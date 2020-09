Messi volvió a entrenar y a facturar: selló contrato para ser la cara de una conocida cerveza

Tras el amague de cambio de club que puso en vilo al mundo del fútbol, el crack argentino ahora es "embajador" de una marca de cerveza

Lionel Messi parece decidido a no perder tiempo y a aprovechar al máximo su continuidad "forzada" en el Barcelona. Este lunes, el mismo día en que volvió a los entrenamientos en el club catalán, se conoció que cerró un acuerdo global y a largo plazo para ser la imagen de la cerveza Budweiser.

La campaña "Be a King" acerca al 10 a la marca que ya posee acuerdos de publicidad con La Liga de España, la Premier League inglesa y la FIFA por la Copa del Mundo, esta último en un patrocinio por más de 30 años.

Anteriormente, Budweiser había tenido como embajador de la marca a figuras del fútbol internacional como el español Sergio Ramos o el brasileño Marcelo.

"Estoy muy contento de asociarme con Budweiser para compartir mi camino, que se ha basado en la determinación de ser el mejor jugador que puedo ser. Día tras día, año tras año, ha requerido de sacrificio y esfuerzo alcanzar mis sueños. Espero que los hinchas alrededor del mundo encuentren inspiración en mi historia para que se comprometan con su profesión y no se rindan a la búsqueda de grandeza, sin importar lo duro que sea el camino", afirmó Messi.

Por su parte el Vicepresidente Global de Budweiser, Steve Arkley agregó sobre el acuerdo: "Lionel Messi es un verdadero ícono y un modelo a seguir para su generación y para las futuras. Su dedicación y compromiso con su trabajo, refleja la misma confianza que ha llevado a Budweiser a convertirse en 'The King of Beers'. Esperamos trabajar juntos como socios, para continuar cumpliendo con nuestra ambición, recordando a los fanáticos que la grandeza es un camino y que vale la pena el esfuerzo y la determinación".

La cerveza del "10".

Regreso al entrenamiento con el Barcelona

El astro argentino Lionel Messi cumplió este lunes con su primer entrenamiento en el Barcelona de España, en forma individual y una semana después de lo previsto, tras la novela sobre su futuro futbolístico que mantuvo en vilo al mundo durante diez días.

Luego de sus declaraciones públicas del viernes, en las que admitió que intentó irse de su único club como profesional pero no lo hizo para no caer en un conflicto judicial, Messi fue el primer futbolista en arribar a la ciudad deportiva "Joan Gamper" a bordo de su vehículo personal una hora y media antes del horario pactado para el entrenamiento, a las 17:30 de España (12:30 hora argentina).

El rosarino de 33 años se realizó el domingo el test de coronavirus en su domicilio del barrio de Castelldefels, y luego de recibir el resultado se dirigió a la ciudad deportiva para ponerse a disposición del flamante entrenador neerlandés Ronald Koeman y reencontrarse con sus compañeros, aunque parcialmente.

Es que trabajó en forma individual, al igual que Philippe Coutinho, tal como dispone el protocolo sanitario establecido por LaLiga.

Por esa razón, además, su presencia en el primer partido amistoso del equipo blaugrana, el sábado frente al Nàstic de Tarragona, es muy difícil, ya que podría comenzar a entrenar en grupo a partir de una segunda prueba negativa, que el argentino realizaría "durante esta semana", de acuerdo a lo informado por una fuente del club al portal de ESPN.

Volvió la paz: Messi entrenó este lunes en el Barcelona.

La novela de Messi, con final ¿feliz?

Según trascendió en medios españoles, la ausencia de Messi a la primera semana de trabajo no tendrá sancionadas de parte del club blaugrana, ya que en el Barcelona entienden que no les conviene iniciar otro conflicto con el crack argentino.

Lo cierto es que pasaron 23 días desde el 2-8 que le propinó el Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League y 13 después del famoso burofax en el que la "Pulga" solicitó ejecutar una presunta cláusula de salida gratuita para rescindir su contrato.

Tras esa incertidumbre, y luego de un encuentro entre el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y el padre y representante del futbolista, Jorge Messi, el delantero anunció el viernes que se quedará, al menos, a cumplir su contrato hasta junio próximo.

"Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…", reveló en una entrevista con el medio español Goal.

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", agregó.

En todo este contexto, Barcelona tendrá una prórroga para empezar a disputar La Liga, que comenzará el fin de semana próximo, por haber participado en la fase final de la Champions League.

Por eso, su debut será en la tercera fecha del campeonato español, el fin de semana del 27 de septiembre, probablemente cuando Messi ya haya completado tres semanas de entrenamientos junto a sus compañeros y bajo las órdenes de Ronald Koeman.