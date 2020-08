Banderazos de protesta contra el Gobierno y la reforma judicial en distintas ciudades del país

Las manifestaciones de protesta se repiten a lo largo del país, con concentraciones contrarias al Gobierno nacional en las principales ciudades

Cientos de personas se reúnen este lunes en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires como parte de la protesta llamada "banderazo" en contra del Gobierno de Alberto Fernández. De manera similar, concentraciones de personas con banderas y autos que hacen oír sus bocinas se registran en ciudades como Tucumán, Córdoba, Mar del Plata y Rosario.

Consignas por la "libertad", contra la "corrupción" y en rechazo a la reforma judicial se repiten entre los manifestantes. De hecho, el repudio a un posible cambio en la estructura de la Justicia es uno de los motivos más mencionado por los manifestantes en distintas partes del país.

También se difunden consignas anti-cuarentena, las que han venido formando parte de las marchas tipo "banderazo" desde sus inicios.

La reforma judicial en el banderazo realizado en Rosario.

Tremendo banderazo patriótico en el Obelisco contra la impunidad, por la república y la libertad.#17AJuntosContraLaImpunidadpic.twitter.com/49NwYPPE6q — Maximiliano Defranchi (@maxidefranchi) August 17, 2020

Alrededor del Obelisco, cientos de personas con banderas argentinas se concentraron, en su gran mayoría con barbijo y respetando el distanciamiento social, mientras que también se sumaron largas colas de vehículos.

El "banderazo" se replicaba también en otros puntos, como frente a la quinta presidencial de Olivos y en la esquina de las avenidas Cabildo y Juramento, en el barrio porteño de Belgrano.

También hubo banderazos contra el Gobierno en algunas localidades de la conurbano bonaerense, como Ramos Mejía y Ciudad Jardín.

#BANDERAZO #HISTÓRICO Hoy el pueblo Argentino cuál nuestros granaderos, aliados de la gloria,inscriben en la HISTORIA su PÁGINA MEJOR . https://t.co/fqZNYYpPv6 — Cachy (@Cachy_Lopez) August 17, 2020

Marcha convocada "por la gente"

El diputado nacional Fernando Iglesias aseguró que más allá de que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio puedan participar de la marcha de hoy, "es la gente la que se convocó" a protestar contra el gobierno de Alberto Fernández.

"Yo no convoco, es la gente la que se convocó más allá de algunos de nosotros vayamos a estar o no", expresó el diputado nacional en declaraciones a El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch por AM 550.

"Llamamos a participar", sostuvo, en tanto que aclaró: "Podemos estar de acuerdo en la longitud de la cuarentena y en sus efectos, pero no en el hecho de tomar precauciones".

También subrayó que "en Estados Unidos hubo manifestaciones por George Floyd" y se comprobó que "eso no generó casos mientras se haga al aire libre y con distanciamiento".

Asimismo, se refirió a las distintas posturas que tomaron dirigentes de Juntos por el Cambio respecto a la protesta y manifestó: "El nuestro es un espacio plural y posiblemente Lipovetsky y yo tengamos la mayor distancia política dentro de ese espacio".

Banderazo en Mar del Plata ???????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/yVpordyRXr — Isabel????????‍♀️???? (@IsaGonzalezok) August 17, 2020

Qué dicen desde el kirchnerismo

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, aseguró que las marchas que se realizan hoy para protestar contra el Gobierno "no ayudan ni colaboran en nada" y llamó "al conjunto de la sociedad a la responsabilidad".

"No ayudan ni colaboran en nada esas marchas. Llamamos al conjunto de la sociedad a la responsabilidad", sostuvo Larroque en declaraciones radiales.

En ese sentido, el dirigente camporista expresó que en la oposición "hay un sector liderado por Macri con total desparpajo que está convocando a estas movilizaciones" y remarcó que aunque "seguro hay gente que se moviliza de buena fe" los organizadores de la marcha "saben muy bien lo que están generando".

"No hay ninguna espontaneidad en la marcha de hoy. Hay autores intelectuales muy claros como Macri, que ni siquiera está en al país", indicó el funcionario.

Y agregó: "Macri ni siquiera está en el país y con mucha impudicia desatiende todas las normas que requiere este momento".

"Vi dirigentes de la oposición que salieron a despegarse pero hay que ser mucho más enfáticos en el rechazo a la convocatoria", destacó el ministro bonaerense.

Además, Larroque insistió en diferenciar "a los instigadores intelectuales de aquellos que pueden participar de buena fe".

Sobre la situación social en la Provincia, Larroque agregó que "la pandemia agrava todas las condiciones económicas y sociales que teníamos al 10 de diciembre".

