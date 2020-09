Rating: ¿Cómo le fue a Alex Caniggia en su debut?

Luego del cambio de programación que realizó Telefe por los buenos números del programa de Guido Kaczka, los números de la televisión cambiaron otra vez. En la pelea del "prime time", se modificaron los promedios de rating y Jesús pasó al frente en el minuto a minuto durante toda su emisión.

Estas modificaciones fueron efectivas en el segundo día de competencia directa, cuando la la novela de raíz bíblica se impuso de principio a fin en la franja con picos de 14 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo tuvo una marca máxima de 9.6.

En el nuevo ritmo libre debutó en la pista del Cantando 2020 Alex Caniggia, quien fue tibio en materia de números, mientras que Gladys la Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo llegaron a un pico de 9.6. Luego con picos de 9 puntos el ciclo musical se impuso a Educando a Nina.

Rating: la competencia vespertina

La tarde de la TV abierta porteña se convirtió en el nuevo "prime time". La competencia y los números que arroja este segmento marcan una diferencia con lo que pasa por las noches. Ya se pueden ver los ciclos que están en alza, entre ellos las novelas turcas y los programas que viene en baja a juzgar por sus números.

El programa de Verónica Lozano, con su fórmula de actualidad más los divanes con figuras, se impuso en la tarde de nuevo con picos de 8.8. mientras que Mujeres tuvo 6 puntos. Luego 100 Argentinos dicen obtuvo una marca máxima de 6.9.

Y tu quién eres, en sus capítulos finales, obtuvo picos de 13.1 puntos y Alas Rotas escaló a 13.5 puntos en el minuto a minuto y siguen siendo lo más visto de la tarde, mientras que el ciclo de Mariana Fabbiani llegó a un buen pico de 8.2 puntos.

Sigue con muy buenos números Floricienta, con 13.5, mientras que el programa de Carina Zampini llegó picos 9.2 puntos, frente a Elif que lideró conuna marca máxima de 10.1.

Cantando 2020: el debut de Alex Cannigia en el certamen

Este jueves hizo su debut en el escenario de Cantando 2020 una de las nuevas incorporaciones del certamen, Alex Caniggia. Caracterizado como Luis Miguel, el mediático hijo de Mariana Nannis brindó una versión de Cuando calienta el sol, junto a su partenaire, Melina de Piano.

Luego de mostrar su nueva dentadura y sus zapatos de canje, mostró los nuevos tatuajes de su rostro y enseñó a Laurita Fernández y Ángel De Brito algunos tips para parecer "más cancheros", al tiempo que se quejó porque debieron ensayar vía Zoom.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8): "Cuando lo vi entrar creí que no iba a poder soportarlo, pero me sorprendió. Por momentos, pareció algo profesional. No te conocía, no te había escuchado, ni te había visto. Fue un lindo momento, tuvo pasión, gracia y juego".

"Estoy tentada. Me parece una gran sorpresa, también. Tenés todo lo que tiene que tener un cantante y un artista, menos la voz. Fue entretenido, hubo mucha alegría. Melina canta muy bien. Me gustó", sumó Karina "La Princesita" (6).

Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto, sumó: "Melina canta súper bien y da gusto escuchar a gente como vos, alegra el corazón. Alex tiene buen look, pero no te sobra nada". Y ante las continuas interrupciones del participante, agregó: "Que trate de no interrumpirme... Yo soy de Valentín Alsina, él no sé de dónde será... Está bien para cantar en una fiesta, después de un par de copetines. Si su profesión es la de cantante, estamos mal. No canta bien. Si te presentás en un concurso y le hacés 'pito catalán' al que te está calificando, sos suicida. No le pongo una calificación más baja porque no sé si hay".

Moria Casán (9) comenzó haciendo referencia a la nueva dentadura del participante: "Ahora te reís, antes te faltaban todos los dientes. Me encanta verlos en la pista porque son como modernos, él parece un inglesito. Vinieron con mucha energía. Ella es una bomba. Son performáticos, fue como si salieran de un videoclip. Me gustó que cambiaran la versión. Él tiene mucho show, pero me descoloca su nueva dentadura, porque parece un piano".