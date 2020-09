Rating: ¿Cómo le fue a Vïctor Hugo Morales ante Baby Etchecopar y Alfredo Leuco?

El certamen de canto que se emite por eltrece pudo imponerse sólo en la franja frente a Educando a Nina, que se transmite por Telefe

Luego de que se ausentara la semana pasada por prescripción médica por contraer la Covid-19, Baby Etchecopar regresó a la TV por cable. El martes hubo un nuevo capítulo de la competencia con Victor Hugo Morales. Dos de las figuras más fuertes de A24 y C5N se habían enfrentado hace dos semanas y el triunfo fue para Basta Baby.

Morales debutó el 25 de agosto con Batalla Cultural, un ciclo periodísctico con su sello, acompañado por Sofía Caram en judiciales, Fernando Borroni en política y Javier "Profe" Romero en medios.

Este martes se impuso de nuevo Etchecopar por con picos de 4.2, en una noche donde la protesta de la policía bonaerense fue el tema de varios de los programas periodísticos. El ciclo de Victor Hugo quedó tercero en la franja con picos de 2 puntos, detrás de Alfredo Leuco.

Rating: ¿Cómo fue la competencia entre Jesús y sus rivales?

Luego del cambio de programación que realizó Telefe por los buenos números del programa de Guido Kaczka, las cifras del rating de la televisión abierta porteña cambiaron otra vez. En la pelea del "prime time", se modificaron los promedios de rating y Jesús pasó al frente en el minuto a minuto durante toda su emisión.

Estas modificaciones fueron efectivas en el segundo día de competencia directa, en la que la novela de raíz bíblica se impuso de principio a fin en la franja con picos de 13.4. Bienvenidos a bordo tuvo una marca máxima de 10.8.

En la última noche de cuarteto estuvieron en la pista del Cantando 2020, Jey Mammón, Laura Novoa y Patricio Arellano, Flor Torrente y Sofi Morandi. El certamen de canto tuvo una marca máxima de 10.4 y pudo imponerse sólo en la franja frente a Educando a Nina.

Cantando 2020: Moria Casán cuestionó a Jay Mammon para subir en el rating

Luego de haber emocionado a los conductores y a los miembros del jurado con su versión de "Avanti morocha", volvió Jey Mammon al escenario de Cantando 2020. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante el ritmo anterior, su nueva propuesta no convenció al jurado, sino que hasta terminaron cuestionándole su "vibra".

La noche comenzó bien, con el saludo grabado de Patricia Pacheco y Ramiro Bueno, la exmujer y el hijo de Rodrigo, quienes lo alentaron y le dedicaron un afectuoso mensaje. Luego, junto a su compañera Carla Del Huerto, Jey brindó una versión de "Lo mejor del amor", uno de los clásicos del "Potro" cordobés.

Como todas las noches, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. "Hoy extrañé a Jey. Vos tenés alegría, potencia... Y eso no estuvo. Cumpliste, porque sos muy profesional, Carla, vos te comunicaste más. Jay, podés dar más. Son días", expresó la intérprete de "Fuimos los patitos feos".

"Ustedes también tienen días", respondió el participante, antes de que Karina "La Princesita" comenzara su devolución. "Faltó alegría y energía. Estuvieron correctos", coincidió la jurado que, durante esta ronda de cuarteto, es la dueña del voto secreto. "Estuvo bien", agregó, lacónico, Oscar Mediavilla (6).

Y Moria Casán (4) sumó: "Te vi como 'gasallesco' respondiéndole a Nacha. Tenés una vibra extraña. La performance fue medio rara: es una canción melodramática de una pareja que se muere de calentura y se encuentra en una habitación de hotel. Vos te paseabas como en una pasarela toqueteándote, y no tenía nada que ver. Vos desde el principio estuviste enojado con el jurado".

"Siempre hay una interpretación de lo que le pasa al otro... Ya desde que bajé la escalera me dijiste que me viste mal, y yo no sé lo que viste. Quiero entender lo de la mala vibra", interrumpió Mammon. "No es mala vibra, es vibra rara. Se te nota desde que empezó el programa. Es agobio. Yo no soy psicóloga, soy artista, soy sensible", cerró Casán.