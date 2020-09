Rating: Jesús y un "tapado" de 30 años de antigüedad dieron la victoria a Telefe

eltrece obtuvo buenos resultados. Guido continúa aislado por su diagnóstico de Covid-19 positivo. Se inició una nueva ronda de cuarteto en el Cantando 2020

Este miércoles la televisión abierta porteña renovó su "prime time". En homenaje al director Alejandro Doria, este miércoles al término de Jesús, Telefe emitió Atreverse, uno de los unitarios más recordados y emblemáticos de la historia de la TV argentina, que se consagró en la pantalla de Telefe entre 1990 y 1991.

Del otro lado de la pantalla, eltrece obtuvo buenos resultados pese a que Guido continúa aislado por su diagnóstico de Covid-19 positivo y una nueva ronda de cuarteto en el Cantando 2020 que se las trae.

En competencia directa Bienvenidos a Bordo con picos de 11 puntos se ubicó segundo frente a la novela de raíz bíblica. Si bien Jesús vuelve a ser lo más visto de la noche con 13 5, el Cantando 2020 obtuvo picos de 10,5. La reposición de Atreverse, con el capítulo Entre Sábanas, llegó a una marca máxima de 7,4.

Rating: la competencia vespertina

Luego de la escandalosa tarde que se vivió el martes donde cada canal se posicionó de un lado y del otro sobre la noticia del falso positivo de Covid-19 de Esmeralda Mitre, todas las miradas estaban puestas en lo que pasaría el miércoles. Si bien los números varían a diario, hubo sorpresas en las performance del miércoles.

Mujeres del Trece, con Roxy Vázquez, acompañada por Flor de la V, Luli Fernández y María Julia Oliván aprovechó el tema con Ángel de Brito como invitado con 5,9 y llegó a 6,3 con Rocío Oliva. Con un fuerte descargo de Jorge Rial, Intrusos, con picos de 4,7 se posicionó por momentos segundo en la franja en la franja.

Nuevamente se impuso Cortá por Lozano con picos de 9 puntos, mientras que 100 Argentinos dicen llegó a una marca máxima de 6,7 puntos. Las novelas turcas siguen siendo lo más visto de la tarde, en sus capítulos finale, con Y tú quién eres, que llegó a 14,2 puntos, y Alas Rotas, en 13,8.

Mamushka alcanzó picos de 7,7, mientras que Floricienta sorprendió con buenas marcas de 13,1 puntos. Finalmente, la competencia entre El gran premio de la cocina, cerca del final de su temporada, subió su pico a 8,6, y Elif tuvo con picos de 10 puntos .

Cantando 2020: Gladys la bomba tucumana sube el rating con sus peleas

De la emoción a la ironía. Gala tras gala, Gladys la bomba tucumana se las rebusca para generar debate en las previas del Cantando 2020. Con un estilo frontal ("No hay que ser hipócrita, yo digo la verdad siempre caiga quien caiga"), pero más divertido que en años anteriores, la cantante "atendió" a las nuevas incorporaciones al programa.

Conocedor del terreno fértil al que apuntaba, ni bien entró Gladys a la pista, Ángel de Brito la consultó sobre las nuevas incorporaciones. En el caso de los hermanos Charlotte y Alexander Caniggia, la Bomba se divirtió imitándolos, en un registro bastante más cercano a la burla.

La cara le cambió cuando el conductor hizo referencia a Mica Viciconte, otra de las convocadas que ya comenzó con los ensayos. "Hay seres humanos que sin conocerlos ya no me caen bien, y después resulta que no estoy equivocada. Me cae mal, le hace mal a mi piel, se eriza. De mi boca jamás va a salir su nombre, y espero que ella, que es una 'estrella sideral', no necesite nunca nombrarme a mí. Ella es una 'reina' y no necesita nombrarme a mí que no soy nadie", respondió con ironía mientras a su espalda la foto de Viciconte ocupaba toda la pantalla gigante.

Mientras su hijo, Tyago Griffo, prefería mantenerse aparte (aunque su relación con Mica también terminó en cortocircuito), Gladys golpeó debajo del cinturón a la hora de referirse al novio de la mediática, Poroto Cubero: "¿El petisito? No es mi tipo, me la baja. Tiene muchas rayitas en la cara, yo que tengo 80 estoy divina, y él con treinta tiene la cara llena de marcas. Me gustan los hombres que tienen la voz gruesa, como 'Cachete' Sierra o Mediavilla".

Y ya que estaba, y para aflojar tensiones se dedicó a tirarle flores al nuevo jurado: "Perdoname Patricia Sosa, mi amor. Sos una diosa, pero Mediavilla es un fuego. Un divino. Me gustan los hombres como él".