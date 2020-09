"Banderazo" en varias ciudades: Alberto respondió diciendo que habrá otro "de los argentinos de bien"

Con banderas argentinas, los manifestantes se movilizan en ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata, entre otros puntos

Manifestantes opositores se concentraban esta tarde en el Obelisco porteño y en distintas ciudades del interior en un nuevo "banderazo" con consignas en contra del Gobierno, en medio de la disputa por la coparticipación de recursos entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

"Banderazo, contra la Reforma Judicial, la falta de seguridad y el atropello del Gobierno a la Constitución Nacional", tuiteó el diputado radical Álvaro de Lamadrid, en tanto que su par del PRO Fernando Iglesias publicó una imagen suya dirigiéndose en auto a la concentración en el Obelisco.

El "banderazo" se gestó a través de las redes sociales con el hashtag #13STodosALasCalles, y se viralizó rápidamente con una agenda de demandas a favor de "la República" y "por la Constitución Nacional, la libertad y la Justicia". También se vertían reclamos contra "la liberación de presos K", contra "la impunidad y la corrupción".

La última protesta de características similares se produjo el 17 de agosto cuando se registraron cientos movilizaciones en rechazo de la reforma judicial y las medidas políticas tomadas en el marco de la pandemia.

Críticas de Macri

Este domingo el expresidente Mairicio Macri escribió una columna de opinión en el diario La Nación donde cuestionó la gestión de su sucesor al señalar: "Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Para poder gobernar sin límites, violentan la ley fundamental de la Nación".

A su vez Macri criticó las medidas que el Gobierno tomó para afrontar la pandemia de coronavirus al sostener: "Se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de los personas, y solo pueden hacerlo aquellos que estén habilitados a extender una declaración jurada que se debe someter a la consideración de las autoridades", indicó.

El Presidente espera "el banderazo de los argentinos de bien"

El presidente Alberto Fernández participó de un encuentro partidario y afirmó que cuando la cuarentena por el COVID-19 finalmente termine "va a haber un banderazo de los argentinos de bien" en las calles.

"No veo la hora de que esta pandemia se termine, porque estoy seguro de que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos de bien", aseguró el mandatario nacional. Las expresiones de Fernández fueron realizadas en el marco de una reunión virtual con integrantes del Partido Justicialista, en el que estuvo acompañado por el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés y por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

"Ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos que no dudamos de que somos libres, de los que trabajamos para ser más libres sacándonos el peso de la deuda que teníamos con los acreedores, de los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día, y no nos fuimos a Suiza", subrayó, al hacer referencia al ex mandatario Mauricio Macri. El jefe de Estado sostuvo que no busca construir el "albertismo", y consideró que hay que evitar las discusiones internas.