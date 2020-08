La dramática advertencia del actor Carlos Belloso: "Voy a tener que salir a pedir en la calle"

El reconocido actor argentino reconoció que pasa un mal momento económico debido a la pandemia. También habló sobre la marcha contra el Gobierno

El sector de la cultura y el entretenimiento fue uno de los más golpeados por la pandemia. Y en ese ámbito, el teatro, muchas veces definido por la presencia y la performance en vivo, es uno de los que más sufre. Sobre esta situación crítica habló el reconocido actor Carlos Belloso, quien advirtió: "Si no trabajo en un mes, voy a tener que salir a pedir en la calle".

"Yo quiero salir a trabajar, necesito trabajar como todos pero tiene que haber un protocolo. Hice una película en plena pandemia, Murciélagos. Si no trabajo en un mes, voy a tener que salir a pedir en la calle. Creo que los actores somos esenciales y ojalá salga un protocolo", contó en Hay que ver, un programa de TV que conducen Denise Dumas y José María Listorti por Canal 9.

Y agregó: "Esto va para largo porque ni se sabe si vamos a poder hacer temporada. Tengo amigos en España que están trabajando en una ficción totalmente distinta, en la que no se tocan. Pensemos en el otro, solidaridad ante todo. Llegó el momento de hacer solidaridad de verdad. Obviamente que quiero trabajar pero hay que esperar un poco más".

Belloso y su visión sobre el "banderazo"

Carlos Belloso no esquivó la cuestión política y, al ser consultado, compartió su parecer sobre la marcha opositora -llamada "banderazo" por sus promotores- que este lunes marcó la agenda política del país.

"No estoy de ningún lado pero quiero escuchar todas las voces para ver dónde estamos parados. La clave es la solidaridad, si no es difícil comprender cualquier cosa. Estamos en una pandemia y el sistema de salud puede colapsar. Hay una vacuna en el horizonte, aguantemos un poco más", opinó el actor.

Y remarcó: "Todos queremos salir ya a tomar una cerveza con amigos y ver a la familia. Pero es aguantar o morir".

Marcha opositora: "El sistema de salud puede colapsar", advirtió Belloso y recomendó: "aguantemos un poco más".

Si bien al principio Belloso buscó evitar una confrontación y habló sobre mantener el respeto a la cuarentena, llegado el momento puntualizó sobre la figura del político-actor radical Luis Brandoni, sobre quien disparó severas críticas.

"Lo de Brandoni fue de un egoísmo increíble. No me gustó ver la marcha. Y claramente no les importó la pandemia. Llegó el momento de sacarnos la careta del todo y ser solidarios, y no hacer cosas que sean perjudiciales para los demás", evaluó Belloso.

Justamente, Brandoni ha venido siendo un importante promotor de las marchas contra el Gobierno mediante mensajes que lanza en sus redes sociales.

Brandoni en el banderazo. Para Belloso, mostró "un egoísmo increíble".

Por otra parte, Belloso contó acerca del trabajo solidario que realiza como veterano de la Guerra de Malvinas.

"Los veteranos de guerra estamos haciendo una campaña para donar sangre, porque el banco está vacío. También hacemos barbijos y llevamos comida a los merenderos", reveló. Y de esa manera instó a los televidentes a realizar también acciones solidarias que ayuden a sobrellevar la pandemia.

