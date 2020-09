Rating: Telefé se impone a la tarde con novelas turcas y Floricienta

El programa de Verónica Lozano, con su fórmula de actualidad más los divanes con figuras, se impuso en su franja en el "prime time" vespertino

Los miércoles se da una competencia diferente en el "prime time" de la televisión abierta porteña: con el capítulo reestreno de Atreverse, se modificó la grilla de Telefe. Del lado de eltrece, es el momento de más tensión del Cantando 2020, sentencia, duelo y eliminación.

Este miércoles, Atreverse tuvo picos de 8.1 con uno de sus capítulos más memorables, Damas y caballeros, el episodio que devela cómo era ser trans hace 30 años. Con las destacadas actuaciones de Miguel Ángel Solá, China Zorrilla, Cecilia Roth, Elena Tasisto y Mario Pasik, entre otros actores.

En competencia directa, Jesús fue de nuevo lo más visto de la noche con 14 puntos y ganó a Bienvenidos a bordo con 10.4, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a los 10 puntos. Luego frente al unitario, el Cantando, con los salvados, subió a 10.7 liderando la franja.

Rating: la pelea de la tarde

Tercera semana de competencia en la nueva tarde de la TV abierta porteña, sin muchas modificaciones pero con algunas sorpresas. Ya se pueden ver los ciclos que están en alza, entre ellos las novelas turcas, y programas que vienen en baja a juzgar por sus números.

El programa de Verónica Lozano, con su fórmula de actualidad más los divanes con figuras, se impuso en la franja, mientras que Mujeres tuvo 6 puntos. Luego 100 Argentinos dicen obtuvo una marca máxima de 6.8.

Y tu quién eres, en sus capítulos finales, tuvo 12.3 puntos, y Alas Rotas, 13 puntos, y así siguen siendo lo más visto de la tarde, mientras que el ciclo de Mariana Fabbiani llegó a un buen pico de 9 puntos. Sigue con muy buenos números Floricienta, 12.3, mientras que el programa de Carina Zampini llegó a 8.9 puntos, frente a Elif que lideró con 10.5.

Cantando 2020: el veredicto del jurado para subir en el rating

La ronda de cuarteto llegó a su fin, y el Cantando 2020 dio un paso más hacia el "reality" y se alejaba del certamen de talentos. Este miércoles, Ángel De Brito y Laurita Fernández revelaron el voto secreto de Karina "La Princesita" para cada una de las parejas y así fueron quedaron establecidos los famosos que pasarían a la instancia de duelo.

Los primeros en quedar nominados fueron Lizardo Ponce y Lucía Villar. Los participantes debían alcanzar los 23 puntos y, sumada la calificación de Karina, apenas llegaron a los 15.

Esmeralda Mitre y Nell Valenti necesitaban 8 puntos y solo consiguieron un 5. Luego de enterarse del resultado, la intérprete de Niña rica reveló que para la ronda de trío contará con la presencia de Ricky Maravilla y, como si se estuviera en una clase de teatro, propuso un extraño ejercicio para controlar los nervios de sus compañeros.

El grupo de sentenciados se completó con Agustín Sierra e Inbal Comedi (necesitaban un 4 y obtuvieron un 3) y Federico Salles y Cande Molfese, que también sumaron 22 puntos. "No entendí los puntajes. Como espectadora, me parecieron injustos", confesó la actriz de Violetta, en referencia a una serie de tuits que publicó.

"Arrancan más estrictos y después se van ablandando", agregó Salles, ante la atenta mirada del jurado. Por último, Jey Mammon y Carla del Huerto precisaban un 8, pero Karina los calificó con un 7.

Una de las famosas que zafó por poco fue Floppy Tesouro. La panelista de Incorrectas, de todos modos, estuvo presente en el piso y aprovechó para aclarar un rumor que la tiene como protagonista.

"Yo no soborno a ningún jurado. No me gusta nada lo que está pasando. Están diciendo mentiras y ensucian mi trabajo y ponen en duda la credibilidad de Moria Casán, que es alguien a quien quiero y respeto mucho. Con ella tenemos un equipo de trabajo en común, pero se dicen cosas que no son. A mí nadie me regala nada", aseguró.

Luego, sí, las cuatro parejas sentenciadas volvieron a brindar sus versiones de algunos de los clásicos del cuarteto. Tras escucharlos, Karina dio a conocer la decisión del jurado. "No fue unánime. La primera pareja salvada de esta noche es la pareja de Jey Mammon y Carla del Huerto", reveló la cantante.

Para salvar a la segunda pareja, la deliberación fue aún más peleada. "Tampoco fue unánime y fue muy dividida", explicó Karina y reveló que finalmente se decantaron por Sierra. "No pudimos negociar. Ninguno cedió y hubo un empate. Cada uno sigue firme en su voto", explicó Karina, sobre la tercera pareja que debía ser salvada. "En general hay una evolución y hoy no la hubo. Creo que eso es lo que sucedió", sumó Nacha Guevara.

Dos de los jurados eligieron a Fede Salles y Cande Molfese y los otros dos a Esmeralda Mitre. Entonces, la producción decidió que desempataran los conductores. Sin sorprenderse, Laurita Fernández y Ángel De Brito deliberaron unos breves instantes y anunciaron que Mitre y Valenti seguiría en el certamen. Así, quedaron a expensas del voto del público los dos actores y cantantes frente a Ponce, que con el 59 por ciento de los votos, pasó a la siguiente ronda.