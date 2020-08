Escándalo por el dióxido de cloro: piden que el Enacom sancione a Viviana Canosa

La conductora de TV ingirió dióxido de cloro en vivo. Se sospecha que la misma sustancia ocasionó la muerte de un niño de cinco años

La senadora nacional del Frente de Todos (FdT) de Neuquén, Silvia Sapag presentó este martes una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra la conductora Viviana Canosa por "difundir información falsa sobre la salud en general y sobre el consumo de dióxido de cloro".

La Senadora neuquina expresa en su denuncia que durante el programa "Nada Personal", emitido por Canal 9 el 5 de agosto pasado, la conductora "ingirió en vivo dióxido de cloro y dijo "oxigena la sangre, te viene divino, yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago".

"Este acto de profunda irresponsabilidad, contradice todas las recomendaciones sanitarias", aseguró la senadora y recordó que "la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales".

Menciona además a la Asociación Toxicológica de Argentina que "advirtió mediante un comunicado que no existe evidencia científica de que la ingesta de esos químicos ayude a prevenir o combatir la enfermedad Covid-19".

Una muerte por presunto consumo de dióxido de cloro

En su presentación, Sapag hace referencia a la muerte de un niño de cinco años de edad en la localidad neuquina de Plottier, bajo la sospecha de haber sido causada por el dióxido de cloro que le dieron sus padres.

Canosa bebió dióxido de cloro en su programa de TV.

A modo de conclusión la Senadora neuquina solicita al Enacom "evalúe aplicar las sanciones correspondientes al programa "Nada personal" y a la periodista Viviana Canosa por difundir información falsa sobre la salud en general, y sobre el consumo de dióxido de cloro en particular".

En tanto, envió al Senado Nacional un proyecto de declaración en los mismos términos que el planteo al Encom.

La acción de la senadora Sapag se suma a la denuncia penal contra Canosa, presentada hoy en el ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el Diputado provincial del FdT, Mariano Mansilla.

Blanco de críticas, qué respondió Canosa

La recomendación de consumir dióxido de cloro por parte de Viviana Canosa desató una ola de repudio sobre la conductora y sobre todas las personas que dicen que esta sustancia sirve para combatir el Covid-19.

En este contexto, Canosa reaccionó con un fuerte mensaje en las redes.

"En homenaje a los 170 años de San Martín, recordemos y pongamos en práctica su legado, que concebía a la nación a partir de los principios de igualdad y libertad, como valores esenciales y absolutos, para desterrar el #miedo y la #injusticia de los que mandan #Libertad", arrancó la conductora de Nada personal.

En homenaje a los 170 años de San Martín, recordemos y pongamos en práctica su legado, que concebía a la nación a partir de los principios de igualdad y libertad, como valores esenciales y absolutos, para desterrar el #miedo y la #injusticia de los que mandan #Libertad — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 16, 2020

"Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar y vulnerar mi libertad de expresión", siguió en una segunda publicación.

Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 17, 2020

Canosa cerró sus publicaciones con una advertencia: "Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el Dr. @Martin_Legui (Martín Leguizamón) para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron", en referencia a que va a llevar a la justicia a quienes la cuestionaron por su actitud de beber dióxido de cloro al aire. Y, sobre todo, para los que vincularon lo que ella hizo al aire con la muerte de un chico de tan solo cinco años en el hospital de la localidad neuquina de Plottier, luego de que le suministraran 750 mililitros de dióxido de cloro.

Y vulnerar mi libertad de expresión. Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el Dr. @Martin_Legui para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 17, 2020

Días atrás, la periodista había cerrado su programa tomando del pico de una botella de plástico, aclarando que se trataba de dióxido de cloro. "Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero. Hasta mañana", se despidió con una sonrisa desafiante.

La crítica de sus colegas

Jorge Rial fue uno de los que criticó a Canosa; el conductor de Intrusos decidió meterse en el tema y hablar sobre la responsabilidad que le adjudican a la conductora de "Nada personal".

"Lo que parece un chiste pasó en el programa que conduce Viviana Canosa. Ella, y me adelanto a decir que para mí no es una asesina como se quiso instalar en las redes sociales el fin de semana, no es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador", afirmó Rial.

Rial criticó con dureza a Viviana Canosa , en medio del escándalo por el dióxido de cloro

Además, aseguró que "una cosa es equivocarse en una información, porque creés en algo, pero si viene un profesional y te dice 'no es así'. Tenés que decir 'me equivoqué'".

Finalmente, señaló que lo que hizo Canosa solo tuvo el objetivo de provocar y de encender la polémica que finalmente logró encender. "Quizás porque se siente cómoda en el lugar de encabezar mediáticamente la nueva derecha argentina, que no está mal", analizó Jorge Rial. Sin embargo, concluyó: "Lo que está mal es decir ‘yo tomo esto’. Y murió un chico por tomar dióxido de cloro. Está claro que los primeros responsables son los padres, ni hay que ligarlo directamente con el tema de Canosa, porque no es que tomó porque la vieron a Canosa, pero hay ignorancia y lo de ella fue una provocación".

Rial no fue el único: esto dijo Lanata sobre Canosa

El conductor de radio y televisión se refirió a la reciente muerte del niño de cinco años que habría tomado dióxido de cloro y repudió el accionar de Viviana Canosa. "Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser inbancable para vos", sentenció el conductor, dirigiéndose a la periodista.

"Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", apuntó Lanata contra Canosa.

"El Ministerio de Salud y la pediatría advirtieron sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro, al igual que lo hizo la OMS, la Anmat y los organismos de salud de todo el mundo. Por favor no lo hagan", señaló el conductor. Y, una vez más, apuntó contra el accionar de la conductora televisiva: "Ojalá, Canosa, que este chico estuviera vivo, pero ojalá que no se haya muerto por eso".

Jorge Lanata se refirió a la conducta de Canosa en su programa de televisión y también en la radio

Este mensaje fue emitido por Lanata el domingo a la noche, pero este lunes se conoció que el niño habría fallecido como consecuencia de una falla multiorgánica causada por la ingesta de dióxido de cloro. Además, sus padres reconocieron que le dieron de tomar esta sustancia, que días trás la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aconsejó no consumir.

Efectos del dióxido de cloro en el cuerpo

De acuerdo a la información publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo que se utiliza como blanqueador en la fabricación de papel, en plantas públicas de tratamiento de agua y en el proceso de descontaminación de construcciones. Al reaccionar en agua, el dióxido de cloro genera iones clorito.

Ambas especies químicas son altamente reactivas, por lo cual cuentan con capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos en medios acuosos, pero su uso es como desinfectante externo, de superficies y pisos, nunca para consumo humano.

El dióxido de cloro y el clorito sódico reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y, si se ingieren pueden causar irritación de la boca, el esófago y el estómago, con un cuadro digestivo irritativo severo, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas, además de graves trastornos hematológicos (metahemoglobinemias, hemolisis, etc.), cardiovasculares y renales.

La disminución de la presión arterial puede dar lugar a síntomas graves como complicaciones respiratorias debido a la modificación de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Además, la inhalación a través de nebulizadores puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis e incluso producir la muerte si se las exposiciones están por encima del valor límite de exposición profesional. La exposición prolongada puede dar lugar a bronquitis crónica y erosiones dentales.

Cabe mencionar, además, que las concentraciones elevadas pueden ocasionar efectos adversos en distintos órganos.

Es importante tener en cuenta que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha recibido informes sobre eventos adversos graves en pacientes que han consumido dióxido de cloro. Entre estas consecuencias se han visto insuficiencia respiratoria, alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, hipotensión, insuficiencia hepática, anemia, vómitos y diarrea grave.

