liderando Marley con pico de 10,4 puntos pero a los diez minutos de competencia pasó al frente Periodismo Para Todos que se impuso en la franja con una marca máxima de 11.5, en una noche mucho más pareja para los dos ciclos.

Rating: la pelea de Marley y Lanata

Telefe continúa su apuesta por el rating con las repeticiones de viejas novelas. De ese modo, la llegada de Elif le permitió a esa señal gozar de un espléndido número, que se encontró en un promedio de nueve puntos, arañando los 9.5 en más de una oportunidad. El film La La Land en eltrece estuvo en el orden de los 4.5, una cifra con la que no pudo alcanzar a su competidor.

Pero como es habitual, el comienzo de Por el mundo y PPT emparejó los números del rating de las señales, ubicando prácticamente a las dos en el orden de los diez puntos.

El promedio de ambos canales se mantuvo en ese valor a lo largo de sus respectivos horarios, dando como resultado otro domingo con un prime time muy igualado entre ambas señales.

Pasadas las 23.00, con el final de PPT, las cifras de eltrece y Telefe sufrieron un descenso. Mientras Por el mundo se despedía con un rating de 7.5, MDQ por la señal rival mantenía un promedio de 6 puntos.

Finalizado Por el mundo, y con la llegada de Cámaras en acción, el número de esa señal descendió levemente para ubicarse en un promedio de 6.3, mientras MDQ se ubicaba en 5.5. De esa manera y con valores muy parejos a lo largo del último tramo de la noche, ambos canales dieron por concluida la jornada del domingo.

Rating: Lanata, contra Viviana Canosa

En una nueva emisión de PPT, Lanata se refirió a la muerte del niño de cinco años que habría tomado dióxido de cloro y repudió el accionar de Viviana Canosa, quien este mes tomó, según dijo, una botella del preparado al aire de su programa.

El gesto de Canosa tomando dióxido de cloro sigue generando repercusiones.

"Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser imbancable para vos", dijo el conductor, dirigiéndose a su colega. "Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", criticó Lanata a Canosa.

Al inicio del editorial, el conductor dedicó los primeros minutos de su programa en conmemoración al niño de cinco años, quien según las declaraciones de sus padres, habría bebido dióxido de cloro.

PPT Box - Lanata: "No tomen dioxido de cloro por favor". El periodista arrancó el programa con el caso del niño de cinco años que falleció y las recomendaciones de Viviana Canosa. cc @ppt_oficial pic.twitter.com/BJSgerhmS1 — eltrece (@eltreceoficial) August 17, 2020

El Ministerio de Salud de Neuquén informó el sábado por la tarde que en esa provincia, en la madrugada, murió un chico de 5 años que había dióxido de cloro, un potente y tóxico blanqueador al que Canosa atribuyó propiedades curativas y preventivas contra el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19.

"Hoy a la mañana escuché a un médico del (hospital de niños Ricardo) Gutiérrez decir: 'Yo laburo hace veinte años para la salud pública, no estoy por guita. ¿Cómo me van a decir que me compraron los laboratorios?'. Porque aparte del discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro, los mismos dicen que si no estás de acuerdo te compraron. Están mal", apuntó Lanata.

"El Ministerio de Salud y la pediatría advirtieron hoy sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro, al igual que lo hizo la OMS, la Anmat y los organismos de salud de todo el mundo. Por favor no lo hagan", señaló el conductor. Y, una vez más, apuntó contra el accionar de la conductora televisiva: "Ojalá, Canosa, que este chico estuviera vivo, pero ojalá que no se haya muerto por eso".

