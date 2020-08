Rating: Lanata volvió a ganarle a Marley

El conductor de PPT se refirió en su editorial a la actualidad política, económica y social del país a raíz de la pandemia del coronavirus

Una nueva noche de domingo enfrentó a dos de los ciclos más importantes de Telefé y Eltrece. Por el mundo, conducido por Marley, y en la vereda opuesta está PPT, el programa periodístico que conduce Jorge Lanata. Como es habitual, la competencia estuvo muy pareja, pero mostró una ligera inclinación a favor de uno de ellos.

Las maratones de latas extranjeras rinden muy bien a Telefe, y en el último tramo de la tarde, la repetición de Elif le permitió alcanzar un valor de 8.3, mientras que el canal rival se ubicaba por debajo de los cinco puntos de rating.

A las 22.00, cuando ambos programas comenzaron, Telefe mostró un leve movimiento, mientras que Eltrece subió notablemente su propia marca. En el caso de Por el mundo, su rating se mantuvo en el orden de los ocho puntos, mientras el Trece lograba superar los once puntos.

En el transcurso de ambos ciclos, la propuesta de Marley, que estuvo junto a Araceli González en el Jardín Japonés de Buenos Aires, mantuvo un promedio de ocho puntos, mientras PPT alcanzaba un valor que se ubicaba por arriba de los once, logrando un pico de 12.7.

Canal que ganó el rating del domingo 23 de agosto

Eltrece y Telefé empataron el rating del domingo, con 6.3 puntos. Eltrece ganó la primera tarde y Telefé se quedó con la segunda franja y el "prime time".

Promedio del día por canal

Telefé: 6.3.

Eltrece: 6.3.

El Nueve: 1.6.

América: 1.4.

TV Pública: 0.7.

Los tres programas con más rating

Periodismo para todos: 12.5.

Elif: 8.8.

Por el mundo en casa: 8.7

Destacados del rating del domingo 23 de agosto

Periodismo para todos (Eltrece) promedió 12.5 puntos de rating y fue lo más visto del domingo. Además igualó la medición más alta en lo que va del ciclo. Almorzando con Mirtha Legrand (Eltrece) midió 7.2 puntos. Ganó cómodamente su franja y fue el cuarto programa más visto del domingo.

La segunda emisión fue igual para 30 años – Qué culpa tiene Fatmagül? (Telefé), que midió 4.7 puntos. Por el mundo en casa (Telefé) promedió 8.7 puntos. Quedó segundo en su franja y fue la emisión más baja del programa de Marley en lo que va de agosto.

Rating: Lanata suma con sus ataques al Gobierno nacional

En una nueva emisión de Periodismo para Todos (PPT), Lanata se refirió en su editorial a la actualidad política, económica y social del país a raíz de la pandemia del coronavirus, la protesta opositora del 17 de agosto contra la administración Fernández y también al avance del proyecto de la reforma judicial.

"Ciento cincuenta y siete días de cuarentena. ¿Viste cuando las novelas llegan al capítulo 157, y ya te diste cuenta hace 30 capítulos atrás que la están estirando porque no tienen nada mejor que poner? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. En la cuna del coronavirus, en Wuhan, donde arrancó todo, ya están de joda. Fiesta electrónica en el agua, sin distancia social ni barbijo. Que no lo vea (Daniel) Gollán", bromeó el conductor.

Sobre la marcha que hubo en distintos puntos de la Argentina, sostuvo: "El lunes mucha gente salió a calle en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires hubo una concentración en el Obelisco y el denominador común fue el rechazo a los cambios que impulsa el oficialismo en la Justicia. Lejos de tomar nota, el Gobierno dobló la apuesta. Apuró el tratamiento del proyecto de reforma judicial en el Senado y emitió un dictamen que recién mostró, en un hecho inédito, 24 horas después de firmado".

Lanata centró su columna en las protestas del 17 de agosto.

"En el medio, le incorporaron la 'cláusula Parrilli' que habilita a los jueces a denunciar las presiones mediáticas y, en el toma y daca, crearon nuevas cámaras de apelaciones en algunas provincias, a pedido de los gobernadores. Fue algo así como: me das un voto, te doy un tribunal y así", continuó.

Además, opinó sobre el posteo del jefe de Gabinete de la Nación el día del banderazo: "Cafiero le pidió perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido frenar la manifestación. Si tiene que pedir perdón por todas las cagadas que hacen, no le va a quedar tiempo para sus ocupaciones específicas, que vendrían a ser: cómo escribir, subir fotos, retuitear memes y pedir perdón por Twitter", ironizó.

Por último, criticó los dichos del dirigente social Juan Grabois: "Dijo que hay que aplicar la autoridad sobre las personas que se manifestaron. Pidió tomar la patente de los autos y sancionar a los manifestantes. Si no te toma las tierras te toma la patente. Justo él que se cansó de cortar calles y tomar shoppings. Por ahí el Papa lo perdonó y ya está libre de pecado. Grabois se confundió, se tenía que poner el barbijo y se terminó poniendo la gorra", concluyó el periodista.

Rating: Por el mundo apeló a Araceli González

Un nuevo domingo de Por el mundo encontró a Marley proponiendo una visita a un icónico sitio de Buenos Aires. Esta vez el destino fue el Jardín Japonés, uno de los paseos más atractivos de la ciudad y fuente de grandes historias. Y por ese motivo, el conductor recibió a Araceli González y junto a ella recorrieron ese lugar, y repasaron algunos viejos fragmentos del viaje que ambos realizaron a Japón.

Cuando comenzó el programa, Araceli contó cómo está llevando la cuarentena: "No salgo hace siete meses", y en tono un poco irónico hizo un comentario revelador: "Estamos con Mazzei como locos, ¡teniendo mucho sexo! Él iba a venir, pero me dijo 'Mejor me quedo en casa', y yo le dije que estaba bien". Y muy tentados, Marley y su equipo de productores exclamaron que luego de tantos días juntos, su marido quiso quedarse un rato solo para descansar de Araceli.

Mientras recorrían el llamado "puente de las decisiones", la invitada reflexionó con algo de picardía: "Las decisiones en las que me equivoqué las trabajé bastante bien".

Y dicho eso dieron paso a un clip en el que intentaban probar el popular pez globo. Como es sabido, en caso de estar mal preparado, ese pez libera una sustancia tóxica que es mortal, y por ese motivo Marley y Araceli no se animaron a dar el bocado. Le tocó ser el valiente a Fede Hoffmann, uno de los productores del ciclo.

Como es habitual en los últimos domingos, Marley se animó a recurrir al archivo del ciclo, y mostró viejas escenas de un programa en el que también viajó a Japón, pero acompañado de Susana Giménez. La diva de la televisión fue la encargada, aquella vez, de mostrar los denominados Hoteles cápsula, en los cuales los clientes duermen en nichos donde cuentan con todo tipo de comodidades.

En otro clip del viaje con Araceli, la modelo y actriz se animó a vestirse de geisha pero para su sorpresa, ella era la única caracterizada de ese modo, y los jóvenes japoneses se reían al verla y hasta se sacaban fotos, algo que divertía pero sorprendía a la protagonista.

Más adelante, una visita a un histórico templo shintoísta y una cerveza acompañada de sushi fueron el menú con el que Marley y Araceli se despidieron de otra noche de esta versión local de Por el mundo.