Una profesión clave quedó habilitada para volver a trabajar en provincia de Buenos Aires

Este viernes se publicó una decisión administrativa en la que se indica cuáles son los municipios donde podrán volver a trabajar

En el contexto de la pandemia el Gobierno dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio con el objetivo de evitar la expansión del coronavirus por el territorio argentino. Fue así que la mayoría de las actividades quedaron absolutamente suspendidas hasta nuevo aviso.

Desde hace algunas semanas esa situación ha comenzado a flexibilizarse y ciertos rubros pudieron empezar a trabajar nuevamente. Para llegar a ese punto fue necesario que las cámaras representantes de cada actividad presentaran protocolos de trabajo y que las autoridades nacionales y locales los aprobaran.

Una de las últimas habilitaciones benefició a los profesionales de la psicología. El Gobierno nacional autorizó a atender a los psicólogos en 35 municipios de la provincia de Buenos Aires. Estos distritos son los que componen lo que actualmente se conoce como Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta información se conoció a partir de la publicación de la Decisión Administrativa 1533/2020, que apareció este viernes en el Boletín Oficial. A través de esta norma las autoridades autorizaron el trabajo de los psicólogos en el AMBA, algo que ya se había habilitado en la Ciudad de Buenos Aires.

"Exceptúase a la actividad desarrollada por los psicólogos, en el ámbito de los 35 departamentos de la Provincia de Buenos Aires comprendidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires", aseguró esta norma, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Ginés González García.

La norma lleva la firma del ministro de Salud de la Nación

Además de las pautas establecidas desde el Gobierno nacional, la "Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de la actividad", inciaron las autoridades a través de la norma. Esto significa que el gobernador Axel Kicillof podría "implementarla gradualmente, suspenderla o reanudarla, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros".

Los municipios donde podrán volver a trabajar los psicólogos son los siguientes: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús y La Plata. Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

El transporte público está reservado exclusivamente para los trabajadores esenciales

Transporte y traslado

"Los desplazamientos de los y las profesionales alcanzados y alcanzadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad exceptuada por la presente", se especificó en la decisión. Esto significa que las personas que desempeñen estas actividades no podrán utilizar su condición de habilitados para trabajar para hacer otras actividades que, por la pandemia y el aislamiento, permanecen restringidas. Así, los psicólogos deberán tramitar el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19", para poder moverse por las calles.

Es importante tener en cuenta que no podrán utilizar el transporte público para llegar a sus consultorios. Al igual que con todas las actividades que no son esenciales, quienes desempeñen esta profesión deberán trasladarse con transportes propios. El objetivo de esta medida es que el transporte público de pasajeros permanezca reservado para los esenciales y no se vea sobrecargado, de modo que se evita la aglomeración de personas.