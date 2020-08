Un asteroide "acarició" la Tierra y ni siquiera estaba vigilado

El cuerpo celeste pasó a la distancia más corta jamás registrada y tomó por sorpresa a los expertos: "No lo vimos venir", admitieron

Un asteroide del tamaño de un coche pasó "rozando" la Tierra y tomó por sorpresa a los expertos, quienes admitieron que no lo vieron venir. Según indicaron, pasó a la distancia "más corta" jamás registrada.

El asteroide era conocido inicialmente como ZTF0DxQ, pero los astrónomos lo renombraron como 2020 QG para identificarlo con más facilidad. Se trata de un cuerpo celeste del tamaño de un coche que pasó a apenas 3.000 km de la Tierra sin chocarse con nuestro planeta.

Es de hecho la "pasada" por el planeta más cercana que jamás se ha visto en un asteroide, pero lo verdaderamente preocupante no es eso: los astrónomos ni siquiera lo tenían en el radar y no se enteraron de su presencia hasta después de ese singular acercamiento.

Un asteroide "acarició" la Tierra y ni siquiera estaba vigilado. ¿Por qué no lo vieron los expertos?

"No lo vimos venir", admitieron los expertos

Te puede interesar Papelón: Esteban Bullrich usó una foto para simular su presencia en una sesión virtual del Senado

La trayectoria del asteoride no se esperaba y cogió a muchos expertos por sorpresa. De hecho el Observatorio Palomar no lo detectó hasta seis horas después de que se produjera ese paso a apenas 2.950 km de La Tierra.

Paul Chodas, director del Center for Near Earth Object Studies, reconoció que "no lo vimos venir". Esa pasada del asteroide 202 QG se produjo a gran velocidad: volaba a 44.400 km/h y pasó sobre el Océano Pacífico cuando se produjo esa aproximación.

Se puede analizar ese viaje cerca de nuestro planeta en el explorador del Jet Propulsion Laboratory, y los expertos indicaron además que su tamaño, de entre 3 y 6 metros de diámetro, lo hacía similar al tamaño de un coche convencional.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerphoSimulation: https://t.co/a81R100OwVHigher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA — Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020

Te puede interesar Brócoli: todos los secretos de este vegetal lleno de propiedades

Se trata del asteroide conocido más cercano que, por supuesto, no llegó a impactar, según informa Space.com citando a representantes de la NASA.

Pese a que siempre se avisa y detecta con tiempo, resultó una verdadera sorpresa para los científicos que no lo tenían en el radar.

De hecho, el objeto fue detectado por el Observatorio Palomar en San Diego, de Estados Unidos, unas 6 horas después del acercamiento.

"El asteroide se aproximó sin ser detectado desde la dirección del Sol. No notamos su llegada", reconoció Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, y difunde RT.

El director confirmó que el evento es el "más cercano jamás registrado" si se descartan "unos pocos asteroides que han impactado en nuestro planeta".

De acuerdo a las mediciones, el asteroide de unos 6 metros de diámetro voló a una velocidad de 44.440 km/h.

Esto implica que no puede ser considerado como potencialmente peligroso, dado que la agencia espacial estadounidense clasifica como tal cualquier objeto de un tamaño superior a los 150 metros y que se aproxime a la Tierra a menos de 7,5 millones de kilómetros.