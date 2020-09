Imperdible: mirá el video de Messi como Di Caprio en El Lobo de Wall Street que estalla en las redes

En el video se ve al jugador en el papel de Jordan Belfort, el agente de bolsa de Nueva York interpretado por Di Caprio en la mítica película

Lionel Messi oficializó este viernes que se quedará en el FC Barcelona una temporada más, hasta el 30 de junio de 2021. Aunque, en enero, ya podrá negociar con el club que quiera (sería el Manchester City de Pep Guardiola, si el catalán sigue conduciendo a los "Citizens") para adelantar su salida a mitad del año que viene.

Mientras esto estaba ocurriendo, se comenzó a viralizar a través de las redes sociales un video en que se puede ver al argentino confirmando que no se va, pero lo hace de una manera muy particular: interpretando al personaje de Leonardo Di Caprio en la película "El Lobo de Wall Street".

La idea fue de Sport Bible, una de las comunidades futboleras más grandes del mundo, que en solo unas horas preparó estas imágenes en las que el jugador rosarino hace el anuncio mediante una de las escenas más icónicas del film.

En el mismo, Jordan Belfort, interpretado por Di Caprio, le comunica a sus empleados que seguirá al mando de su compañía pese a la investigación que estaba en curso. Mientras que en el video se puede ver a Messi en el papel del agente de bolsa de Nueva York.

Días atrás, un usuario de Instagram (@deepfakesar) había subido un video de un "Messi" digitalizado cantando "Me va a extrañar" como si fuera Ricardo Montaner.

La siguiente es la escena original de la película:

Messi en Barcelona: las frases más impactantes de la entrevista

La confirmación de su decisión llegó de una manera inusual: mediante una entrevista filmada que concedió al medio español Goal. A continuación, el video y las principales frases que dejó la impactante charla.

- "Le dije al club, sobre todo al presidente (Josep María Bartomeu), que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado, que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí".

- "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo".

- "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

Así, el delantero de 33 años cargó duramente contra Bartomeu, al detallar cómo se dieron los hechos desde que el martes 25 de agosto envió el burofax para pedir su libertad de acción gratuitamente, tal como indicaba una cláusula de su contrato, según su interpretación, diferente a la del club.

"- Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club"

Messi y Suárez. La situación del delantero uruguayo habría complicado la relación de "la pulga" con el club.

- "Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio".

- "Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio".

- "El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada".

- "Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada".

- "Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club".

Messi y su "barcelonismo"

El rosarino, que llegó a los 13 años al club blaugrana junto a su familia y se convirtió en el futbolista más ganador con 34 títulos oficiales, reconoció también que le molestó que se "dude" de su "barcelonismo".

Messi seguirá usando la 10 del Barcelona, al menos hasta junio del año próximo.

"Sentí mucho dolor de que se haya dudado de mi barcelonismo con todo lo agradecido que estoy a este club. Le amo y no voy a estar mejor acá que en ningún lado. Aún así estoy en el derecho de poder decidir. Me iba a buscar nuevos objetivos y nuevos retos. Y al día de mañana me podía tocar volver, porque aquí en Barcelona tengo todo. Mi hijo, mi familia, crecieron aquí y son de aquí No tenía nada de malo irme en ese momento. Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos", afirmó.

Y, por último, Messi -que no se presentó a entrenar con el equipo el pasado lunes en el regreso a los entrenamientos- aclaró que su intención de dejar de vestir la camiseta culé no modificará "su actitud" e intención de seguir logrando títulos.

"Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo", dijo.

"Como siempre. Voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas. Ojalá poder dar lo mejor y dedicar victorias a toda esa gente que nos acompaña desde arriba y a sus familiares, para poder dedicarle lo mejor a esa gente que lo está pasando mal y que podamos superar de una vez por todas podamos superar este virus y volver a la normalidad", finalizó.