¿Golpe de Estado o abismo?: así ve Durán Barba el futuro de la Argentina

Para el exasesor de Macri, el DNU que declara servicio público esencial a la telefonía celular, Internet y la TV paga es la peor medida de Fernández

El consultor de imagen y ex asesor político de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, descartó que en el país haya una posibilidad de un golpe de estado militar, sin embargo para él, la Argentina está "al borde del abismo".

Incluso aseguró que el decreto que declara servicio público esencial a la telefonía celular, Internet y la TV paga es la "peor medida que tomó el presidente Alberto Fernández" desde que inició su gestión.

"Las dictaduras militares eran un método de los Estados Unidos para combatir a los partidarios de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Ya no hay más dictaduras militares en América como eran las dictaduras militares usuales", señaló.

Y agregó: "Eso no significa que los militares no intervengan en la política de algunos países. Han habido golpes blandos en que militares empujan al Gobierno al abismo y luego van a una solución semi constitucional. Yo no creo que en la Argentina sea posible un golpe militar pronto", dijo en diálogo con José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios", de LN+.

Con esto se refirió a las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde sobre un posible golpe de Estado. "Las Fuerzas Armadas argentinas aprendieron lo grave que es involucrarse en política después de la última dictadura y no se van a meter en otra aventura de ese estilo", afirmó.

El exasesor de Mauricio Macri opinó sobre las declaraciones de Duhalde

La economía en tiempos de pandemia

Durán Barba también habló sobre la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de Covid-19. Según el consultor, Argentina está en una situación similar a la que ve en los Estados Unidos y Brasil.

"La crisis económica terminal está también en Estados Unidos, en donde ese señor que tienen de presidente hizo cuánto disparate pudo para impedir que la gente se proteja. Está también en Brasil. en donde tienen un presidente irresponsable que hace cualquier disparate. Si vos hacés el cálculo de los infectados en el fondo es mentira porque depende de las pruebas que hace un país. La cifra que hay que ver es la de los muertos", opinó.

"La pandemia produjo en la gente una transformación terrible. Salimos de esto muy alterados, deprimidos, angustiados y en las encuestas que realizamos en otros países observamos que aunque se levantan las restricciones sobre almacenes y restaurantes, no va nadie a comer afuera. No es que la gente deja de ir porque se lo impiden, no hay más ánimos, estamos asustados", agregó.

Para Durán Barba, el DNU de Fernández sobre telecomunicaciones fue la peor medida de su gestión

El DNU de telecomunicaciones

Por último, dijo que el gobierno de Fernández hizo algo demasiado grave la semana pasada que fue "intervenir en el mercado de Internet y las comunicaciones".

"No son conscientes de algo que es real. La revolución de la inteligencia se produjo. Hay diez empresas que durante la pandemia crecieron descomunalmente, y todas vinculadas a Internet. El valor de esas empresas es de u$s1.328 millones de dólares. El presupuesto argentino es una décima parte de lo que valen esas empresas. Tenemos que ser conscientes de que Internet supone una revolución descomunal y poner trabas para que se siga invirtiendo en las redes es castrar a la Argentina. Es la peor medida que tomó Fernández en el período", cerró.