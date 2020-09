Rating: Jesús le gana a todos en el "prime time"

La vuelta de Baby Etchecopar, luego de dar positivo de coronavirus, a su ciclo Basta Baby lideró la franja nocturna de los canales de noticias de TV paga

Ante los buenos resultados de Bienvenidos a Bordo en su nuevo horario de las 21.00, Telefe no se quedó quieto. Como el noticiero no lograba superarlo en competencia directa, decidió adelantar 15 minutos a Jesús, su tanque de las noches.

Cantando 2020 sigue con sus polémicas noches de cuarteto donde el jurado choca con los participantes. Anoche estuvieron en la pista Fátima Florez en lugar de Carmen Barbieri, Jey Mammón y el show de Esmeralda Mitre.

Jesús se impuso como lo más visto de la noche con picos de 14.5 beneficiado por el cambio de programación. El programa de Guido solo pudo tocar 8.8. Luego el certamen de canto llegó a tocar 11 puntos y frente a Educando a Nina lideró con 10.5.

Rating: la competencia de la tarde

Tercera semana de competencia en la nueva tarde de la TV, sin muchas modificaciones pero con algunas sorpresas. Debutó el nuevo equipo de Mujeres del Trece con la vuelta de Teté Coustarot, Luli Fernández, Roxy Vázquez, Flor de la V y María Julia Oliván.

El programa de Verónica Lozano, con su fórmula de actualidad más los divanes con figuras, se impuso en la tarde con picos de 8.8. mientras que Mujeres tuvo 5.2. Luego 100 Argentinos dicen obtuvo una marca máxima de 5.7.

Y tu quién eres, con 11.2 y Alas Rotas, con 12.3, siguen siendo lo más visto de la tarde, mientras que el ciclo de Mariana Fabbiani llegó a un buen pico de 8.1 puntos. Sigue con muy buenos números Floricienta, con 12.5, mientras que el programa de Carina Zampini llegó a 9.9 puntos, frente a Elif que lideró con 11.1.

Rating: el regreso de Baby Etchecopar luego del coronavirus

Luego de contraer coronavirus y de quedar aislado por más de diez días, Baby Etchecopar volvió a su programa de A24. A diferencia de otros conductores, el periodista decidió no hacer su ciclo vía zoom y se emitieron repeticiones toda la semana.

"El sobreviviente, estamos de nuevo laburando, me fui a hisopar y me dio positivo, de ese momento en adelante se te juntan los planetas porque uno se cree el banana que no le va a tocar. No sentí nada ni fiebre pero había que estar y recibir el alta": así arrancó Baby su editorial.

La vuelta de Basta Baby lideró la franja de los canales de noticias como es costumbre a las 23.00. Arrancó con un piso de 3.1 y llegó a una marca máxima de 4.4. Luego de su alta en un video que subió la semana pasada, Baby le contó a sus seguidores en primera persona cómo atravesó la enfermedad.

"Ya estoy ahora de alta. No jodan. Uno se cree que es joda, pero llega un momento en que te dicen 'positivo' y se te llena el traste de preguntas. Nosotros la sacamos barata, pero se podría haber complicado. Estamos muy bien y la pasamos muy bien, pero hay que cuidarse porque está (el virus), el único mensaje que puedo dar es ese, hay que cuidarse porque está en todos lados y a cualquiera nos puede pasar. No hay vacuna y no somos inmunes", reflexionó el conductor.

Cantando 2020: Esmeralda Mitre sostiene el rating

A pesar de no tener siempre el apoyo del jurado, pero sí del público, Esmeralda Mitre sigue firme como una de las participantes más populares del Cantando 2020. Ángel de Brito y Laurita Fernández le dieron la bienvenida y ella, casi como si fuera una cábala, cantó en la previa y animó al jurado a moverse al ritmo de su interpretación.

Luego de una publicación del empresario Marcelo Tinelli, en el que admitía que ella era su concursante favorita, Ángel le preguntó cómo se sentía frente a eso, y Esmeralda respondió: "Es un honor enorme, pero me puso muy nerviosa, es mucho compromiso. Él estaba acá grabando y yo aparecí y me dijo: "vení," y naturalmente salió todo".

Más adelante, Esmeralda presentó a su sobrina Luna, que la acompañó al certamen, y aprovechando que ella es modelo, ambas improvisaron un desfile en el centro de la pista. Luego de eso, comenzó la presentación de "Ocho cuarenta", el clásico de Rodrigo que interpretó a acompañada de Nell Valenti.

A la hora de puntuar, Nacha Guevara felicitó a Nell, pero con respecto a Esmeralda hizo algunas observaciones: "Hubo desafinaciones, y estuviste fuera del ritmo". Sin embargo y por el compromiso que vio en los participantes, decidió redondear el puntaje para arriba (6).

Karina "La Princesita" Tejeda dijo que le pareció entretenido "el que cambiaran la letra de la canción", y destacó: "Noto un esfuerzo muy grande, hubo cositas que le dieron color que estuvieron muy buenas" (voto secreto). Lejos de pelear, como sucedió en otras instancias, Esmeralda dijo que "con Karina está todo resuelto".

Oscar Mediavilla reconoció sentirse un poco "abombado" por el número, y expresó: "Hay un trabajo de respiración que deberías trabajar, eso te genera una falta en la afinación" (4).

Moria Casán destacó que vio a Esmeralda "corporalmente relajada" y concluyó: "Me encantó cómo te moviste. Vos sos extrema, me encanta esta pareja porque dan show y dan vida, me gusta la previa, pero voy a evaluarte y te voy a poner un cinco".