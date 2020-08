Escándalo: qué respondió Brandoni al audio de Raúl Rizzo que propone "aislarlo y dejarlo solo"

El actor lamentó los dichos de su colega, sin embargo aseguró que seguirá teniendo el acompañamiento del público público público

Este viernes se puso al rojo vivo la grieta política entre los actores argentinos. En el centro de todo se encuentra un audio filtrado en el que Raúl Rizzo critica duramente Luis Brandoni. Rizzo cuestiona el papel que el actor radical tuvo como impulsor de la marcha opositora del 17A, también conocida como "banderazo".

Rizzo propuso que Brandoni sea "aislado y se quede solo" en el ambiente artístico, mediante un mensaje enviado a un grupo de chat conformado por distintas figuras.

"Vamos a diferenciar, nosotros de él. Que quede solo, por lo menos en el medio actoral y teatral, empecemos a hacer algo al respecto. Me quiero diferenciar de un ser que también es actor pero que tiene una ideología repugnante a partir de que propone hacer esas juntadas sociales con un objetivo absolutamente golpista del orden democrático", afirma Rizzo en su audio.

El mensaje de Rizzo se difundió en el programa de TV "Los ángeles de la mañana" (El Trece), donde luego de reproducir los dichos de Rizzo también lograron dar con la respuesta de Brandoni.

Brandoni eligió no responderle directamente a Rizzo. Pero en su testimonio reafirmó su deseo de seguir trabajando y, con cierta sutileza, agradeció el cariño del público orgulloso de que seguirá teniendo "su acompañamiento".

Grieta: Brandoni fue uno de los impulsores del último "banderazo" opositor.

"No le voy a responder ni a Rizzo ni a ninguno, no vale la pena. No tengo tiempo para perder en ese tipo de aclaraciones", comenzó diciendo Brandoni.

Pero agregó: "Si cree que él es guapo por eso, más vale ser mejor colega, disentir con el colega, no estar de acuerdo con lo que dice o hace... ¿Pero pedir que me hagan a un lado? No les va a resultar fácil porque soy un buen actor. Llevo más de 60 años de profesión, sigo trabajando, voy a volver a hacer teatro en cuanto se pueda y voy a lamentar mucho que algunos compañeros de trabajo sigan su consejo".

"De lo que estoy seguro es que voy a seguir teniendo el acompañamiento del público, que es para quien he trabajado siempre y de quienes he dependido siempre", completó Brandoni.

Carlos Belloso también cargó contra Brandoni

El reconocido actor Carlos Belloso habló esta semana sobre la crítica situación que viven los actores en el marco de la cuarentena y no esquivó la cuestión política. Al ser consultado, compartió su parecer sobre la marcha opositora -llamada "banderazo" por sus promotores- que este lunes marcó la agenda política del país.

Si bien al principio Belloso buscó evitar una confrontación y habló sobre mantener el respeto a la cuarentena, llegado el momento puntualizó sobre la figura del político-actor radical Luis Brandoni, sobre quien disparó severas críticas.

"Lo de Brandoni fue de un egoísmo increíble. No me gustó ver la marcha. Y claramente no les importó la pandemia. Llegó el momento de sacarnos la careta del todo y ser solidarios, y no hacer cosas que sean perjudiciales para los demás", evaluó Belloso.

Carlos Belloso criticó duramente a Luis Brandoni.

Justamente, Brandoni ha venido siendo un importante promotor de las marchas contra el Gobierno mediante mensajes que lanza en sus redes sociales.

"No estoy de ningún lado pero quiero escuchar todas las voces para ver dónde estamos parados. La clave es la solidaridad, si no es difícil comprender cualquier cosa. Estamos en una pandemia y el sistema de salud puede colapsar. Hay una vacuna en el horizonte, aguantemos un poco más", opinó Belloso.

Y remarcó: "Todos queremos salir ya a tomar una cerveza con amigos y ver a la familia. Pero es aguantar o morir".