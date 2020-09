Rating: Jesús se distancia del cuarteto del Cantando 2020 y se aleja en el "prime time"

La nueva tarde de la TV se acomoda y tiene ganadores: las imbatibles novelas turcas capitalizan audiencia y Corta por Lozano continúa al tope de la franja

Avanzan las noches de cuarteto en el Cantando 2020 mientras que Jesús sigue firme al tope del rating nocturno. Bienvenidos a bordo mejora su performance noche a noche y Educando a Nina se mantiene. El mapa de rating no cambia pero si varía lo que sucede en competencia directa.

El certamen de canto de eltrece está muy atado a los participantes. Depende quién esté en la pista los números varían y si bien no hay dueños de ratings, si se observa una diferencia según quién sea el participante.

En la noche del jueves se presentaron en la pista Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Lola Latorre y Lucas Spadafora y Floppy Tesouro con polémica a cuestas.

Jesús fue lo más visto de la noche con 14 puntos de rating, mientras que Bienvenidos a Bordo que entra a diario en el top 5 llegó a marcar 11,7. Cantando 2020 estuvo por encima de los 10 puntos y frente a la comedia de Telefe logró pasar al frente con picos de 10,7.

Ratring: la pelea por la tarde

La nueva tarde de la TV abierta porteña se acomoda y tiene ganadores. Por un lado, las imbatibles novelas turcas capitalizan audiencia y Corta por Lozano continúa al tope de la franja.

Tanto Mamushka como El gran premio de la cocina se consolidan con buenos números a pesar de la fuerte competencia que tienen. La sorpresa del rating es Floricienta y los nuevos ciclos aún buscan su promedio de audiencia.

El programa de Verónica Lozano con su fórmula de actualidad más los divanes con figuras se impuso en la tarde del jueves con picos de 8,4. mientras que Mujeres con Quique Sacco y Cachete Sierra llegó a tocar 4,7. Luego 100 Argentinos dicen obtuvo una marca máxima de 6,2.

Y tu quién eres con 12,3 y Alas Rotas 13,1 siguen siendo lo más visto de la tarde, mientras que el ciclo de Mariana Fabbiani llegó a un buen pico de 8 puntos. Sigue con muy buenos números Floricienta 11.4, mientras que el programa de Carina Zampini llegó a 9 puntos, frente a Elif que lideró con 9,9.

Rating: Cantando 2020 apela a la polémica entre Karina "La Princesita" y Floppy Tesouro

Después de haberse enfrentado con Karina "La Princesita", por no estar de acuerdo con su devolución, regresó al escenario del Cantando 2020 Floppy Tesouro. Junto a Pablo Turturiello, la exparticipante de Gran Hermano reinterpretó la versión de "Pero me acuerdo de ti", de Jean Carlos.

Tras escucharlos, Nacha Guevara (6) expresó: "La primera parte, mami, tuviste problemas de desafinación, pero en la segunda, que es más aguda, estuviste mejor. Te costó un poquito el aire al final. Él canta bien y es afinado. Les faltó un poquito de diversión, pero está bien igual".

Oscar Mediavilla (5), a su vez, indicó: "Bailaron bien y con el canto podrían haber estado mucho mejor. Hubo detalles de afinación, cuando te agitás es más difícil clavar la nota. El cuarteto es muy popular, muy barrial y callejero y ustedes no acompañaron con la garra que se necesita".

"Comparto el tema de ala afinación. Cada vez que Flopi hace un vibrato queda calado, queda abajo de la nota, y se nota más cuando hacen juego de voces. Concuerdo también con el tema de la respiración. Hay ejercicios para cantar y bailar a la vez", sumó Karina.

"Hay gente que canta y se queda quieta", respondió, con picardía, la participante. "Yo por ejemplo me quedo quieta, porque siento que no necesito menear", devolvió la jurado. Y cuando las aguas parecían haberse aquietado, Moria Casán agregó más leña al fuego: "Yo leí que Karina dijo que no se va a prender en discusiones pedorras con Brey y Tesouro".

"Me parece un horror la palabra pedorro", se indigó Tesouro. "Me salió decirlo así. No es nada personal, yo uso esa palabra para decir que es algo sin importancia", cerró la cantante, entre risas.

Por último, Casán (8) agregó: "Son los dos muy lindos... Esta performance fue lograda. Son una pareja armoniosa, me parece que se los mide con una vara muy alta porque son medio 'ni', ni jóvenes, ni mediáticos... Pero a mí me gustó".