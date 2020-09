En plena boda leyó los mensajes sexuales de su pareja con su amante

La mujer aseguró que expuso la verdadera naturaleza de su novio en frente a todos sus amigos y familias presentes en la celebración

Una joven mujer descubrió que su novio (y futuro esposo) la engañaba y decidió vengarse exponiéndolo frente a todos sus seres queridos durante su boda. En vez de leer sus votos de matrimonio, la vengativa novia leyó los mensajes subidos de tono que su pareja le enviaba a su amante.

De acuerdo con su explicación, publicada en el portal de noticias australiano Whimn, ella aseguró haber revelado la verdadera naturaleza de su ahora ex pareja.

Según narró en su descargo, descubrió la traición la noche previa a su casamiento. Ella, conocida bajo su seudónimo "Casey", explicó que se encontraba en un cuarto de hotel un día antes de casarse cuando su teléfono sonó del otro lado de la habitación.

El casamiento no se concretó por la infidelidad

¿El mensaje? Una serie de capturas de chats enviadas desde un número que ella no reconocía pero que la advirtió del engaño. "Yo no me casaría con él. ¿Y vos?", es el texto que acompañó a las fotos. Estas últimas mostraban una serie de mensajes entre su prometido y otra mujer. "Eran montones de mensajes, con selfies incluidas", destacó Casey.

Incluso la protagonista de la noticia aseguró que la tercera en discordia era una versión completamente opuesta a ella. Lo contrario a su "piel caucásica y rubio cabello", lo que ella describió como "pelo morocho y tez tostada".

La lectura de los mensajes en plena boda

En su carta, Casey explicó que mientras leía ella "estalló en lágrimas de vergüenza" mientras que sus damas de honor la protegían y amenazaban al novio. Previo a la celebración, compartió la noticia con sus allegados más cercanos, quienes la instaron a que cancele la boda.

Sin embargo, tras una noche sin pegar un ojo, se le ocurrió la fuerte idea de exponerlo frente a todos sus familiares y amigos.

Descubrí los signos más infieles del zodíaco

Según la astrología, hay signos que son más propensos a romper con el supuesto acuerdo tradicional de una relación monogámica, y de esta manera, aparecen de forma más frecuente los episodios de infidelidad.

Se trata de un problema que sacude a las parejas de manera frecuente, y aún en un momento donde mucho se habla del poliamor, no todos están preparados para enfrentar una relación donde no se cumpla con esa promesa de ser fiel para toda la vida.

En este contexto, sucede que, según la astrología, algunos signos del zodíaco son por naturaleza más propensos a ser infieles que otros, y estos son tres.

Se trata de los signos de Sagitario, Géminis y Libra, que por sus características astrológicas, les costará mucho más que a otras personas mantenerse con una sola persona sin caer en momentos de seducción de un tercero.

La características de cada uno de ellos son las siguientes tienen algunos aspectos en común, mientras que también se diferencian en cuestiones claves: algunos son más infieles porque aman la libertad y no pueden estar atados a nada, y otro lo hacen simplemente porque se aburren fácilmente de lo mismo y les gusta la aventura y la "adrenalina".

Las características de los tres signos más infieles del zodíaco son las siguientes:

Sagitario

Es el más extrovertido y aventurero de todos. No tiende a apegarse a las cosas ni a las personas. Cuando menos lo pienses, un Sagitario ya estará tomando un vuelo hacia un nuevo destino. Es por eso que tiene más probabilidades de dejar una relación si piensa que el "paso es más verde del otro lado".

Impulsivo por naturaleza, este signo busca emociones fuertes constantemente. El arquero necesita libertad. Necesita, literalmente, aire libre para sentirse cómodo. No dudará en distraerse y caer en la tentación. Asimismo, le cuesta mucho trabajo comprometerse con alguien, por lo que los relaciones casuales se convertirán en regulares.

Géminis

La curiosidad mató al gato. O en este caso, a Géminis. El signo de los gemelos se aburre de todas las cosas con mucha facilidad. Necesita estímulos de manera constante, que lo atrapen con actividades novedosas, conocer gente nueva con el fin de no sentirse estancado. Y esto aplica cómo será en una relación amorosa.

Un géminis se aburre rápidamente de todo.

A un géminis le gusta explorar para verificar qué le hace falta en una relación; si está conectado con alguien de manera intelectual, explorará en alguien más la parte sexual… Por si fuera poco, es al que más le cuesta quedarse quieto.

Libra

Si hay dos palabras que describen a la perfección a un Libra son vanidad y coquetería. Siempre estará en busca de la justicia y del balance, pero también de la aprobación de los demás. Se sentirá más seguro de sí mismo en relación al número de personas que le digan qué tan atractivo es. Tiene esta idea de encontrar a su "pareja perfecta".

Libra es muy vanidoso y le cuesta la fidelidad.

Buscará, probará y seguirá buscando, sin importar si está ya en una relación. Su mente dispersa provocará que haga cosas de las cuáles el día de mañana se pueda arrepentir