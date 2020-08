Echaron al único médico de un pueblo de Santa Fe: "Mi error fue contagiarme de coronavirus"

La Asociación de Médicos de la República Argentina defendió a Marcelo Palou, el médico que fue echado por los habitantes de la localidad de Cañada del Ucle

La secretaria general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) en Santa Fe, Sandra Maiorana, defendió a su colega Marcelo Palou, el médico que fue echado por los habitantes de la localidad santafesina de Cañada del Ucle por haber contraído coronavirus y denunció que el profesional sufre "un linchamiento social".

Palou trabajaba en el Centro de Salud de Cañada del Ucle, un pueblo santafesino situado a 122 kilómetros al suroeste de la ciudad de Rosario, donde se contagió de coronavirus y fue echado de su trabajo por iniciativa de unos 300 vecinos que firmaron un petitorio.

"Yo no robé ni maté a nadie. El único error que cometí fue haberme contagiado de coronavirus cuando atendí a un paciente, que no tiene nada que ver, igual que su familia, que son unos seres maravillosos. Me contagié, igual que mi enfermera, pero lo peor que me hicieron fue aislar a mi hijo, que tiene 13 años y vive solo en un departamento", declaró el médico Palou, este mediodía, al Canal 3 de Rosario.

Echaron al único médico de un pueblo: "Mi error fue contagiarme"

Maiorana, quien ratificó el paro de los médicos del miércoles próximo en la provincia de Santa Fe con sostenimiento de guardias mínimas, señaló, en declaraciones a la emisora rosarina LT8, que "lo que está pasando con el médico de Cañada del Ucle es un linchamiento social. Un espanto. Nosotros vamos a apoyarlo en todo y creo que ningún médico tiene que ir a trabajar más ahí".

Echaron al único médico de Cañada del Ucle

Palou, que era el único médico del pueblo, fue echado de su trabajo a través un petitorio que firmaron unos 300 vecinos para que fuera removido del cargo, que apoyó hasta el intendente. Fue hostigado públicamente y en las redes sociales hasta que decidió dejar el cargo con este posteo: "me voy del pueblo y que acá se arreglen como se puedan arreglar".

Te puede interesar Anses: qué son los hogares "unipersonales" y por qué están en la mira

"Es una especie de inquisición lo que está pasando. Como lo que le sucede al colega de Cañada del Ucle, que toda su vida trabajó ahí, nunca tuvo vacaciones y no se podía ir los fines de semana porque el pueblo se quedaba sin médico", insistió Maiorana.

Consideró que "Palou se encuentra bajo un escarnio público él y su hijo adolescente con esas reacciones sociales más las de los empleadores. Hay un destrato muy importante. El sector médico no da más. Se está planteando en qué puede trabajar para no trabajar más en medicina", agregó.

"Los médicos están exponiendo su vida y la de sus familias, y encima se los considera culpables de todo. Hoy somos las brujas de la Inquisición", concluyó.

Coronavirus en Argentina

Argentina reportó este lunes 111 nuevos decesos y 4.557 casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, que agregó que, con estos datos, suman 5.814 los fallecidos y 299.126 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son 1.749 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,2% en el país y del 67,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Un 71% (3.231 personas) de los infectados de este lunes (4.557) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar Vinculan a Victoria Donda y su novio a una cooperativa beneficiada por el gobierno bonaerense

De los 299.126 casos positivos, el 72,82% (217.850) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 34 hombres, 20 residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 1 en la provincia de Entre Ríos; 1 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Santa Fe y 2 en la provincia de Salta.

Además, 30 mujeres: 13 residentes en la provincia de Buenos Aires; 11 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Entre Ríos; 1 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Mendoza; 1 en la provincia de Río Negro; y 2 en la provincia de Salta.

El parte matutino informó que fallecieron 21 hombres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en la provincia de Chaco; 1 en la provincia de Neuquén; 1 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Salta; y 26 mujeres: 15 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Salta y 1 en la provincia de Tierra del Fuego.

Del total de infectados, 1.157 (0,4%) son importados, 76.226 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 180.483 (60,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.521 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 710; en Catamarca, 2; en Chaco, 68; Chubut, 14; en Córdoba, 172; en Corrientes, 2; Entre Ríos, 73; en Jujuy, 244; en La Pampa, 1; La Rioja, 45; en Mendoza, 169; en Neuquén, 64; en Río Negro, 82; en Salta, 88; en Santa Cruz, 33; en Santa Fe, 139; en Santiago del Estero, 44; Tierra del Fuego, 60; y en Tucumán 30.

En tanto, Formosa, San Juan y San Luis no reportaron casos positivos, mientras que Misiones (-4) registró números negativos porque se reclasificaron casos a otras jurisdicciones.

Te puede interesar El test de los cristales: elegí el que más llama tu atención y fijate qué revela sobre tu personalidad

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 185.614 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 78.201; Catamarca, 65; Chaco, 4.504; Chubut, 417; Córdoba, 4.764; Corrientes, 230; Entre Ríos, 1.704; Formosa, 80; Jujuy, 5.009; La Pampa, 185; La Rioja, 795; Mendoza, 3.499; Misiones, 55; Neuquén, 1.898; Río Negro, 3.936; Salta, 1.176; San Juan, 22; San Luis, 34; Santa Cruz, 1.067; Santa Fe, 3.432; Santiago del Estero, 326; Tierra del Fuego, 1.479; y Tucumán, 634.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

Covid-19: la mayoría de los casos en Argentina corresponden a circulación comunitaria del virus.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo en la mañana de este lunes que en la Ciudad de Buenos Aires "hay una tendencia a la disminución de casos" de coronavirus.

En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que desde el 6 de agosto pasado el promedio de casos descendió de 1.200 a entre 900 y 1000.

No obstante, advirtió que durante esta semana la atención estará puesta en si continúa la tendencia o se produce un repunte, "algo que ya ha pasado".

"En la última semana evidentemente hemos tenido una tendencia a la disminución de casos. Cuando uno ve el promedio de contagios desde los días 5 y 6 de agosto, permanentemente ha disminuido", dijo Quirós.

Por otro lado, el ministro justificó la decisión de retrasar algunas reaperturas que habían sido previstas, ya que marcó que "recién en la última semana hubo una disminución".

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ