Rating: La cumbia del Cantando 2020 no pudo con Jesús

El regreso de Peter Capusotto, que repite sketchs realizados entre 2014 y 2016, por momentos fue tercero en la franja horaria sobre América y Canal 9

El lunes feriado no se sintió en el rating de la televisión abierta porteña porque los números fueron similares a los habituales. El Cantando 2020 arrancó el viernes la cumbia, ritmo que siempre le dio buenos resultados al Bailando por un sueño, con lo cual todas las miradas estaban puestas en observar el resultado en el certamen de canto.

En esta nueva ronda donde las tres performances fueron fallidas según el jurado, cantaron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Jey Mammón como Estilita con el puntaje más bajo hasta ahora y Floppy Tesouro que tuvo un fuerte cruce con Karina la Princesita.

Jesús se impuso nuevamente como lo más visto de la jornada con una marca máxima de 13.4, mientras que el ciclo de el Trece llegó a 10,1. Luego frente a Educando a Nina, la competencia fue pareja entre ambos arriba de los 8 puntos.

Rating: ¿Cuánto midió Peter Capusotto y sus videos?

La pandemia del coronavirus modificó el año televisivo y los canales, afectados porque no pueden hacen sus producciones habituales por causa del confinamiento social, intentar armar su programación con enlatados. Algunos con repeticiones y otros con estrenos, de a poco la grilla televisiva se va completando semana a semana.

La TV Pública obtiene buenos resultados con la repetición de En Terapia, en general lo más visto del canal, y el resto de las ficciones que sumó a su prime time. Pero el lunes dio paso más para completar sus noches con la reposición de un clásico del humor, Peter Capusotto y sus videos, de lunes a viernes a las 23.30.

El programa, que en rigor repite sketchs realizados entre 2014 y 2016, comenzó con un piso de 0,8 con los clásicos personajes del actor Diego Capusotto y tuvo un pico de 1.7, y por momentos fue tercero en la franja horaria sobre América y Canal 9.

Cantando 2020: la cumbia para sumar al rating

El ritmo de cumbia sigue adelante en el Cantado 2020, y llegó el turno de una dupla que es referente de ese ritmo, se trata de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Ambos entraron al piso del programa y, luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, contaron que el tema a interpretar es "Fuera", de Karina "La Princesita" Tejeda.

Ambos dijeron que la canción se la designó la producción, y que no fue de su elección, y Brian agregó: "Esperamos que quede bonito". Karina contó que aunque el tema fuera de su autoría, no iba a ser más exigente de lo habitual. Pero uno de los momentos más importantes de la gala sucedió cuando Ángela cantó un fragmento de "Te quiero" junto a Nacha Guevara.

Luego de la canción, y al momento de puntuar, Nacha consideró que vocalmente "estuvieron bien", pero agregó: "¿No pueden moverse también? Eso no pasó, cantaban quietos. Chicos, hagan las dos cosas al mismo tiempo. Bailen y canten al mismo tiempo, porque eso da mucha alegría y ustedes pueden hacerlo" (voto secreto).

A continuación, Pepe Cibrián Campoy confesó que suele estar de acuerdo con Nacha, pero esta vez quiso agregar: "Yo no entiendo de cumbia, pero lo siento o no lo siento. En lo personal yo sentí que faltaba el espíritu carnavalesco y los fuegos artificiales. Y Ángela en un momento desentonaste" (8).

En su turno, Moria Casán se mostró en desacuerdo con Nacha y Pepe, porque no le interesa la cosa académica ya que se "torra", a lo que Nacha respondió: "Hay que saber para dar una Masterclass", y Moria le respondió que ella le enseñó varias cosas en la vida.

Finalizada la breve discusión, Moria dijo que el look estaba "modernizado", y observó que esta vez le gustó más Brian: "Empezaste con una cosa melodiosa, después te fuiste un poquito, pero no me gustó cómo bailaban, y Ángela no quiero que te encorsetes" (7).

En último lugar, Karina aclaró que le da igual que sea su tema o no, y dijo: "Esperé que me vuele la cabeza, por ahí no pasó pero sí me gustó mucho. Me hubiese gustado que el estribillo lo empiece Ángela, igual es algo mínimo, si se equivocaban en la cumbia hubiese sido un bajón" (9).

