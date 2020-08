Feinmann volvió a la carga contra Espert: "El mamarracho se ríe del mamarracho"

El periodista aprovechó que el economista, en una entrevista, calificó a Axel Kicillof como un mamarracho y lo equiparó con el gobernador

Los cruces entre Eduardo Feinmann y José Luis Espert tuvieron un nuevo capítulo el fin de semana largo y de modo particular. El periodista aprovechó que el economista, en una entrevista con Clarín, calificó a Axel Kicillof como un mamarracho y lo equiparó con el gobernador.

"El mamarracho se ríe del mamarracho", tuiteó el conductor en su cuenta de Twitter, con un dedo señalando la nota.

Te puede interesar Anses: qué son los hogares "unipersonales" y por qué están en la mira

Comparación

El ex candidato a presidente dijo que sus polémicas con los periodistas se explicaban en que estos primero lo atacaban a él. Y concluyó que, pese a defender ideologías diferentes, Feinmann y Diego Brancatelli están de alguna manera "en un mismo lugar".

- Brancatelli y Feinmann están en dos lugares ideológicos completamente distintos. ¿Prefiere a alguno?, le preguntó Clarín a Espert.

"Son dos extremos, pero de la falsa grieta. La grieta verdadera no es macrismo-Feinmann vs. kirchnerismo-Brancatelli. La verdadera grieta es quienes defendemos las ideas del sentido común como nosotros, que obviamente no soy necio, no son ideas que tengan un gran caudal de votos, pero son las ideas que Argentina necesita aplicar para que le vaya bien algún día. Y en el otro lado están los votos sin ideas y ahí se arma una falsa grieta para que los votos estén ahí, queden dentro de esa falsa grieta. Falsa grieta que implica que Argentina no para de ir para atrás", dijo el excandidato a presidente.

En una entrevista, Espert criticó a Brancatelli y Feinmann y consideró que, en el fondo, son parecidos

Luego consideró que ambos periodistas son "funcionales a la falsa grieta". Y agregó que "aunque ellos no sepan, a lo mejor, que están en el mismo lugar. A lo mejor con buena fe ellos creen que están defendiendo dos lugares realmente diferentes. Pero para mí eso es una falsa grieta porque los dos han llevado a crisis a la Argentina. El kirchnerismo en 2008, 2009. El ajuste que hizo Macri inicialmente en algún lugar fue pagar los platos rotos de los desequilibrios que dejó Cristina. Pero después Macri llevó el país a una crisis y le hizo perder las elecciones y tomó un montón de medidas económicas muy parecidas al kirchnerismo: controles de precios, subió retenciones, defaulteó la deuda al final de su gobierno, todo como el kirchnerismo, ¿no?".

Cruce con Brancatelli

El economista había tildado de "imbécil" a Brancatelli, de conocida militancia kirchnerista. "Sos una máquina de decir estupideces", lo descalificó al aire, en el programa Intratables (América). Unos días después trató de "facho" a Feinmann, cuando el conductor de A24 le dijo que fue funcional a la vuelta del kirchnerismo al poder. Es una de las acusaciones que aún le hacen desde Juntos por el Cambio y que Espert (que sacó 1,46% para la presidencial en octubre) rechaza.

Ahora, el economista adelantó que quiere ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y cuestiona casi por igual al kirchnerismo y al macrismo.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ